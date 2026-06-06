百萬網紅邊牧被偷180元賣狗肉館　網民憤怒輿論關注警方宣布立案

中國河南省一隻擁有百萬粉絲的網紅邊牧犬「鋤頭」，被陌生男女偷走並遭宰殺一事引起中外輿論關注。「鋤頭」主人郭先生星期六（6月6日）稱，當地警方已對此事立案調查。



郭先生星期六在微博賬號「用青春去旅行」發布影片稱，他已收到警方正式通知，經官方價格鑒定，「鋤頭」價值達到河南省盜竊罪刑事立案標準，案件已正式轉為刑事案件立案偵查，接下來會走標準的刑事司法流程。他強調後續不接受任何形式的和解，只要求依法嚴懲偷狗者。

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此前，這起「鋤頭」被陌生人帶走並轉賣後遭宰殺事件，引起中外輿論廣泛關注，不僅多次登上中國社媒熱搜，在TikTok和Instagram等中國以外社媒平台上，也有多則相關影片播放量破百萬，諸多中西方網民都感到難過和憤怒。

綜合封面新聞和《新京報》報道，「鋤頭」是一隻八歲多的邊境牧羊犬，也是一隻網紅狗。郭先生用鏡頭記錄自己和「鋤頭」相伴旅行的故事，在中國社媒平台收穫超百萬粉絲。

5月11日，「鋤頭」在河南商丘寧陵縣柳河鎮西郭村的自家地頭，被一對騎著電動車經過的陌生男女順走，又以每斤4元（人民幣，下同）、總計180元的價格被販賣宰殺。

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事發後，郭先生報警，並蒐集「鋤頭」的市場價值、商業價值等相關材料，希望依法追究相關偷狗者的責任。

郭先生向媒體提供的一份《立案告知書》顯示，當地警方認為「寵物狗被盜案」的「犯罪事實已經發生」，決定予以立案偵查。

郭先生稱：「現在警方立案，算是為『鋤頭』討回來一個公道。」他後續還將與律師溝通，考慮是否追究其他涉事人員的法律責任。

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北京愛它動物保護公益基金會星期六在官方微博稱，這起事件之所以牽動公眾情緒，不只是因為「鋤頭」擁有百萬粉絲，也不只是因為它陪伴主人近九年的時間。更重要的是，事件再次觸及一個長期存在卻常被忽視的問題：「動物並不是可以被隨意佔有、轉賣和處置的物品，侵害他人合法權益，也不應被輕描淡寫。」

基金會稱，當公眾一次次為動物發聲，期待推動的不只是個案結果，還有更明確的社會共識：「對生命保持基本尊重，對他人財產權保持邊界意識，對偷盜、交易、傷害行為形成真實而清晰的法律約束。」

食用狗肉在中國部分地區是一種存在已久的飲食傳統。早在十多年前，西方媒體就曾報道，中國是當時最大的狗肉市場，全球每年3000萬只狗被食用，其中一半都在中國。

中國迄今仍沒有一部針對家養寵物的專門立法。北京2022年發生的寵物投毒案中，因為狗主人的堅持，案件才得以行政立案。後來又經過三年的訴訟長跑，投毒者最終才以「投放危險物質罪」被判有期徒刑四年，今年4月二審維持原判。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

