AI催生中國變壓器訂單暴漲　產能佔全球6成　電力算力成超美關鍵

隨著全球AI算力的爆發式增長，作為算力基礎設施中的核心環節，中國變壓器等配套設備亦迎來大量訂單。據央視新聞報道，2026年以來，國內多地的變壓器生產企業均處於滿負荷運轉狀態，海外訂單呈現爆發式增長。



海外訂單爆發 中國變壓器企業滿負荷運轉

在江西南昌，一家變壓器生產企業2026年在手訂單接近7億元（人民幣，下同），其中出口佔比超過九成。公司相關負責人表示，海外增量呈爆發式增長，將繼續擴大海外市場覆蓋，推進500千伏以上高電壓等級的產品攻關與產業化，企業車間加班加點趕制變壓器。

江西贛州一家技術公司的產品遠銷非洲、美洲等地。企業負責人稱，為按時交付海外訂單，所有生產線已滿負荷運轉，去年12月單月成交海外訂單超過9000萬元，今年一季度再新增多筆來自北美、非洲的訂單。

某工廠生產變壓器車間。

河南平頂山一家電氣公司的5G數智化車間，平均每天有逾30台變壓器發往俄羅斯、越南、墨西哥等市場。企業負責人表示，2026年1月較去年同期訂單量增長60%，生產已排至6月份，出口業務實現跨越式增長，客戶覆蓋全球90多個國家和地區。

AI算力催生需求 變壓器成數據中心「心臟」

報道稱，變壓器需求急增，與人工智能發展催生的巨大電力需求直接相關。數據顯示，一個超大規模AI數據中心的用電負荷已超過1吉瓦（相當於10億瓦），堪比一座中型城市的夏季用電高峰。同時，AI大模型正從「訓練」階段加速邁向「推理」階段，用電量從一次性投入轉向持續性消耗。

華北電力大學電氣與電子工程學院教授丁肇豪解釋，「以前把模型訓練好是一次性的。現在各行各業都在用大模型，用電量自然愈來愈高。大模型『推理』階段的能耗愈來愈顯著，AI數據中心對電力的需求也就愈來愈高。」

數據顯示，2025年內地變壓器市場規模按年增長逾兩成，其中AI算力及特高壓相關高端產品訂單佔比突破35%，成為產業增長的核心引擎。出口方面同樣亮眼，2025年中國變壓器出口總值達646億元，較2024年增長近36%。

中國變壓器出口金額統計情況，截止2025年8月。（中商情報網）

目前，中國已成為全球第一大變壓器生產國，產能約佔全球六成，在原材料、成本、交付周期等方面均具明顯優勢。國網北京市電力公司建設部建設處處長鄒禹形容，「變壓器是整個變電站的『心臟』，一個變壓器的大小決定了這個變電站能承接多少電力。」折算下來，若全部用於算力，一個變電站大約可支撐120個1000P的算力中心。

中國變壓器產能佔全球六成 手握AI時代「成本底牌」

中國電力企業聯合會電力裝備分會秘書長蔡義清表示，中國已建成全球最完備的變壓器生產體系，具有全產業鏈自主可控的硬實力，產能約佔全球的60%。在技術層面，內地企業正針對AI超算集群對供電質量的高要求，加快研發固態變壓器、高頻變壓器等新產品，適應新能源接入，搶佔全球算力市場。

變壓器。（正解局）

今年政府工作報告首次提出「打造智能經濟新形態」，並將「實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程」納入頂層設計。中國電力企業聯合會統計與數智部主任助理吳立強指出，算電協同通過「源網荷儲」一體化，可直接利用西部綠電，降低用電成本。相比美國，中國擁有全球最完善的特高壓電網和綠電資源，算電協同能將西部的「風和光」轉化為東部的「算與智」，形成「東數西算」的閉環，這是中國在AI時代掌握成本底牌的關鍵。

華北電力大學電氣與電子工程學院教授丁肇豪補充，近期中國大模型調用量反超美國，與國內在算力及技術商業模式上的創新息息相關。「因為我們現在的API（算力服務調用接口）定價相比於美國模型很有優勢，導致我們在一些場景下性價比非常高。這些創新將來和我們的電力優勢結合起來，才能真正讓我們把能源電力的優勢轉化為AI產業更具體、更具象化的優勢，特別是用我們的清潔電力去支持中國人工智能產業可持續、綠色的發展。」