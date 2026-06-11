AI底氣與中東陰影：解構中國5月貿易數據的激增與隱憂

不少經濟界人士認為，中國的經濟政策制定者正陷入一場複雜的平衡博弈中。最新公布的5月份貿易數據，揭示了全球第二大經濟體內在的深刻結構性分化：一方面，全球人工智能（AI）基礎設施的爆發式增長，正驅動着中國高科技資本品錄得歷史性的出口繁榮；但另一方面，中東地緣政治局勢的持續動盪，正在收緊中國龐大工業基礎的能源咽喉，拉高的輸入型成本正威脅着非科技類傳統製造業的復甦。



中國海關總署周二（6月9日）公布的數據顯示，5月份中國出口按年增長19.4%，按月增長4.8%，顯示出強勁的海外拉動慣性。進口表現則更為激進，按年跌幅扭轉，大幅增長27.4%。初看之下，這是一張足以令外界對中國貿易引擎消除疑慮的成績單。然而，一旦拆解具體商品品類的賬本，就會發現這種增長呈現出高度的「不對稱性」，它掩蓋了國內需求疲軟的現實，以及日益逼近的中下游利潤擠壓。

對北京而言，核心的懸念在於：這種由AI算力浪潮帶動的局部、高價值出口繁榮，是否足以產生足夠的動能，去對沖國內有效需求不足與輸入型大宗商品通脹的雙重夾擊？

AI溢價與能源赤字的內部博弈

5月份貿易數據最顯著的特徵，是AI產業鏈相關進出口的極高景氣度，該領域似乎已在很大程度上與宏觀經濟的逆風實現了解耦。受全球對生成式AI、智能服務器以及光模塊需求的刺激，中國的加工貿易模式正在加速經歷一場向高附加值轉型的資本化躍升。

5月份，機電產品出口額達2409億美元，按年顯著增長27.4%；更為激進的是，集成電路出口額按年大幅增長111%，高新技術產品出口同樣錄得50%的按年高增。這表明中國正憑藉其完備的供應鏈，將自身嵌入為全球AI硬件供給中不可或缺的系統性節點。

在武漢產業創新發展研究院，工作人員展示增材製造機械人。（2025年11月6日/新華社）

甚至連傳統的消費電子產品也展現出了久違的溢價能力。5月手機出口量雖按年微跌3.4%至5343萬台，但手機出口單價按月顯著增長17.8%，按年則大幅增長50%，平均達到每台185美元。這種客單價的躍升，反映出中國製造正通過產品迭代和高端化，在海外攫取更為豐厚的利潤。

然而，高科技出口換來的順差利潤，正在被惡化的能源進口賬單直接吞噬。由於霍爾木茲海峽實質性受阻等中東局勢的傳導，5月份中國原油進口量跌至3308萬噸（約2.42億桶），按年大幅下降29%，按月亦錄得14%的下跌。

在正常情況下，中國日均需進口原油約1150萬桶，而5月的實際進口量意味着每天存在約368萬桶的供應鏈缺口——這一缺口規模比4月份拉大了75%。更為嚴峻的是，5月原油進口均價高達每噸804美元，按年飆升62%，按月也上漲了8.2%。儘管北京通過陸續尋找新買家使天然氣進口量按月修復了20%，但代價是天然氣進口單價無論按年還是按月，都付出了約11%的額外溢價。

能源「量縮價漲」的現實，清晰地勾勒出地緣政治風險對中國中下游工業成本端的直接侵蝕。

「以價換量」的陣痛與訂單透支信號

在受到AI防禦罩保護的科技資本品之外，中國傳統過剩產能向外輸出的邏輯，依然帶有濃厚的內卷與降價色彩。汽車行業的表現就是這一系統性壓力的標本。

5月份，中國汽車出口98.8萬輛，按年大幅增長42%，但汽車出口均價卻按年和按月均錄得1.2%的微跌，至1.69萬美元。這種價格的防禦性下滑，恰好呼應了前幾天乘聯會公布的慘淡內需數據：5月份國內乘用車市場零售銷量按年顯著下降20%。在國內消費者「捂緊錢包」的背景下，中國車企不得不進一步加大外銷力度，以海外市場的「以價換量」來對沖國內市場的需求寒冬。

圖為江蘇省連雲港市，工人正加緊生產一批出口歐洲的太陽能光伏電池組件。(網上圖片)

在戰略資源領域，北京對關鍵節點的調控意圖則更加明顯。5月稀土出口5490噸，按年雖下降6.4%，但每噸1.15萬美元的出口均價卻按年大幅增長近260%。稀土作為高端晶片、人形機器人及高性能服務器的「工業維生素」，價格出現如此極端的上漲，一方面固然是海外AI基建擴張帶來的剛性需求所致，另一方面也反映出中國正通過收緊出口管制，強行讓海外買家為地緣政治溢價付款。

不過，多位外部觀察家警示，5月份如此亮眼的出口數據，可能包含了部分「訂單透支」的成分。由於中東局勢升級帶來的運力緊張和未來成本預期上升，不少海外買家為了提前鎖定供應鏈安全，在5月份進行了搶先囤貨（Front-loading）。

前幾天官方公布的5月份製造業PMI數據印證了這一推論：5月新出口訂單指數回落1.6個百分點至48.6，直接跌破了50的榮枯線。鑑於企業從獲取訂單、組織採購到最終報關出海通常存在1至2個月的周期，5月的出口景氣在很大程度上是在消化3月和4月（當時新出口訂單均在榮枯線以上）的存量訂單。這預示着，未來兩個月中國的出口動能可能會出現動盪期。

利潤擠壓：非外貿企業的防禦性觀望

中國經濟的最終走向，無法僅由深圳或上海的高科技貨運碼頭來定義，其真正的命脈在於廣闊的內陸中下游製造業的利潤空間。

隨着原油、天然氣等基礎能源以及關鍵化工原材料的價格因海外地緣政治事件而被持續推高，那些不具備出口溢價能力的國內家電、傳統汽車部件和基礎化工企業，正陷入兩頭受擠的困境。在下游國內有效需求尚未完全提振的背景下，中下游企業很難將原材料上漲的成本轉嫁給本就疲軟的國內消費者。

在微觀商業邏輯中，利潤的長期受擠必然導致一系列連鎖反應：企業擴大再生產的意願降低，資本開支收緊，招工計劃陷入停滯，甚至可能引發新一輪的結構性裁員。如果這種輸入性通脹持續，相當一部分非AI、非外貿的中下游傳統企業將不可避免地轉入防禦性觀望狀態，從而對北京目前試圖通過「以舊換新」等政策提振內需的努力形成實質性拖累。

綜上所述，5月份的貿易數據呈現出了一種帶有「假性」的強勁。AI產業的全球爆發確實為中國外貿注入了含金量極高的新支柱，並在短期內形成了極強的對抗經濟逆風的韌性。然而，這並非包治百病的靈丹妙藥。

接下來的幾個月，將是中國出口的結構性技術韌性與中東事件帶來的高額大宗商品成本之間的一場硬碰硬的博弈。對於全球投資者而言，過度樂觀地將5月的高增速解讀為中國經濟的全面回暖仍舊有待進一步確認。