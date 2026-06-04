機械人、露營裝備和母嬰用品都可租？中國租賃經濟突破4.2萬億

提到租賃，大家可能會想到常見的租房、租車，其實現在火熱的無人機、機械人、演唱會拍攝神器等都可以用幾十塊租一天了。據最新數據，中國的租賃經濟規模在2024年已經超過4.2萬億元（人民幣，下同），「以租代買」已經成為不少年輕人的新消費理念。「租賃」究竟為何深受年輕人喜愛呢？



租賃經濟規模突破4.2萬億元

許多機械人公司都提供人形機械人和機械狗租賃服務。圖為宇樹機械人提供租機械人陪小朋友過生日的服務。（視覺中國/當代中國授權）

租賃經濟的觸角已經伸向了我們生活的方方面面。如今，看似離我們生活很遙遠的機械人也能在手機上動動手指就租到了，類似的還有無人機、單反相機等。租賃平台把這些高價商品送到普通人手裏，讓大家既能滿足嘗鮮的需求，又不用心疼錢包。

線上租賃機械人平台。（微信小程序截圖）

國家市場監督管理總局發展研究中心聯合螞蟻集團編制的《循環經濟背景下的消費租賃行業健康發展白皮書》（下文稱「白皮書」）顯示，2024年，中國的租賃經濟規模已經突破了4.2萬億元，同比增長32%，服務了超過7.5億人次。

為甚麼現在租賃模式如此受歡迎？

首先，如今租賃商品的品類更加多元。租賃經濟傳統上以常見的租房、租車等超高價值商品為主，而現在的租賃服務覆蓋行業愈來愈豐富，延伸到數碼產品、辦公設備、機械人等200多個細分品類。

其次，「新」租賃經濟的租賃方式和時間也更加靈活多樣，大家租用商品時，下單方便快捷。除了實體租賃店以外，用戶還可以通過線上平台，以低押金甚至免押金下單，平台通過快遞寄出商品，用戶使用後再通過快遞寄回。

再加上，租賃平台會對商品進行篩選，保證品質和服務，這些都對消費者產生了較強的吸引力。

如今租賃經濟行業已經形成了完整產業鏈，位於產業鏈中游的二手循環商店，吸引消費者挑選或寄賣二手物品，圖中的二手相機同時也提供租賃服務。（視覺中國/當代中國授權）

租賃消費滿足「體驗大於佔有」 兼具性價比

前文提到的白皮書顯示，2024年租賃消費中，「00後」用戶訂單同比暴漲兩倍，30歲以下用戶佔比超過六成。為甚麼以年輕人為主體的租賃經濟，可以發展得如此火熱？

一方面，是因為現在年輕人消費觀的轉變，強調「體驗大於佔有」，傾向於滿足即時需求、追求新鮮感，而租賃消費就正好契合了這種趨勢。

成長於物質豐富社會和共享經濟時代的年輕人，愈來愈發現喜歡不一定要佔有，租賃也能打開理想生活的大門。比起物品的「所有權」，他們更看中一件物品用起來是否方便和有沒有後顧之憂。這不僅是一種精明的選擇，更是一種適合當代年輕人的生活智慧。

在消費理念上，年輕人把消費看作獲取情感價值和生活記憶的過程，為不可複製的「體驗感」買單，而不是單純的商品交易；在消費需求上，年輕人已經從傳統的「生存型需求」向「發展型需求」「享受型需求」全面升級；在消費方式偏好上，年輕人更青睞「即租即用即退」這種靈活的消費方式。

一家相機租賃店主打當下受歡迎的復古CCD卡片機、小型數碼相機和手持雲台攝錄機，每日幾十元的平價租金吸引了大量年輕人，生意紅火。（視覺中國/當代中國授權）

另一方面，租賃消費的模式極具性價比。各類數碼產品，如戶外相機、無人機和單反等，是消費者租賃偏好榜的榜首。這些動輒幾千上萬的產品，只需要花上幾十塊就能租用一天。

對於消費者來說，租賃商品不僅試錯成本低，還免除了隱藏在商品價格之外的維護成本。租賃能完美解決短期需求和高單價的矛盾，避免衝動購物帶來的後悔和閒置風險，而且還符合環保理念。

政策引導租賃經濟規範發展

租賃經濟加速崛起的同時，也面臨着信用風險突出、運營模式粗放、維權保障薄弱等挑戰。想讓消費體驗愈來愈好、推動行業高質量發展，需要政府和企業共同發力。

政府方面，2026年1月，商務部等9部門印發《關於實施綠色消費推進行動的通知》，首次將「二手商品租賃」明確列為國家重點支持與培育的新型消費業態。這意味着「以租代買」不再只是市場自發行為，租賃行業進入政策引導的規範化發展階段，成為國家促消費戰略的一部分。

與此同時，這種高效循環流轉的消費模式，大幅提升了資源利用效率，減少了碳排放，和國家「雙碳」戰略高度契合。

現在母嬰用品、露營裝備和養老康復設備等商品都有租賃服務。有商家將露營椅、折疊桌、天幕等露營裝備打包出租，租賃服務包含運輸、搭建、布置、回收，人均僅20元（人民幣）。（網上圖片）

企業方面，則需要優化運營能力，與全社會培養信用體系，牢牢穩住租賃行業賴以發展的信任根基，並普及綠色消費理念。多方合力，才能讓「萬物可租」的新業態行穩致遠，持續為消費市場擴容升級注入綠色新動能。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：

https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：1萬億規模｜中國二手交易猛增 原來與環保有關？