廣東江門繁殖場博美犬被逼一年生5胎　4歲母狗抑鬱試圖撞籠自殺

近日，微博帳號「是青青鴨」發佈貼文，廣東江門一隻名為「包包」的4歲博美犬因長期遭受無序繁殖虐待，出現抑鬱症狀。據其發布的圖片顯示，「包包」癱坐在地，表情麻木，環境髒亂，繁殖場主「廣東緣喜博美」在社交平台稱，「包包」曾因產後抑鬱多次出現撞籠自殺的行為。該事件引起廣泛關注。



5月4日，「包包」被救助人領養，目前在醫院寄養治療。據悉，「廣東緣喜博美」所經營的繁殖場仍有22隻博美犬面臨繁殖虐待的問題。



「包包」被長期無序繁殖虐待。（網絡圖片）

繁殖場主「廣東緣喜博美」在社交平台稱，「包包」曾因產後抑鬱多次自殺。（抖音）

微博賬號「是青青鴨」發佈貼文。（微博）

被當做繁殖工具 一年強制生5胎

據知情人士向《香港01》記者透露，涉事繁殖場「廣東緣喜博美」位於廣東江門市新會區深源裏小區，是一幢居民樓內的非法繁育場。

受虐犬「包包」為一隻4歲的博美犬，被繁殖場主當做繁殖工具，一年強制生育5胎，還被打催產針透支身體。此外，「包包」還遭長期籠養，後腿落下殘疾，營養不良，繁殖場主為防止其亂叫，剪掉了牠的聲帶。

受虐犬「包包」為一隻4歲的博美犬，被繁殖場主當做繁殖工具。（網絡圖片）

據養殖場發布的影片顯示，「包包」已出現精神抑鬱，癱坐在地上。繁殖場主回覆他人的評論稱，「包包」已經患有產後抑鬱，曾有多次自殺行為。該繁殖場其他的犬隻在哺乳時出現「流淚」症狀。

目前，「廣東緣喜博美」的社交平台帳號已無法檢索。

「包包」的檢查報告。（小紅書@包包一直幸福）

「包包」的檢查報告。（小紅書@包包一直幸福）

網民籌款領養 繁殖場內仍有22隻犬

5月3日，「是青青鴨」稱，「包包」仍處於癱坐狀態，有志願者想通過購買的方式救出「包包」，但被繁殖場主拒絕。5月4日晚，在江門新會社區工作人員的協調下，線下救助者向繁殖場主支付2500元人民幣作為領養條件，將「包包」成功帶出。目前，「包包」在醫院寄養檢查。

5月4日晚，在江門新會社區工作人員的協調下，線下救助者向繁殖場主支付2500元人民幣作為領養條件，將「包包」成功帶出。（小紅書@包包一直幸福）

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據小紅書賬號「包包一直幸福」發佈的貼文顯示，寵物醫院的檢查報告表明，「包包」多項身體指標較差，該救助人稱，目前暫未確定領養人，也未正式啟動領養程序，待「包包」身體恢復之後，會開放領養報名。

據知情人士稱，涉事繁殖場內仍有22隻博美犬，長期被關在狹小髒亂的空間，面臨與「包包」相同的虐待與健康風險，生命安全亟待關註。

網民籌款。（小紅書@包包一直幸福）

該救助人稱，目前暫未確定「包包」的領養人。（小紅書）

該事件已引起廣泛關註，有網民通過內地政務服務熱線投訴，要求根據《治安管理處罰法》查處涉事繁殖場擾民、違規繁殖等行為，並呼籲稅務、消防部門介入。