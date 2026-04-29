北京車展｜美網紅讚國產車CP值高！SUV不到3萬美元有大熒幕+雪櫃

內地北京車展掀起國際關注，外媒披露，有美國網紅帶著一群外國遊客，目睹許多沒有在美銷售的內地高科技汽車，直呼大開眼界，「才3萬美元就有大螢幕、冰箱配置」。



美網紅直呼物超所值

《路透社》報道，34歲、美國北卡羅來納州出身的羅伯森（Ethan Robertson）是YouTube頻道《Wheelsboy》的共同創辦人，專門向英語觀眾介紹內地汽車。他在本屆北京車展帶領來自澳洲、紐西蘭、阿聯等地的十多名參觀者穿梭展館，近距離觀察內地電動車市場。

羅伯森與友人一起坐在北京車展的長城汽車Hi4-T越野車上。（Reuters）

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羅伯森在介紹由Stellantis投資支持的Leapmotor豪華電動SUV時表示，「你看到的是一台大約3萬美元（約24萬港元）的車，不但配備寬大的螢幕，後座還有冰箱。」他指出，相較之下，在美國「3萬美元幾乎連一台電動車或油電混合車的入門款都買不到。」

77歲的紐西蘭退休工程師科德爾（John Cordell），在車展被一輛亮黃色的Deepal S07中型跨界車吸引，「首先吸引我的是它的顏色。」但真正讓他心動的是內裝設計，包括抬頭顯示器、大尺寸螢幕以及環景攝影系統。

77歲的紐西蘭退休族科德爾參觀北京車展。（Reuters）

來自澳洲雪梨、62歲的退休教練珀楚利斯（Andrew Pertsoulis）則說，內地汽車最令人印象深刻的是，未來感十足的座艙設計：

這正是它們與眾不同的地方，大螢幕和豐富科技感，讓人感覺像是走進了下一世代的汽車。

羅伯森指出，近年美國觀眾對內地汽車的印象已明顯改變，越來越多人承認，內地品牌在電池性能、軟體系統與充電速度等領域，已經走在產業前端。他並坦言，自己有時會被質疑是否替中企或政府工作，但他強調，「我沒有替任何一方工作。」

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