當電力成為一種新的「原料」：被嚴重低估的中國電力產業鏈價值

十年前的2015年，《巴黎協定》剛剛簽署的時候，中國還是一個典型的基於化石能源的工業國——風電、光伏裝機總量不過1.31億千瓦，佔總裝機量的比例僅有11%，火電依舊是中國電力體系的絕對主力，馬路上跑的車輛絕大多數也都是燃油車，新能源汽車滲透率僅有1.3%。

1月5日，在青島港前灣港區86泊位，工程車輛在進行煤炭轉運作業（無人機照片）。

十年後的2025年，中國的新能源轉型已經開花結果——風電和光伏成為了發電的主力，裝機量佔比超過50%，火電反而成為了「替補隊員」，燃油車銷量節節敗退，新能源汽車滲透率已經逼近50%。

個星球上最強的工業國，正在以一種兇猛的速度進行新能源轉型，並且已經初見成效了。

「量變引起質變」，這是我們都非常熟悉的一個客觀規律。

現在，中國能源結構的「量變」已經擺在了眼前，那麼，「質變」也不會太久了。

在老局看來，是時候重新解讀一下中國的電力體系了——中國電力產業鏈的價值，被低估了，我們需要重新評估它的價值以及瞭解它所面對的挑戰。

電力的意義發生了本質改變

中國電力體系「質變」的核心，就是電力正在取代石油、煤炭、天然氣，成為一種新的「原料」。

注意，是「原料」而不是動力。

以氫氣為例，作為底層的化工原料，化肥、燃油、塑料等等化工產品的生產都離不開它。

過去，工業上製取氫氣，主流的方式是天然氣蒸汽重整（SMR）——將天然氣和水蒸氣在高溫高壓下進行反應，生成氫氣和二氧化碳——因為有極高的碳排放，所以這種氫氣也被稱為「灰氫」，成本大約是10-20元/kg，主要和石油價格相關

但隨著風電和光伏發電越來越多，如今許多企業紛紛直接選擇電解水製取氫氣，這就是所謂的「綠氫」——幾乎沒有碳排放，成本在15-30元/kg，主要和電費相關。

乍一看，好像「綠氫」在成本上還是被「灰氫」吊打，但長期來看，「灰氫」在「綠氫」面前沒有任何還手之力。

因為就在2020年，綠氫的價格還處在30-50元/kg的區間，而2025年，靠著大規模風電和光伏建設以及電解槽成本的下降，綠氫價格被腰斬到了15-30元/kg的水平。

因此，長遠來看，隨著中國繼續建設光伏、風電項目，「綠氫」在成本上打平乃至勝過「灰氫」，只是一個時間問題，而且並不遙遠。

這種降價，將會帶來一系列連鎖反應——氫的價格下來了，那麼綠色甲醇、綠色乙烯/丙烯等基礎化工產品的成本也都會被打下來，進而帶來各種原材料的成本降低。整個中國工業的成本邏輯，都將從原來的與石油、煤炭掛鉤，變成與電力掛鉤。

誇張點說，假設我們的電力供應最終能做到無限供應，那什麼霍爾木茲、什麼馬六甲都將變得毫無意義，只是一個遙遠的地理名詞罷了。

如果說在實體經濟層面，電力替代石油成為「原料」可能還需要一些時間，那麼在虛擬經濟層面，這個替代早就已經完成了——電力早就已經成為了Token生產的唯一原材料，價值已經被展示得極端直白且露骨了。

自2022年ChatGPT開啟AI浪潮後，到現在為止，人類對Token的消耗量已經被拉高了N個數量級——2024年初，中國每天平均的Token消耗量大約是1000億，這個數字在2025年6月則已經到了30萬億，今天更是到了180萬億Token/天的水平。

兩年多的時間裡，整整漲了1800倍。

今年3月，黃仁勳就在GTC大會上更是開誠佈公地介紹了自己的理念：2027年全球計算需求會突破一萬億美元，生成Token的成本和效率將直接決定科技企業的營收和生死。過去的數據中心是訓練模型、儲存數據的地方，以後的數據中心就是Token工廠——競爭的關鍵，就在於能用更低的功耗生產更多的Token。

為什麼美國的鈾礦公司在2023年之後估值集體翻倍？為什麼馬斯克花29億美金找中國採購光伏製造設備？為什麼亞馬遜一口氣投了三個不同的核聚變公司？

......

