中國三航母搭載殲35升級戰力打擊群？

中國解放軍海軍首艘航母遼寧艦5月19日率編隊赴西太平洋演訓，過去兩周持續話題不斷。



首先是日本自衛隊被中國輿論嘲諷，跟丟遼寧艦長達一周，5月26日才找到並公布畫質不清晰的照片。再來是中國官媒罕見以「大考」形容此次訓練，並在新聞標題中問道「殲35會上艦嗎」，引發輿論猜測中國國產第五代隱身戰機殲35可能已登艦。



軍事專家研判，殲35如果登上遼寧艦，意味中國航母打擊群的戰場感知、遠程攻擊、協同作戰等多項能力將大幅提升，並可能與美日軍艦在西太平洋爭奪海上制空權。

與此同時，被譽為航母編隊「千里眼」、「空中大腦」「海空司令部」的中國國產空中預警機空警600，本週也傳出現身在中國首艘國產航母山東艦上。

中國第四代戰機殲15T（前排左）、第五代隱身戰機殲35（前排右），空中預警機空警600三型艦載機，2025年9月22日列陣福建艦飛行甲板。（新華社）

這意味著滑躍式航母的一項重大限制可能已被克服，與中國首艘彈射型航母福建艦一樣，可配備殲35戰機、空警600等最先進軍備，極大增強中國海軍航母打擊群的監視、目標定位和力量投射能力。

中國海軍不僅在遼寧艦5月19日訓練首日就官宣消息，通報中還列出演練科目，包括進行遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護、綜合救援等。

央視軍事5月20日的報道，則以「遼寧艦西太演訓，殲35會上艦嗎？」為題，並引述專家稱此次訓練是對遼寧艦平台全新作戰能力的一次「大考」。輿論認為，這是遼寧艦進行重大升級的明確暗示，意味著新型武器裝備可能已上艦。

日本防衛省統合幕僚監部5月26日發佈消息稱，已確認中國海軍航母遼寧艦在沖之鳥島西南的太平洋上航行，並起降了艦載戰機和直升機。防衛省上一次公布遼寧艦動向是在去年12月。（日本防衛省統合幕僚監部官網）

中國軍事專家孫亞力5月21日在視頻號「子桑鷹脈」中分析，全新作戰能力在官方話語體系里從來不隨便用，上一次用是去年9月福建艦彈射殲35時。「央視挑這個時候放出瘋狂暗示，海軍挑這個時候首次提前通報演訓，兩件事湊在一起不是巧合。」

孫亞力指出， 殲35總設計師曾表示，這款戰機可彈可滑，既能在福建艦上電磁彈射，也能在遼寧艦、山東艦上滑躍起飛。三年前遼寧艦曾進行為期一年的大修升級，當時外界以為是常規維護，後來才知道改造的重要內容之一就是調整艦載機的止動輪擋，為殲35登上滑躍式航母鋪平道路。

遼寧艦曾在2023年初至2024年2月回廠大修，由此從最初的訓練艦正式轉變為戰鬥艦。

中國首艘航母遼寧艦2024年2月完成回廠大修後，同年10月下旬率編隊開展遠海實戰化訓練。（中新社）

針對遼寧艦全新作戰能力迎來大考，中國國防部新聞發言人蔣斌5月28日並未正面回應，稱遼寧艦入列以來，按計劃有序組織了一系列綜合演練，航母編隊訓練向遠海作戰運用深化拓展，形成體系作戰能力。

中國軍事專家肖允華5月31日在網絡節目《矚望雲霄》中解讀說，國防部表態向來有講究，當天未否認殲35登上遼寧艦的消息「往往就是默認」。

肖允華並分析：「如果遼寧艦真的完成殲35適配，戰力的變化是質的飛躍。 一架隱身機前出清空威脅，後面跟著（艦上現役第四代戰機）殲15，滿載反艦和對地彈藥齊飛，這種組合才是真正的戰力倍增器。 」

面對日本目前擁有40多架F35A和F35B五代戰機，肖允華研判，遼寧艦理論上可攜帶約30架殲35，「一艘升級後的滑躍航母在隱身制空權上，能正面硬剛對方大半的五代機戰力」。

另據《簡氏防務週刊》報道，美國萬拓公司今年2月拍攝到的山東艦衛星影像，顯示艦上甲板正在施工；上月網傳畫面則顯示，相關工程可能持續至4月，表明山東艦可能也已具備搭載載殲35的能力。

