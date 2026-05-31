百萬粉絲網紅邊牧被偷！¥180賤賣予狗販宰殺　偷狗夫婦：又沒犯法

擁有百萬粉絲的網紅狗狗，竟被偷走低價售出後殘忍宰殺！旅行博主郭先生飼養了近9年、在網上擁有逾百萬粉絲的隕石邊境牧羊犬（邊牧）「鋤頭」，日前在河南田間留守時，竟遭一對男女強行偷走。更令人憤怒的是，2名偷狗賊僅以180人民幣（約195港元）的低價賣給狗販殘忍宰殺。當時正在海外旅遊的郭先生得知愛犬失蹤後，立即中斷環球旅行緊急回國並報警，更曾開出5,000人民幣（約5,400港元）尋犬，可惜最終傳來噩耗。



郭先生經常與愛犬出遊，痛失愛犬十分傷心，最終找到偷狗男女是一對夫婦，但犯罪者家屬毫無悔意，男子曾狡辯以為狗狗無飼主，其後冷漠稱：「不就是一條狗嗎？賠你200人民幣，別折騰了，我又沒犯法！」郭先生堅決拒絕私下了結，強調一定「告到底」，目前當地警方已正式立案調查。事件曝光後引發網民眾怒，紛紛指責這對偷狗夫妻的惡劣行徑。



在全網絡擁有逾百萬粉絲的隕石邊境牧羊犬（邊牧）「鋤頭」。（網上圖片）

在隕石邊境牧羊犬（邊牧）「鋤頭」早前在田間留守時，竟遭一對狠心男女強行偷走，然後賣給狗販殘忍宰殺。（網上圖片）

主人中斷環球旅行 曾懸賞¥5,000尋犬

綜合內地媒體報道，事發於河南商丘寧陵縣，今年5月11日，郭先生的父親帶着愛犬「鋤頭」到田間幹活，乖巧的狗狗一如既往在車邊留守，豈料父親完成耕作後，驚覺「鋤頭」已不知所終，家人在附近苦尋無果。

過幾天後，正在海外的郭先生得知愛犬失蹤的消息，緊急中斷環球旅行，指示家人立即報警，並翻看閉路電視片段追查，自己則連夜購票回國，同時在各大社交平台發布尋狗啟事影片，並開出5,000元人民幣（約5,400港元）賞金，希望能尋回如同家人的愛犬。

郭先生在各大社交平台發布尋狗啟事影片，並開出5,000元人民幣賞金，希望能尋回愛犬「鋤頭」。（Youtube@用青春去旅行）

正在海外的郭先生得知噩耗緊急中斷環球旅行，回家尋找愛犬（Youtube@用青春去旅行）

陪伴9年成百萬網紅 網民因「鋤頭」備受療癒

據郭先生憶述，「鋤頭」是隕石邊牧犬，2017年他在路邊看見牠外表可愛便買下，一直悉心照顧，直至現在已飼養了快9年。由於狗狗經常陪伴父親下田務農，因而取名「鋤頭」，後來郭先生轉職為旅行博主，帶領「鋤頭」環遊世界的影片在網絡走紅，成功累積逾百萬粉絲，不少網民直言是為了「鋤頭」才關注其帳號。對郭先生而言，「鋤頭」早已是不可或缺的家人，愛犬失蹤對他而言猶如晴天霹靂。

郭先生轉職旅行博主，帶領「鋤頭」環遊世界的影片在網絡走紅，成功累積逾百萬粉絲。（網上圖片）

郭先生帶著「鋤頭」環遊世界的影片深受網民歡迎。（Youtube@用青春去旅行）

遮擋狗狗規避監控 僅¥180賤賣狗販已遭宰殺

郭先生緊急趕回老家，經翻查閉路電視片段後，赫然發現「鋤頭」被一對陌生男女強行帶上電動單車，女子更刻意用遮陽被擋住狗狗以規避監控。至5月26日，郭先生成功鎖定涉事男子並找上門，還在男子的屋內看到當時偷狗的電動單車。起初該男子百般抵賴，堅稱未見過邊牧，直到郭先生拿出鐵證如山的監控片段，男子眼見無從抵賴，才承認拐走愛犬，並透露已以180元人民幣（約195港元）的價格賤賣予狗販。郭先生當時情緒激動，一度哽咽，隨即聯同執法人員上門處理。

偷狗男子事後狡辯，謊稱誤以為「鋤頭」是無主犬，聲稱「一喚狗就跟自己走了」。這番謊言隨即被郭先生駁斥，他指出「鋤頭」全程佩戴定位器，且案發地點為死胡同，該對男女刻意駛入並強行帶走愛犬，顯然是蓄意盜竊。隨後郭先生當場致電狗販核實，最終證實「鋤頭」早在5月14日已被殘忍宰殺，不幸離世。

郭先生來到「鋤頭」被偷走的案發現場。（Youtube@用青春去旅行）

根據監控片段可見，「鋤頭」被一對陌生男女強行帶上電動單車，女子更刻意用遮陽被擋住狗狗以規避監控。（Youtube@用青春去旅行）

根據監控片段可見，「鋤頭」被一對陌生男女強行帶上電動單車，女子更刻意用遮陽被擋住狗狗以規避監控。（Youtube@用青春去旅行）

偷狗男子百般抵賴，堅稱未見過邊牧，直到郭先生拿出鐵證如山的監控片段，男子眼見無從抵賴，才承認拐走了邊牧。（Youtube@用青春去旅行）

偷狗賊態度惡劣 警方已立案調查

在交涉過程中，犯罪者及其家屬態度極其惡劣，偷狗男子非但毫無愧疚，更冷漠地表示「不就是一條狗嗎？賠你200人民幣，別折騰了，我又沒犯法！」、「這麼麻煩」、「要狗賠你條其他的狗，可以嗎？」，甚至召集村民圍堵郭先生。

郭先生情緒激動，一度哽咽，隨即聯同執法人員上門處理。（Youtube@用青春去旅行）

郭先生情緒激動，一度哽咽，隨即聯同執法人員上門處理。（Youtube@用青春去旅行）

全網震怒：這些人惡意太大了！

事件曝光後迅速點燃全網怒火，網民紛紛強烈譴責：「太令人窒息了，一定要查清楚嚴懲！」、「就是因為狗狗才關注你的帳號的，這太難過了。」、「這些人惡意太大了！」。

郭先生強調，目前案件已進入法律程序，他絕不接受任何形式的調解或私下和解，已向警方提交充足證據追究到底。寧陵縣公安局柳河派出所目前已對該案進行行政立案，案件正進一步偵辦中。