這些資本大佬，他們太清楚電力在未來的價值了。

2026年1月17日拍攝的河北省贊皇縣院頭鎮曹家莊村附近的「風光互補」發電場。（無人機照片/新華社）

中國電力產業鏈的價值，被低估了

在過去，化石能源才是底層要素，誰掌握了油田，誰就掐住了全世界的產業命脈。

這也就是為什麼「石油-美元」體系會如此強大——你想過上現代化的生活，那你就需要有石油。而如果你要進口石油，你手裡就必須有美元儲備。而大家手上的美元又不能像地主老財那樣存在地窖裡，所以人們往往也會把美元重新投入美國資本市場、實現資本增值。

美國在全球金融領域的超然地位，就是這樣被建立起來的。

而在下一個時代，電力將會成為一種橫跨實體經濟和虛擬經濟的通用資源——在實體經濟層面，這意味著你將有更低的成本來生產綠氫、綠氨、綠色甲醇，進而合成各種化工產品；而在虛擬經濟層面，這意味著你具有更強大的Token的生產能力，你的AI發展後勁兒會特別悠長。

一句話概括就是：誰的裝機容量更大、誰掌握了「超大型現代電力系統」，誰就掌握了未來。

這也就是為什麼老局認為中國電力產業鏈的價值被嚴重低估了——優質大油田的本質是大自然的饋贈，不論是大國小國，都有概率被分到油田。而「超大型現代電力系統」則是電力工業的結晶，是需要超大規模電網、完備電力產業鏈才能建造的東西。

這種級別的電力網絡，縱觀全球，幾乎只有中國能提供。這本身就是一種極致的稀缺性——僅此一家，別無分號，無法複製。

先看一組數據吧。

截至2025年底，全國可再生能源裝機總量已達23.4億千瓦，約佔全國電力總裝機的60%，其中風電裝機量超6億千瓦，光伏裝機12億千瓦，已歷史性超越火電成為最主要的裝機容量。

更值得注意的則是增速。

2025年，全國發電裝機容量總量為38.9億千瓦，同比增長16.1%，其中風電新增1億多千瓦的裝機，同比增長22.9%；光伏則新增了3億多千瓦，同比增長35.4%。

單純看上面這些指標，可能大家還感受不到這是個什麼量級的工程，和下面一組數據對比一下，我們就知道了。

截至2025年底，整個美國全國總裝機量加起來也不過12億千瓦。中國一年的風電和光伏裝機量就達到了全美總量的三分之一，一年新增的光伏裝機量比美國歷史上所有的光伏工程加起來都多。

甚至，僅僅就2025年這一年，僅僅是中國光伏和風電的新裝機量，就抵得上2.6個法國電網。

「電力克蘇魯」之所以是克蘇魯，並不在於體量到底有多大，而是它連增量都如此駭人。

那麼，中國最終的目標是多少呢？

答案是36億千瓦，在現在的基礎上翻一倍。

這不是我推測的，這是去年9月我們在聯合國氣候變化峰會上宣佈的：「明確2035年，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦。」

而至於遠期目標，那就更是天文數字了：2025年10月的北京國際風能大會上，全球1000多家風能企業的代表聯合發佈《風能北京宣言2.0》，要在2060年實現50億千瓦風電裝機。

是的，你沒有看錯，僅僅是風電，就要裝機50億千瓦，甚至這都不是高標準，而是底線。

國家氣候戰略中心首任主任李俊峰就在接受媒體採訪時直言：「2060年要實現碳中和，風電需貢獻約30%的發電量，50億千瓦裝機是支撐這一比例的最低門檻。」

為什麼老局之前說綠氫、綠氨的價格還會繼續下跌？答案就在這裡——現在這才哪兒到哪兒啊——18億千瓦的時候，就已經能把綠氫價格腰斬了，當風電就有50億千瓦的時候，怕不是要起飛哦。

為什麼我說這是：僅此一家，別無分號，無法複製呢？

1月16日，國網巨鹿縣供電公司的工人在轄區閻疃鎮附近的「農光互補」光伏發電場巡檢併網線路。（無人機照片/新華社）

原因很簡單：按照現在的技術水平，單台風機的最大發電功率可達20000千瓦（20MW），一塊1.1X1.7的光伏板，最大發電功率700瓦，是想建造這種動輒幾十億千瓦級別的電網，你需要多少風機、多少光伏板、多少儲能電池、多少工程機械、多少熟練工人？

而且，更恐怖的地方在於：即便你有上述這些要素的供應能力，那麼在真實的市場上，你還要面臨來自中國企業的價格攻勢。

畢竟，從發電設備到輸變電設備再到儲能設備，中國都有完整的產業鏈，不管是風機整機還是光伏板，不論是變壓器還是電纜，我們幾乎在每一個子品類都已經做到了全球第一的份額，成本比歐美競品低三折到五折。

