美媒：Meta準備撤銷收購Manus　騰訊等前投資者將配合

美國科技企業、Facebook母企Meta收購內地AI代理公司Manus觸礁。國家發改委網站4月27日發佈指，旗下外商投資安全審查工作機制辦公室，依法依規對外資收購Manus專案作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。



當地時間4月27日，《華爾街日報》引述知情人士報道，Meta正着手撤銷對Manus的收購；部分前Manus亞洲投資者，包括騰訊、HSG和真格基金，也計劃在Meta推進撤銷交易時提供配合。



2025年初中國AI黑馬「Manus」面世。（微博截圖）

公開資料顯示，Meta於去年12月底宣佈以20億美元（約157億港元）收購Manus，北京今年1月確認介入調查。4月27日，中國國家發展和改革委員會宣佈，外商投資安全審查工作機制辦公室「依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易」。官方沒有進一步闡明決定理由，也沒有直接點名誰是當事人。

值得注意的是，今年3月，有外媒披露，Manus的兩名高管已被禁止離開中國，即使2人已移居新加坡。

當時，Meta發佈聲明稱，這項交易符合相關適用法律，並表示期待中國方面的調查問題能夠獲得妥善解決，但未進一步說明細節。

當地時間4月27日，《華爾街日報》引述知情人士報道，Meta正着手撤銷對Manus的收購；部分前Manus亞洲投資者，包括騰訊、HSG和真格基金，也計劃在Meta推進撤銷交易時提供配合。

Meta擬收購中國初創AI企業Manus。（Getty）

公開資料顯示，2025年初，由「蝴蝶效應」公司推出的全球首款通用AI智能體Manus，一經推出便風頭無兩，藉震撼的演示影片迅速走紅，體驗碼更一度被炒至數萬元人民幣，被業界寄予厚望，視作國產AI「彎道超車」的代表及「第二個DeepSeek」。

2025年5月，Manus獲得美國風險投資公司Benchmark領投7500萬美元融資，曾引起美國監管關切，隔月宣佈把總部遷移至新加坡，7月關閉中國辦公室。外界認為，Manus此舉為了規避美國對華投資限制，同時避開中國監管。路透社引述知情人士稱，Manus在未尋求中國監管機構批准情況下，將業務轉移至新加坡。