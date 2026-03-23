中國外貿「去美國化」加速　內地學者：轉向高質量外貿模式

國務院「世界發展研究所」研究員周復隆最新發表分析文章指出，當前全球經貿格局正出現深度變化，在單邊主義與保護主義持續衝擊國際秩序之下，中國對外貿易正經歷一場結構性調整，其中以「去美國化」為標誌的轉型趨勢正在加速。



周復隆3月21日發表題為〈中國貿易「去美國化」加速〉文章，內文引述中國海關總署公布的今年1至2月數據顯示，中國外貿開局強勁，進出口總值達7.73萬億元（人民幣，下同），同比增長18.3%。然而，在整體增長的同時，中美貿易佔比持續下降。同期中美雙邊貿易總值為6097.1億元，同比下降16.9%，其中對美出口下降12.8%，自美進口下降28.3%，美國佔中國外貿總額比重降至7.89%。

文章指出，這一變化並非短期波動，而是長期結構性調整的結果，顯示中國正逐步降低對美市場的依賴。與此同時，中國與東盟、歐盟、非洲及拉美等市場的貿易規模持續上升，成為外貿增長的主要支撐。其中，東盟繼續穩居中國第一大貿易夥伴，今年前兩個月雙邊進出口達1.24萬億元，同比增長20.3%；對歐盟進出口為9989.4億元，增長19.9%。此外，對非洲出口增速達49%，對拉美及中東市場亦維持雙位數增長。

難能可貴的是，在全球貿易低迷的背景下，中國外貿依然展現活力。圖為上海一處碼頭。(Reuters)

對於「去美國化」的內涵，周復隆在文章中強調，這並不等同於「脫鉤」，而是中國推動產業升級與提升外貿韌性的主動調整。「中美貿易你中有我、我中有你，『脫鉤』既不現實也不可能」，周復隆認為降低對單一市場依賴，有助於提升抗風險能力。

文章分析指出，這一趨勢背後體現三大轉變，包括發展模式從「規模擴張」轉向「高質量發展」，出口結構由「低端代工」轉向「高端製造」，以及產業鏈由「被動適配」轉向「自主可控」。數據顯示，2025年中國「新三樣」出口增長27.1%，風力發電機組等綠色產品出口增長48.7%，中間產品出口佔比提升至47.4%，反映高端製造正成為出口主力。

文章亦指出，在外部環境方面，當前美國政府頻繁動用關稅與制裁工具，對全球貿易造成衝擊。在此背景下，中國推動貿易多元化，有助於提升全球供應鏈穩定性，並促進多邊貿易體系發展。

東盟是中國的最大貿易夥伴。（中新社）

此外，相關調整亦對中國企業帶來影響。文章指出，外貿「去美國化」促使企業加大研發投入、打造自主品牌，並加速布局東盟、非洲及中東市場，透過跨境電商與海外倉等方式拓展新訂單來源，以降低對單一市場的依賴。

文章總結指出，中國外貿「去美國化」並非對抗策略，而是發展階段轉變下的必然選擇，其核心在於「告別依賴，走向多元；告別低端，走向高端」，並認為隨著市場布局與產業結構持續優化，中國在全球貿易體系中的競爭力將進一步提升。