以風力發電機為例，一個金風科技，一個遠景能源，這兩位在國際市場上幾乎都是一種淩駕姿態出現的——2025年，僅遠景能源一家企業在海外市場的吊裝量就達到了4.8GW，幾乎相當於一個歐洲小國全國的風電裝機總量。

輸變電設備上，2024年馬斯克在博世的世界互聯大會上說「以前大家搶芯片，以後大家搶變壓器」，結果沒過多久，中國的變壓器就遭到了來自世界各地的哄搶。

某工廠生產變壓器車間。

因為在變壓器這個領域，中國拿下了全球60%的市場份額，其中的核心材料「取向矽鋼」，更是中國冶金工業的看家本領。

儲能設備上，那就更不必多言了，一個寧德時代，一個弗迪動力，既然擁有全球最強電池生產商，那麼擁有最強的儲能設備製造技術是自然而然的事情。

在化石能源體系下，電力只是一種二次能源，只是一種動力方式。在新能源體系下，電力就是一切。

而中國的電力產業鏈，恰恰就是這個世界上最大的電力提供方。

中國電力體系所面臨的挑戰

願景是美好的，成績是顯著的，但挑戰也是真實的。

還是那句話，「量變引起質變」，當你擁有了史無前例的新能源電力體系，也意味著你要面對史無前例的巨大技術障礙。

風電、光伏和火電的底層物理差異，決定了一個新能源為主力的電力系統，和一個以火電為主力的電力系統註定是不一樣的。

在火電時代，電網是剛性的「源隨荷動」，整個電網是一個單向傳播的網絡。用戶愛怎麼用電就能怎麼用電，電網只負責傳遞電力，發電廠則根據用戶的需求情況調整發電機組出力，面多加水，水多加面而已，只要煤炭管夠，電力就不是問題。

但新能源時代，風和太陽是人力不可控的，所以新能源時代的電網不可能再那麼簡單了——以風電、光伏為主的發電端不確定性太高，這就導致用戶端、電網、發電端三者之間必須緊密溝通協調，中間還要有儲能站作為緩衝。

這就是所謂的「源網荷儲一體化」。

所以，中國電力系統最大的挑戰，就是要從過去那套單向、剛性的電力系統裡抽身，轉型成為互動、柔性的「新型電力系統」；從「日益增長的用電需求和發電能力不足之間的矛盾」，現在和以後，變成「日益增長的發電能力和消納、調節能力不足之間的矛盾」

這種矛盾具體是怎麼表現的呢？

還是用數據說話。

目前來看，全國的平均棄風率在3%-4%，平均棄光率在3%-5%，比起幾年前動不動兩位數的數據好看了不少。

但問題是，這個數據是全國平均的，它掩蓋了真實情況。

東南沿海和西北大漠，那能是一回事兒嗎？

而在內蒙、甘肅、新疆、青海這些風電、光伏資源優良但卻沒有密集產業地帶的省份，棄光率就非常不好看了——早年間的數據可是非常嚇人的，2017年，擁有瓜州、玉門這些頂級風力資源的甘肅，棄光率一度高達33%，使得當地相關人員壓力山大。

這時候，肯定有人就要問了：咱們不是有特高壓麼、不是有「西電東輸」麼，送到東部不就行了？

技術上沒問題，現實中麻煩可就多了。

最底層的一條就是「時間錯位」，雖然正午時分自然是光伏電站最好的發電時間，但中午大家都要吃飯休息，所以中午反而是用電低谷——隨便找個充電站看看就知道了，11點一過，滴滴司機們就蜂擁而來，為的就是享受中午的低估電價。

其次，就是「利益糾紛」，西北省份有風電、光伏不假，特高壓輸電能解決地理錯配也不假，但直流特高壓跟直達特快列車一樣，通常只有始發和終到兩個站——以「靈州-紹興」的直流特高壓為例，從寧夏到浙江，這一路先後要穿越陝西、山西、河南、安徽四個省份，但沿途這些省份，不僅不能從這條線路裡取電，反而還要為這條線路的建設提供土地。

甚至，你別說取電了，很多時候，哪怕你求著沿線省份用電，人家都未必願意呢——各個省份也都是有自己的風光電站的，光伏裝機滲透率大於 40%的省份共10 個，中、東部省份就有8個——人家本地綠電消納起來都發愁，咋可能有空閒幫你消納？

更別提省際之間的價格談判了，發電的自然是希望賣得貴一些，用電的自然是希望價格便宜些。2025年「電力低碳轉型年會」上，中國能源研究會特邀首席專家、雙碳產業合作分會主任黃少中就舉了個例子——「送端送出去的電價是0.45元/度，受端0.4元/度都接受不了。」

......

