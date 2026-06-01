雲南有座最神秘撫仙湖　沈睡千年的水下古城有什麼秘密？

雲南撫仙湖風光如畫，湖水清澈透亮、群山環繞，是許多人心中的療癒秘境。然而在這片絕世美景下，卻藏着一個巨大的謎團，百米深的湖底，竟沉眠着一座規模龐大的水下古城......



這座神秘遺迹究竟從何而來？撫仙湖水下古城的真相，到底真的是古滇國遺迹，還是另有隱情？



撫仙湖坐落於雲南玉溪市境內，總面積212平方公里，是雲南第三大湖，也是第一深水湖泊，最深處達155米，平均水深約87米，在當地享有盛名。

撫仙湖位於雲南玉溪境內，為雲南第三大淡水湖，僅次於滇池和洱海，儲水量達185億立方米，也是全國最大深水湖泊。（視覺中國/當代中國授權）

這片湖水格外清澈，水質優秀，屬國家Ⅰ類水質，更被列為國家戰略水資源儲備庫。從高空俯瞰，撫仙湖如同一塊晶瑩透亮的藍寶石，因而又有「高原上的藍寶石」的美譽。晴天時，湖面波光粼粼，山影倒映水中，風光清新而治愈，成為無數遊客心馳神往的度假勝地。

撫仙湖不僅風景出眾，水域遼闊，水深可觀，整體環境幽靜而壯美。但真正讓它超越一般觀光湖泊、披上傳奇色彩的，是流傳已久的水下古城傳說。

夕陽下，撫仙湖面波光粼粼，船隻泛着輕波，遠山暈染暖調，畫面溫柔靜謐。（視覺中國/當代中國授權）

在這片美麗湖光之下，幽深水域中究竟埋藏着怎樣的古老遺迹？撫仙湖這份未解之謎，也讓越來越多人心生好奇。

俞元城還是古滇國？ 撫仙湖的水下古城究竟是？

在雲南，自古流傳着一首民謠：「石龍對石虎，黃金二萬五。誰解其中謎，可買澄江半個府。」這段歌謠所描述的正是有關撫仙湖的水下傳説。

相傳，撫仙湖底下沉沒着一座千年古城，傳言城內藏有數不盡的珍寶，千百年來始終無人尋獲，為這片湖水添上了濃厚的傳奇色彩，直至 1992年，這則古老傳聞才得到「證實」。

當年，一位名叫耿衛的潛水愛好者在撫仙湖東北岸水域潛水時，意外發現了大量散落在湖底的規整石塊，疑似人工建築遺迹。

2006年6月，考古團隊在撫仙湖底下發現一座層級式、大型石質建築，看起來像「金字塔式」結構。（圖片由AI生成）

直到2006年，考古團隊先後進行了兩次大規模探測，確認了撫仙湖水下存在一座總面積約2.4平方公里、南北綿延約2公里的大型石質建築群。

這片水下遺迹究竟是何時、由何人所建？有專家推測，它可能是史書中記載的西漢俞元古城，亦或古滇國的國都遺址；也有人認為它或許不是城池，而是一處祭祀場所。

撫仙湖孤山島風光

在撫仙湖的中央，佇立着一座湖中島，名為孤山島，是雲南五大湖泊中唯一島嶼，享有「滇中碧玉」之稱。（視覺中國/當代中國授權）

時至今日，撫仙湖的水下遺迹依舊靜臥於深淵之中，它究竟是被淹沒的古城、古老祭壇，還是從未記錄在史冊上的文明遺存？學界至今眾說紛紜，沒有一致結論。

這個謎團，也成為了撫仙湖獨有的魅力。隨着水下考古技術日漸成熟，真相或許終有揭曉的一天。而現在，這座沉睡千年的古建群，依舊藏在撫仙湖的這片碧水之下，等待着人們繼續探索。

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