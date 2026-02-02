「照妖鏡」還是「變色龍」——艾未未為何反水

曾以激進姿態挑戰中國體制的異見藝術家艾未未，近期在倫敦的採訪中拋出一枚震撼彈，他直言西方沒有資格指責中國人權，更痛批西方自身在言論自由與種族問題上的虛偽。這一立場轉變不僅引發輿論譁然，更折射出全球意識形態戰場中，西方話語權正遭遇前所未有的解構危機。



「你們先照照鏡子」

艾未未近日接受路透社專訪，稱自己過去曾主張西方和中國談交易前，應正視並公開譴責中國人權問題，但現在他改變了這一看法。他認為，西方已經沒有資格去指責中國了，他們應該先審視自己的人權和審查問題。談及施紀賢訪華，他說當今國際政治幾乎只剩交易，英國領導人做出了理性而務實的選擇。

艾未未的矛頭直指西方人權話語的根基。他援引自身經歷指出，當他在社交媒體批評以色列對加沙的戰爭時，倫敦某畫廊竟以「敏感內容」為由推遲其展覽。這一事件似乎成為他反思的轉折點：「如果西方連藝術家批評以色列的『言論自由』都要審查，何談指責中國？」他更以阿桑奇案為例，質問將揭露戰爭罪行的告密者關進監獄的國家，有何道德資格討論「新聞自由」。

艾未未的批判並非孤立個案。近年來，西方媒體對「言論自由」的定義愈發充滿政治選擇性，批評以色列的言論被貼上「反猶」標籤，支持巴勒斯坦的聲音遭平台限流，而針對中國的指控卻總能獲得流量狂歡。這種雙重標準暴露了西方所謂「人權捍衛」的本質——不過是服務於地緣政治博弈的工具。

艾未未的言論中更具顛覆性的一點，是他對西方民主制度的深刻質疑。面對主持人關於「中西方體制優劣」的追問，他反問：「當英國的抗議淹沒在議會程序裡無人回應，當美國的選票淪為資本遊戲的籌碼，誰還能說民主與獨裁涇渭分明？」他更犀利指出，西方所謂「自由」實為一種冷漠的放任——民眾可以發聲，但聲音註定被體制性忽視。這種聲音呼應了西方內部對自身政治制度越來越多的質疑，表面給了民眾「投票權」與「抗議權」，然後呢……在程序正義的華麗外衣下，實質上正義正加速流失。

這種制度性困境，在當下西方社會已引發連鎖反應。從法國黃背心運動到美國國會山騷亂，再到特朗普總統2.0實施「史上最嚴厲移民措施」及建立「外國意識形態審查系統」……民眾對「被代表」的憤怒不斷爆發。艾未未的批判恰似一面鏡子，迫使西方反思——當自身民主模式陷入合法性危機時，以「教師爺」姿態訓導他國是否顯得荒誕？

歐洲人一廂情願認為中國領導層不斷嘗試挑撥美歐關係，而中國則對歐洲秉承的價值觀與意識形態十分厭倦，動輒就在台灣、新疆和西藏問題挑戰中國紅線。（資料圖）

在台灣議題上，他直言「台灣是中國內政，與英美無關」。這一立場與西方政客頻繁打「台灣牌」的行為形成尖鋭對比。艾未未認為，西方政客熱衷將台灣問題包裝成「文明與價值觀衝突」，本質上不過是為維持霸權而煽動的代理人戰爭。他警告，這種操弄最終犧牲的是地區和平與普通人的福祉。

這種批判直指西方地緣政治的深層邏輯，透過製造對立議題，維持其全球話語霸權。而艾未未的當下的「清醒」恰恰在於，他看透了這場遊戲背後的零和博弈本質。

從「叛逆者」到「清醒者」？

艾未未的立場轉變常被解讀為「投機」，但這忽視了其思想演變的深層邏輯。從早年激烈批判中國體制，到如今揭露西方虛偽，他的矛頭始終指向權力結構本身。這種轉變揭示了一個殘酷真相，在全球化意識形態對抗中，所謂「陣營」不過是流動的標籤，而真正的批判者永遠站在權力審視者的位置。

值得注意的是，艾未未的言論在內地網絡引發複雜反響。部分網民讚賞其反西方霸權的立場，也有人質疑其「回國論」的真實性。但無論如何，他的批判至少達成了兩個效果，一是加速了西方「人權神話」的解構進程；二是促使中國公眾更理性審視內外批評的本質差異。

艾未未的「反轉」或許不是終點，而是全球化認知戰的新起點。他的言論提醒在「中國與西方」的二元敘事中，真正需要被審判的，從來不是某個國家，而是那些將人權、民主異化為政治武器的霸權邏輯。當西方仍在沉迷於道德優越感的角色扮演時，艾未未這面「照妖鏡」已經照出了其制度性虛偽的原形。

在這個意義上，他的批判不僅屬於中國，更屬於所有被西方話語霸權壓迫的角落。或許，這正是艾未未留給這個撕裂時代最深刻的啟示。