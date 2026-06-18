中國一汽奔騰與埃及國企簽約　共同生產「納斯爾」系列品牌汽車

新華社報道，6月17日，中國一汽旗下一汽奔騰汽車股份有限公司與埃及國有企業納斯爾汽車製造公司（El Nasr Automotive Manufacturing Company）在埃及新行政首都簽署戰略合作協議，將共同生產一系列「納斯爾」品牌汽車。埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）等政府官員見證協議簽署。



6月17日，中國一汽旗下一汽奔騰汽車股份有限公司與埃及國有企業納斯爾汽車製造公司在埃及新行政首都簽署戰略合作協議，將共同生產一系列「納斯爾」品牌汽車。（阿拉伯埃及共和國國家資訊服務局）

一汽董事長：深度融入並支持埃及振興國家汽車工業

納斯爾汽車製造公司總經理哈馬德（Nabeel Mohamed Hamad）表示，此次合作將支持公司按照最新國際標準生產「納斯爾」品牌汽車，這不僅將滿足埃及市場需求，還將助力公司拓展區域和國際市場。

一汽奔騰汽車股份有限公司董事長劉忠忱表示，公司將以本次簽約為契機，深度融入並支持埃及振興國家汽車工業，通過技術導入與標準共建，推動產業結構優化升級，助力埃及汽車產業更好發展。

1963年7月21日，時任埃及總統賈邁勒・阿卜杜勒・納賽爾出席赫爾萬鋼鐵廠旗下納斯爾汽車製造廠落成典禮。（維基百科）

據悉，納斯爾汽車製造公司成立於1960年，在多年停產後，於2024年恢復生產。

中國汽車品牌在埃及市場份額呈爆發式增長

另據《觀察者網》報道，埃及擁有超過1億人口，且年輕人比例較高，汽車普及率卻相對較低。隨著經濟發展和城市化進程加快，埃及的汽車需求有望迎來顯著增長。

2022年，埃及政府啟動國家汽車工業發展計劃，通過關稅政策推動國際車企在埃建設組裝工廠，為著眼於拓展海外尤其是中東和非洲市場的中國車企提供了機遇。

2025年6月，埃及青年在吉林長春一汽紅旗文化展館參觀。（中新網）

據悉，早在2017年6月，一汽就正式宣布旗下自主品牌進入埃及市場，初期投放了奔騰B30、X40、B50，佳寶V60微型車及解放系列卡車等產品。往後幾年，一汽與埃及當地代理商開展了多次合作。

近年來，中國汽車品牌在埃及的市場份額呈爆發式增長，截至2025年，中國品牌在埃及的市場份額已接近40%。2025年前七個月，中國品牌乘用車銷量達2.55萬輛，同比增長超過90%。