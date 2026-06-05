美國福特號航母3月火災　美媒揭真實慘況　指美軍刻意淡化事件

美國航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）3月正在紅海執行對伊朗軍事行動時發生火災，美軍當時僅稱火勢已受控、兩名水兵受非致命傷，航母可正常運作。不過據美媒最新取得的片段指，航母的損毀情度遠比美軍官方通報更為嚴重，因此質疑華府刻意淡化事故影響。



報道指，該火災帶來的影響比想像嚴重，艦上水兵床鋪完全燒毀、僅剩下被燒到焦黑且變形的金屬零件；天花板被燒空、電線從天花掉落、現場遍佈灰燼等。

有水兵直言事發時一度以為航母將損毀，並提當時的感受是「一是戰鬥，一是死亡。」

另外，多名海軍人員透露，航母滅火系統突發故障完全失效，無人設備無法控火，近600名水兵床鋪無法使用，全員耗時約30小時才撲滅大火、防止死灰復燃， 美軍事後承認火災削弱了航母作戰能力，需赴希臘臨時維修。

2026年3月5日，美國海軍航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford ）在埃及通過蘇彝士運河（Suez Canal），前往支援對伊朗的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動。（Reuters）

據了解，該航母還參與對委內瑞拉相關軍事行動，創下越戰以來最長航母作戰部署紀錄。超長部署使得航母問題頻發，除火災外，艦上廁所多次堵塞，居住保障混亂。

目前，「福特號」返港進入長期維護，至少一年才能重新服役，或將導致美軍海上部署出現戰力空缺，海軍表示火災原因仍在調查中。