廣州50萬粉絲網紅狗小白疑被毒狗團夥盯上　遭投毒威脅主人急報警

靠撿瓶子攢了10萬元（人民幣，下同）的廣州網紅小狗「小白」有了新的動態。5月7日，廣州市民張先生向羊城晚報「記者幫」反映，一個專門教唆毒狗虐寵的網絡團夥，盯上了「小白」，密謀投毒。



這隻堅持撿瓶五年、擁有超50萬粉絲的小狗，如今只能被迫困在家裏。

記者來到小白所在的檔口實地走訪，發現從前活潑好動、愛在街巷裏鑽來鑽去撿瓶子的牠，現在整天窩在店內無精打采。張先生稱，現已完整保存微信群聊天記錄等證據，準備整理後交由公安機關處理。

這隻堅持撿瓶五年、擁有超50萬粉絲的小狗，如今只能被迫困在家裏。（截取自抖音＠狗小白）

小白現在整天窩在店內無精打采：

+ 15

粉絲潛伏發現密謀，主人寸步不敢離

「昨天早上九點多，我看到私信，有熱心粉絲提醒我，我馬上就把小白關在家裏。」張先生說，這次能提前防備，多虧一位熱心粉絲潛伏在涉事群組，及時發現密謀線索。

這個群組，據稱是專門教唆毒狗虐寵的網絡團夥，據張先生介紹，該團夥中有一名家住廣州天河的成員，不但在朋友圈炫耀殘害貓狗的行徑，還私自扒出張先生的姓名、住址等隱私訊息在群裏散播，還公然商議找機會對小白投毒，用心十分險惡。

「雖然還沒實際下手，但防人之心不可無，根本不敢放牠出去。」張先生無奈地表示。

記者到訪時，小白所在的專屬生活檔口鋪面大門緊閉。在張先生的帶領下，走進檔口，裏面專為小白布置了獨立生活空間，空氣淨化、通風降温等設備齊全，起居照料精細。可過去那個一到點就主動出門「撿瓶打工」的小白，此刻安安靜靜地趴在角落，神情慵懶又落寞，少了往日的靈氣與活力。

小白困在家悶悶不樂（羊城晚報提供）

周邊街坊也說，這兩天都沒再見到小狗像往常那樣出門散步、沿街撿瓶，主人張先生幾乎寸步不離地守在店裏，保護小狗的安全。

五年撿瓶如一日，意外走紅卻招來無妄之災

張先生介紹，他是江蘇人，十多年前來到廣東打工，後做起了生意。2020年，生活條件好起來後，他在網上花2000多元買下小白，「幾乎一眼就喜歡上了，都沒砍價。」剛來的時候小傢伙很小一隻，如今已長到30斤。五年多來，小白性格温順，從不亂叫，也沒生過病。

小白困在家悶悶不樂（截取自抖音＠狗小白）

大約從四五個月大開始，小白就和瓶子結下了緣分。那時，街邊一流浪漢常拿肉食跟牠換空瓶，久而久之，牠認準了「瓶子能換吃的」，從此每天出門撿瓶，樂此不疲。

如今五歲半的牠，已是撿了整整五年瓶子的「資深打工犬」。平時牠熟練地穿梭在附近各家商鋪之間，看到空瓶便咬住瓶口，拖回固定的點位，再由張先生把瓶子穿繩綁好，短短半小時就能裝滿一麻袋。周邊商鋪和街坊都認得小白，有人還會特意提前留好空瓶，等着牠來撿。

【延伸閲讀】英雄隕落！內地搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走 找到時「狗肉賣完了」（點擊放大瀏覽）

+ 15

張先生原本只是單純想記錄愛犬日常，隨手拍些短視頻，沒想到小白撿瓶的片段意外出圈。走紅一年多來，全網粉絲突破50萬，多條視頻播放量上千萬，還多次衝上熱搜。僅今年「五一」期間，小白撿瓶子收入216元，五年來撿瓶子再加上視頻收益，小白已經攢下10萬元。

在張先生看來，自己經營生意，收入穩定，並不缺這點日常開銷，小白撿瓶完全是發自內心的愛好。他以前也擔心狗狗太累，試着攔着不讓出門，沒想到小白竟會不吃不喝、情緒低落，他只好選擇尊重牠的天性。

小白撿瓶和短視頻帶來的收入，張先生部分用在公益上，專門投餵、救助周邊的流浪貓。他坦言，小白五年專注做好一件事的韌勁，值得學習，自己拍攝分享日常，也是想讓更多人看到踏實努力、認真生活的態度。

我的線下生意穩定，從不靠小白的流量直播帶貨或接商業廣告。

張先生說，平日裏他還主動調和鄰里關係，善待周邊拾荒老人，長期投餵流浪貓、資助學生關愛小動物，沒想到會遇到這種事情。

現在，張先生徹底叫停了小狗所有外出活動，把牠安置在檔口內全天候看護。他也完整保存微信群聊天記錄、涉案人員線索等全部證據，準備整理後交由公安機關處理。他希望能嚴厲整治這類抱團虐寵、在網絡教唆作惡的群體，也呼籲大家共同抵制毒狗虐寵行為，以善意和敬畏對待每一個生命，讓每一隻認真生活的小動物，都能安安穩穩、自在地長大。