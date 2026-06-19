中國車企內燃機技術取得重磅突破　日本優勢被削弱

在純電動汽車領域確立領先優勢的中國車企，如今也在內燃機技術領域取得顯著進展。



據《日經亞洲》6月18日報道，憑藉燃油經濟性領域多項重磅技術突破，中國車企正快速追平日本車企長期佔據的發動機技術優勢。奇瑞、吉利、長安等企業先後推出超高熱效率混動發動機，依託人工智能（AI）、高壓燃油噴射等技術突破燃油經濟性瓶頸。

奇瑞的混動發動機「鯤鵬天擎」熱效率已達到48.57%。（易車）

報道注意到，本月初在深圳的一場車展上，奇瑞汽車全新SUV車型瑞虎9搭載的發動機成為全場焦點。今年4月，奇瑞宣佈其研發中的混動發動機「鯤鵬天擎」熱效率已達到48.57%。據奇瑞汽車股份有限公司副總裁洪高明介紹，這一數據位居全球首位。

熱效率指的是燃料燃燒產生的熱量轉化為動力的比例，數值越高，燃油經濟性越好。奇瑞表示，目前市售汽油發動機的熱效率普遍在38%至45%之間。

「鯤鵬天擎」將應用於插電式混合動力及增程式電動車，這類車型配備小型發動機用於額外發電。

奇瑞新能源汽車股份有限公司石家莊分公司新能源汽車生產線。（新華社）

去年，中國新能源汽車佔新車銷量的48%。奇瑞以批發量計排名國內乘用車市場第三。儘管不少中國車企專攻新能源車型，奇瑞仍有70%的銷量來自燃油車。

奇瑞去年共售出280萬輛汽車，其中出口134萬輛，超過比亞迪與吉利，成為中國最大的汽車出口企業。

吉利汽車則開發出熱效率達48.41%的發動機，並利用人工智能提升了旗下i-HEV混動系統的燃油效率。吉利汽車集團CEO淦家閱在今年4月的發佈會上直言：「我們將徹底顛覆日系傳統混動技術。」

吉利今年的目標是將海外銷量提高80%，達到75萬輛。去年其出口車型中，內燃機車型佔比超過一半。

在吉利汽車陜西寶雞製造基地焊裝廠拍攝的自動化焊接線。（新華社）

長安汽車在今年5月推出了搭載新型混動發動機的車型，配備500巴燃油噴射系統。長安表示，這是全球首款量產該壓力等級發動機的車型。更高的噴油壓力可提升熱效率，並在加速時提供更強勁動力。

市場研究機構GlobalData預測，到2038年全球電動車銷量佔比將升至49%，較2025年增長33個百分點；純燃油車份額則將下降36個百分點至25%；普通混合動力車比例基本維持在15%，插電式混合動力車將增至8%。

《日經亞洲》指出，長期以來，日本車企在發動機技術上處於全球領先地位，中國車企此前主要通過發展電動車技術彌補差距。據行業情報公司MarkLines統計，去年中國企業在全球電動車市場的佔有率達59%，而日本車企僅佔3%；但在非電動車領域，日本企業份額為30%，高於中國的20%。

可如今，中國車企正穩步提升內燃機技術水平。中國券商廣發證券分析認為，憑藉更高燃油效率和更智能化的產品，中國企業將重塑全球混合動力汽車市場格局。

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