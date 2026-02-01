艾未未承認自己想法已徹底改變：西方沒有資格批評中國人權問題

英國首相施紀賢訪華談論人權議題之際，被指對中國政府態度突變的異見藝術家艾未未接受英媒訪問稱，西方缺乏批評中國人權問題的道德權威，譴責中國前應先審視自身人權記錄。



艾未未。（Getty Images）

艾未未上星期四（1月29日）在倫敦告訴路透社，他過去曾主張西方領導人訪華並達成經貿協議前，應公開譴責中國侵犯人權的行為，「但如今我的想法已徹底改變」。

他指西方甚至沒有資格指責中國，「他們只需要看看自己在國際人權和言論自由方面的記錄即可」。

艾未未發表此番言論時，施紀賢正在中國進行英國首相時隔八年的首次訪華行程。中英兩國領導人會面後，施紀賢透露，他向中方提出香港壹傳媒創辦人、英國公民黎智英處境等議題。

艾未未。（Getty Images）

艾未未當天在倫敦為新書《審查》（On Censorship）舉辦活動。他受訪時說，若從經貿利益角度看，施紀賢決定訪華是理性務實的一步好棋。但艾未未也認為，西方領導人如果提出人權、言論自由和審查等議題，會被視為極其虛偽，「讓人發笑」。

他提到西方國家對維基解密網站創辦人阿桑奇案件的處理，也抱怨自己在西方同樣遭遇過審查，他在倫敦的一場展覽曾因個人社交媒體言論被延期。「我認為他們（西方領導人）甚至羞於談論這些事情（人權）。」

艾未未去年12月暌違10年返回中國，隨後發表稱讚中國、批評歐洲的言論，讓不少人感到意外。他在英國第四頻道上星期四播出的專訪中，否認與中國政府達成和解，稱「我是獨立個體，從不站隊」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