這些問題，你就看去吧，凡是涉及到不同利益團體之間協調的事兒，那就沒有輕鬆的。

欲戴王冠，必承其重，既然要讓電力有更高的價值，那這些麻煩、困難，就是我們必須要勇敢面對的。

結尾：中國會如何解決這些問題？

中國電力系統所面臨的這些挑戰，根源上就是「供需失衡」四個字而已，而未來要做的事情，無非也就是讓供需趨於平衡而已。

只是，說起來不過就是這麼輕飄飄一句話，做起來可就是真金白銀、唇槍舌劍、外加無數人的辛勤勞動了。

針對西北地區風光電送不出去、消納困難的情況，現在的解決方案之一就是「就近消納」——直接在附近部署「綠氫」「數據中心」這樣的用電大戶，就近把多餘的電力消化乾淨，不僅能消納電力，同時還能同時給當地帶來產業。

截至2025年底，全國已規劃、在建和投產的綠氫項目超過 500個，合計規劃總投資規模突破 1萬億元人民幣。這個數字包含了許多分階段建設、週期長達5-10年的長週期項目——三峽集團在內蒙古鄂爾多斯納日松地區的40萬千瓦光伏制氫項目已經投產，主要就是給當地的煤化工項目提供氫氣以及制氨。

2015年時候，中國幾乎還沒有什麼工業化的綠氫項目，但現在，已經實現了年產25萬噸的能力，佔了全球一半。

而在數據中心方面：在以前，數據中心的電力是從電網裡獲取的，數據中心只是用電者，需要面對「前期建設」和「電費」兩個成本大頭，而後者幾乎佔到了數據中心業務65%的成本。

但現在，數據中心就不單純是數據中心了，而是一個「綠電經濟綜合體」。數據中心不會單獨出現，而是會配上風力發電場、光伏電站和儲能站。這樣下來，基本就是「躺著賺錢」：成本大頭都在前期建設上，只要建設完成，風和太陽光都是免費的，配合上儲能站，就能24小時不間斷生產Token，電費成本相比之前最多可以下降40%。

這可不是我亂編的，這是現實投產的項目反饋的數據——遠景能源和騰訊今年4月在內蒙古赤峰建設了一個號稱「100%綠電直連」的數據中心，不僅實現了全鏈路綠電供給，更將數據中心綜合能源成本降低了40%以上。

根據黃仁勳的看法：在既定的電力和空間資源約束下，數據中心產出Token的速度、質量和成本，將直接決定科技企業能否存活。因此，每瓦特電力的Token吞吐量將替代傳統的「服務器數量」「存儲容量」成為決定數據中心競爭力與營收的核心指標。

如果是這樣，那只要芯片能追趕上來，再依託中國的電力產業鏈，綠電直連的數據中心，從成本上就能確保立於不敗之地。

除了盡可能實現就近消納，電網一側的問題也在解決之中。

國家發改委、能源局、數據局聯合印發的《加快構建新型電力系統行動方案（2024—2027 年）》，就提到了要「提高在運輸電通道新能源電量佔比」，讓火電有序撤退，把有限的特高壓通道讓給新能源使用，甚至還要建設新的「交直流輸電技術」，實現高比例乃至純新能源輸電。

而人的問題，當然也在解決之中了——電力現貨市場正在加速建設，廣東、山東、山西、甘肅、蒙西等8個第一批試點，早在2022年前後就轉入長期連續運行。2023年底到2025年，遼寧、江蘇、安徽、河南、湖北等第二批試點省份，也都陸續開始了整月甚至整季度不間斷的「調電試運行」或「結算試運行」，省間的電力現貨市場也已經開始正式運行。

2025年，全國電力市場累計完成交易電量6.64萬億千瓦時，同比增長7.4%。其中，跨省跨區（省間）交易電量合計達1.59萬億千瓦時，同比增長11.6%。電力中長期交易為1.52萬億千瓦時，電力現貨交易為524億千瓦時。

各省之間的壁壘雖然依舊存在，但突破口已經被打開了。

當然，各種新技術的應用自然也是少不了的，新型儲能、微電網、虛擬電廠......這些新的角色，也開始逐步加入中國的電力體系。

還是那句話，發展的問題，最終還是要靠發展來解決的。

本文獲觀察者網授權轉載，作者為「星海情報局」。

