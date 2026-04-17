廣東2026年一季度外貿領跑全國　深圳民營企業對港出口增長超五成

4月17日，廣東省新聞辦舉行新聞發佈會，介紹2026年一季度廣東進出口情況。據海關總署廣東分署統計，今年一季度，廣東貨物貿易進出口2.54萬億元（人民幣，下同），增長19.4%，季度、月度雙雙創新高，已連續11個季度同比保持正增長，份額、增量、貢獻均居全國首位。



4月17日，廣東省新聞辦舉行新聞發佈會。（吳真銘 攝）

深圳民營企業對港出口增長超五成

深圳海關副關長梁丹虹在回答關於服務企業出海方面的措施與成效時時指出，民營企業是深圳外貿發展的重要支撐力量。據海關統計，今年一季度深圳民營企業進出口規模創歷史新高。

深圳海關副關長梁丹虹。（吳真銘 攝）

具體來看，主要呈現以下的特點。一是企業活力足，規模、數量「雙第一」。一季度，深圳民營企業進出口9592.3億，增長42.4%，佔比超七成，貢獻了全市外貿86.2%的增量，規模居內地城市首位。有進出口記錄的民營企業4.6萬家，增加38.3%，佔全國民營企業總數的8.42%。

二是創新能力強，高新技術產品出口增速快。一季度民營企業高技術產品出口1210.1億元，規模創歷史新高，增速超五成新品類走向海外市場。3D打印機出口增長70.2%，數碼照相機增長65.1%，規模均居內地城市首位。

三是市場開拓優，對重點地區出口創新高。一季度，民營企業產品創超230個國家和地區，對APEC其他經濟體出口規模突破3000億元，對共建「一帶一路」國國家出口超2000億元，增速均超三成。特別是對香港地區出口增長50.7%，對東盟出口增長56.7%。

一直以來，深圳海關注重精準服務企業，助力外貿高質量發展。通過開展「經認證的經營者」賦能行動、便利企業備案和原產地簽證、及時回應企業訴求、切實加強知識產權保護，為企業提供更便利通關措施、更措施、更優口岸服務、更強金融和財稅保障。

海關總署廣東分署副主任馮國清。（吳真銘 攝）

「十五五」開篇之年將推出針對性措施

海關總署廣東分署副主任馮國清在回答關於今年有哪些舉措支持廣東外貿的提質增效和高質量發展問題時指出，今年是「十五五」的開篇之年，海關總署廣東分署推出的措施也更有針對性，含金量會更高，主要體現在三個方面。

一是推進跨境貿易便利化，讓企業獲得感更足。實施2026年跨境貿易便利化專項行動，強化海關、商務「雙牽頭」機制，細化53項措施，推出一批企業有感的實招硬招。根據廣交會、高交會等展會需求，支持辦展方統一提供擔保，制定專項支持措施，提供便利化服務。服務廣東高新技術、自主品牌和潮玩產品出口，常態化開展技術性貿易措施幫扶和海關知識產權保護，助力「廣貨行天下、贏天下」。

二是推進監管模式智慧化，讓改革動力更強。持續推動智慧海關建設，深入實施「人工智能+」行動，推動智慧海關與智慧口岸融合建設，做到既「放得活」又「管得好」。加快推動一批重點改革項目，支持廣州建設國家級中歐班列集結中心，助力開行大灣區TIR（國際公路運輸公約）車輛直達中亞；支持廣州新機場建設，推廣集約海關查驗、機場安檢等流程，實現在航空口岸「前置貨站」「一站式」完成通關。加力構建「海、陸、空」口岸智慧監管體系，讓通關更無感，便利更有感。

三是推動協同共治機制化，讓監管效能更優。持續深化粵港澳海關合作，落實粵港、粵澳海關新一輪合作項目，持續深化粵港澳海關監管服務一體化，合力做好亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議通關服務保障。加強粵港澳海關知識產權保護聯合執法，加強跨部門聯合協作，持續加大反走私綜合治理和打擊力度，保障粵港澳大灣區通關便利和貿易安全。