西漢有神燈！北京冬奧火矩靈感來源　長信宮燈環保堪比抽油煙機？

別以為枱燈只是現代產物，其實早在兩千多年前的西漢，古人已經擁有集環保和智能於一身的「神燈」。今次我們就來拆解河北博物院的長信宮燈，看看它究竟隱藏哪些超前智慧。



長信宮燈的外型，是一個梳髻的宮女光腳坐在地上，手持銅燈。看似簡約的結構之下，大有玄機。

長信宮燈乃河北博物院鎮館之寶，屬於西漢文物，整盞燈金碧輝煌，燈上有「陽信家」、「長信尚浴」等銘文。

長信宮燈，出土於中山靖王劉勝之妻竇綰墓，燈高48厘米，重15.85公斤。整盞燈經過鎏金處理，燈上有「陽信家」、「長信尚浴」等銘文。（網上圖片）

首先，長信宮燈由6個部分組成，分別是：頭部、身軀、右臂、燈座、燈盤、燈罩，這種設計既能快速拆裝，也方便攜帶和清潔。

更巧妙的是，長信宮燈「智能可調光」。燈盤上立有兩片弧形遮光板，形成燈罩，前後滑動就能自由調節明暗亮度；盤邊設有手柄，可以360度旋轉，想照哪裏就轉哪裏，實用性完全不輸現代枱燈。

除了照明，長信宮燈還自帶抽油煙功能，被譽為世界上最早的環保型燈具。

古時燈油，主要由動物脂肪提煉而成，燃燒時會有大量難聞的油煙。而長信宮燈高明之處在於，點燃後產生的煙塵，會隨熱氣流順着袖管，進入燈體空腔，遇水凝結後直接沉澱在燈底。全程無煙無味、潔淨環保，就像開了抽油煙機，而且無需用電。

或許你會好奇，古人沒有精密機器，長信宮燈是如何做到靈活拆卸、但不漏煙呢？

長信宮燈由6個部分組成，分別是：頭部、身軀、右臂、燈座、燈盤、燈罩，這種設計既能快速拆裝，也方便攜帶和清潔。宮女的右臂和衣袖形成導煙管，抽油煙原理巧妙。

長信宮燈可以拆解成6個組件，其抽油煙原理十分巧妙。（網上圖片）

答案歸功於漢代成熟的青銅鑄造工藝，尤其是分鑄拼接技術。正是這種技術，讓長信宮燈的部件嚴絲合縫，密閉導煙。

長信宮燈並非孤例，它是漢代一類專門燈具的代表，叫做「釭（音同剛）燈」。《廣雅·釋器》提到：「凡鐵之中空而受枘（音同銳）者，謂之釭」，即指這種帶有空管狀導煙的燈。

釭燈常被設計成牛、鳳、雁魚和人等造型，運用形體本身的部分作為導煙管，如人的手臂，牛的雙角，鳳、雁的頸部等。在西漢貴族圈，釭燈幾乎是家家必備潮品。

自1968年出土以來，長信宮燈多次帶着外交使命，到世界各地傳播中華文化。1973年至2000年間，它曾遊歷歐洲多國，三次赴美展出，其中一次更吸引逾百萬觀眾。

2002年，長信宮燈被列入禁止出國（境）展覽文物後，除了國內巡展外，它長駐河北博物院，但國際影響力從未減弱。2022年北京冬奧會火炬接力火種燈，就是以長信宮燈為靈感設計，跨越山海傳遞奧林匹克精神。

無獨有偶，廣西博物館的羽紋銅鳳燈，同樣絕妙。這對文物，出土於漢代海上絲路始發港合浦，恰好見證兩千年前中原科技與嶺南文化的交融。

廣西博物館的一對羽紋銅鳳燈在展覽中，燈的形狀似鳳凰，運用長脖子作為導煙管，抽油煙原理與長信宮燈相似。

廣西博物館藏有一對羽紋銅鳳燈，同屬西漢文物。（網上圖片）

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