香港01此前也引述中國軍事評論員宋忠平指出，衛星影像顯示山東艦艦尾攔阻裝置及艦首剎車輪擋有明顯施工痕跡，表明相關升級工程正在進行。

中國軍事專家傅前哨認為，遼寧艦與山東艦都極可能進行必要升級搭載殲35，以在戰場態勢感知、遠程攻擊能力等方面，實現航母打擊群戰力大幅提升。如果解放軍三艘航母都能搭載殲35，將進一步提升艦隊協同作戰能力，「戰機就能從一艘航母起飛，並降落在另一艘航母上」。

山東艦航母編隊2025年曾訪港。（梁鵬威攝）

台灣退役少將栗正傑5月22日在中天新聞節目中也分析：「遼寧艦如果可以（搭載殲35）的話，代表山東艦應該也沒有問題，因為都是滑躍式起飛（航母）。 所有戰機在三航母上可以互相通用、起降，這是遼寧艦起降殲35最大的意義。」

他續指，殲35起降三航母，也意味著作戰範圍和航程可擴大很多。一旦發生海上交火，殲35可發動首波攻勢，利用隱身優勢穿透敵方防空偵查網，飛到敵方後方對預警機、加油機、重要雷達等實施攻擊，之後再利用艦上現役的殲15發起後續火力掃射攻擊，「殲35上遼寧艦，對解放軍整體海上戰力，會擴充好幾倍」。

不過，台灣空軍前副司令、退役中將張延廷5月29日在網絡節目《全球軍武》中指出，殲35登上遼寧艦可能仍面臨局限性，因推力不足，從航母起飛時無法開啓滿載彈藥火力的野獸模式。「不可以滿油滿載，彈藥掛得滿滿的，可能一起來還沒達到起飛速度，它會下沈，這時候就會有危險。」

遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（央視頻）

軍事專家：中國航母面臨日本導彈升級版挑戰

日本高市早苗政府上台後加強防務，不僅加碼部署遠程反艦導彈，還在靠近台灣的日本島嶼上部署軍力，引發北京高度警惕。此次遼寧艦赴西太平洋演訓，一定程度上也可放在此大背景下看待。

港媒《南華早報》6月7日引述軍事專家指出，在日益緊張的局勢下，中國應加快航母戰鬥群的升級改造，提升作戰能力，應對日本不斷增強的防務實力。據報道，日本正在東海附近部署升級後的遠程12型艦對艦導彈，射程可能擴展到整個東海，中國沿海城市也在打擊範圍之內。

宋忠平警告，如果日本在發生衝突時部署升級版的12型導彈，中國航母將面臨更大挑戰。他說：「如果這些（日本）戰鬥機發動大規模飽和攻擊，再加上眾多隱形戰鬥機的突防能力，可能會對中國艦隊防禦系統造成相當大壓力。」

他也指出：「另一個重大威脅是，如果日本研制出空射型12式反艦導彈，其速度和制導能力都將遠超日本現有的反艦導彈。」

另一方面，殲35登上遼寧艦，也被外界議論與美日航母搭載的F35有互別苗頭的意味。

中國軍事評論員陳光文6月9日撰文指出，美日航母此前因搭載五代戰機F35，「即便中國海軍全部出動三艘航母攜帶（四代戰機）殲15，也毫不在意」。

中國第五代隱身艦載戰鬥機殲35，去年9月22日從首艘彈射型航母福建艦上電磁彈射起飛。（新華社）

中國航母搭載殲35後，就能比拼美日航母的F35嗎？陳光文分析，要是拼空對空遠近距離格鬥，殲35底氣更足、勝率更高；要是論執行任務的多樣性以及應用經驗，已問世近20年的F35則可能更豐富。

陳光文寫道：「總體來講，殲35與F35在登上航母之後，執行任務最多的可能就是海上制空權的爭奪，所以，殲35在達到一定艦載規模之後，可能實力更強一些。」

無論如何，遼寧艦此次在西太平洋演訓，可說是「一石三鳥」，時間點選在520前夕，通過演練新的作戰能力，既威懾就職台灣總統滿兩年的賴清德，同時也針對日菲加強軍事合作、並在台灣以東海域啟動劃界談判加碼回應力度。

隨著日菲聯手制華、推動「三海聯動」的趨勢今年越來越明顯，預計中國現役航母編隊下來不僅會持續升級戰力，活動範圍也會越來越廣，時間越來越長，頻率越來越密集且常態化。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

