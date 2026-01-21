深圳成為「工業第一城」　高技術產品進出口1.4萬億　創歷史新高

1月19日，廣東省人民政府新聞辦公室在廣州舉行2025年廣東進出口情況新聞發布會。2025年全年，廣東外貿進出口9.49萬億元（人民幣，下同），同比增長4.4%，規模連續40年位居全國各省市首位，佔全國外貿總值的20.9%。



其中，進口3.46萬億元，增長7.8%；出口6.03萬億元，增長2.5%。深圳作為「工業第一城」，為全省外資企業進出口穩量提質提供重要支撐。



深企工業版人形機械人在新能源汽車工廠「實訓」場景。（每日經濟新聞）

「2025年，面對世界經濟復甦動能不足、全球貿易格局深度調整的複雜環境，廣東外貿頂住了壓力、穩住了規模、提升了質量，取得超預期發展」。

海關總署廣東分署副主任張柯介紹，廣東高端產業加速成勢，以電子信息、高端裝備、醫療設備、電動汽車等為代表的高技術產品是「十四五」時期廣東外貿增長的新動能，2025年高技術產品出口達到1.14萬億元，增長15%，規模首次突破萬億元。

深圳海關副關長梁丹虹在新聞發佈會上介紹，2025年深圳有進出口記錄的外資企業近7000家，創近8年新高，企業數量佔全省比重超過3成，位列廣東省第一，內地城市第三；合計進出口規模達到1.29萬億元，同比增長13.6%，佔全省外資企業進出口總值的比重超過4成，貢獻全省外資企業進出口8成以上的增量。

深圳作為「工業第一城」，為全省外資企業進出口穩量提質提供重要支撐。（深圳報業）

外貿「朋友圈」越來越大，為跨境物流提供更高效的方案，將為外貿多元化鋪就更廣闊的道路。梁丹虹指出，深圳海關推廣應用「離港確認」「直提直裝」等便利化措施，助力深圳港集裝箱吞吐量首次突破3500萬標箱；強化陸運業務銜接和通關保障，皇崗口岸跨境貨運業務平穩轉移至深圳灣、蓮塘、文錦渡等口岸，深圳灣口岸單日跨境貨車通關量首次破一萬輛次。

成功推進大灣區自有車輛率先開展國際道路運輸TIR業務；實施「空港智慧物流」改革，保障全國首個24小時智能驗放航空貨站高效運轉，空港場站效率提升63%，2025年空港外貿貨郵吞吐量首次突破100萬噸，深圳外資企業以空運方式進出口增長超2成。

2025年空港外貿貨郵吞吐量首次突破100萬噸。（深圳報業）

服務中歐班列提質增效，開通大灣區首條歐洲電商快線，保障「深圳—二連浩特—莫斯科」精品班列發運，2025年，將鐵路快速通關業務模式的應用比例提升至80.4%；依託國際貿易「單一窗口」，積極推動內地與香港地區貨物艙單進出口「一單兩報」，實現申報信息「一次錄入、兩地使用」，促進跨境貿易數據共享共用。

值得關注的是，2025年深圳高技術產品進出口佔全省同類產品進出口的近6成比重，規模全國最大，並且創下1.4萬億元的歷史最高水平，同比增長11.6%，佔全市進出口總值的30.7%，這個比重比全國平均水平高出9.8個百分點、比全省平均水平高出5.6個百分點，體現出深圳科技與產業創新的顯著優勢。特別是現代製造業集群建設的成效加快向出口端傳導，企業出口競爭力顯著提升，全年深圳高技術產品出口突破7000億元大關，其中，計量檢測儀器、3D打印機、汽車零配件等出口規模均居全國首位。

深圳新能源汽車相關企業數量超過2.4萬家，位居全球首位。（澎湃新聞）

梁丹虹指出，近年來，深圳高質量發展取得積極成果，特別是高技術產業基礎牢、配套全、發展快，帶動相關產品進出口快速增長。過去一年，深圳海關主動問需於企，積極護航一流營商環境；協同推進重大平台建設，提升開放能級；聚焦重點產業，有效激發市場主體活力。

全年深圳高技術產品出口突破7000億元大關。（深圳報業）

深圳海關首創「一線直通、智聯監管」模式，前海綜合保稅區績效評估首次躋身全國前三；海關支持河套深港科技創新合作區建設10條措施的受惠面穩步擴大，惠及27家科研機構與企業，共計超900批次貨物享受便利化措施，2025年園區內科研機構進口享惠3317.6萬元，增長7.6%。

中集來福士簽下首制FLNG船訂單，深圳企業深入船舶海工行業。（中集來福士）

聚焦先進製造業，深圳海關聯合地方相關部門首創「促進外貿新質生產力發展工作站」，深化重大項目進口成套設備「一站式」通關服務，覆蓋重點領域進口設備貨值1200多億元，平均縮短投產時間50%；為支持先進技術、重要設備、關鍵零部件擴大進口，我們在全國率先試行「合格保證+符合性驗證」的檢驗監管模式，壓縮通關時長46%。在生物醫藥領域，建立特殊物品聯合監管機制，22家企業機構、近700項正面清單物品納入試點，精準助力醫藥和醫療器械企業出海，全年深圳醫藥品和醫療器械出口超400億元，規模居內地城市首位。

高交會上，外國客商尋找在華投資機會。（深圳特區報）

《深圳特區報》消息，儘管外部環境嚴峻複雜，深圳外貿仍然頂壓前行，保持動力與活力。2025年前三季度深圳累計進出口規模保持內地外貿城市首位。

民營企業勇當「主力軍」。齊心集團V'mo指紋鎖包袋斬獲2025德國iF設計獎，在全球多個市場實現「產品走出去」到「品牌立起來」的跨越；喜德盛的碳纖維車架技術和智能騎行系統雙雙躋身全球領先行列，在國際高端自行車市場站穩腳跟。在「第22屆中國——東盟博覽會」上，「深圳智造」閃耀全場，現場簽約超4760萬元，近2億元意向訂單落地。

深圳寶安的中驅電機，歷時五年研發，造出了高速電機「中國芯」。（中驅電機）

數據顯示，2025年以來，深圳實際使用外資呈現逆勢增長，1—11月，全市實際使用外資451.7億元，同比增長6.5%。全市新設外商投資企業數量超過萬家，美國杜邦、法國德高、英國BP石油、瑞典海克斯康等知名外企紛紛在深新設企業或追加投資。

2025年4月，外資企業「廣東行」活動走進深圳，來自高通、霍尼韋爾、通用電氣、萬豪等36家外資企業和8家外商協會的近80位代表，通過實地考察、政企座談、交流對接等，深入了解深圳發展機遇。這座創新之城處處涌動的蓬勃活力、展現的欣欣向榮景象獲多位外資代表稱讚，紛紛表示要「投資深圳，共贏未來」。

深圳是全國外商投資高地。（深圳特區報）

截至目前，全球共有180個國家和地區的企業來深投資，累計在深投資的世界500強企業超過340家，來自發達經濟體的外資企業不斷雲集，讓「下一個『中國』還是中國」更為具象化。

2026年11月，APEC會議將在深圳舉行。深圳成為繼2001年上海、2014年北京之後，APEC中國「第三城」。

本文獲《深圳報業集團》授權刊載。

