遼寧安徽雙艦西太平洋首次聯合演練　專家：打破第一島鏈封鎖桎梏

中國海軍首艘航母遼寧艦，本周完成迄今時間最長的遠海實戰化訓練，6月22日返回青島母港。據中國官媒披露的細節，遼寧艦在40多天的訓練中曾與入列三年半的安徽艦（舷號33）在西太平洋開展體系融合訓練，相信是這艘075型兩棲攻擊艦首度與遼寧艦「雙艦合璧」深度聯合演練。



遼寧艦編隊赴南海、西太平洋等海空域展開實戰化訓練。（央視新聞）

央視影片揭曉，與遼寧艦搭檔演練的075型正是安徽艦（舷號33）。（央視視頻截圖）

軍事專家認為，儘管新華社報道中對遼寧艦與安徽艦組成編隊的介紹只有一句話，但這個信息的實戰意義突出。這類協同演練可針對性錘鍊航母編隊奪取戰場制空制海權、戰役戰術指揮、掩護登陸部隊、灘頭火力壓制等多種戰法，提升編隊對空、對海、對陸打擊能力。

中國海軍此次罕見打破慣例，早在遼寧艦5月19日率編隊赴西太平洋演訓首日就主動官宣消息，對安徽艦的動向則秘而不宣。儘管中國輿論嘲諷日本軍方跟丟遼寧艦長達一周、5月26日才找到並公布畫質不清晰的照片，但日方卻更早發現安徽艦蹤跡。

日本國防部下轄的統合幕僚監部（即聯合參謀部）5月25日通報，海上自衛隊5月22日在沖繩縣久米島西南約110公裏海域，發現安徽艦及054A型導彈護衛艦安陽艦（舷號599）向東南航行；隨後穿越沖繩本島與宮古島之間的海域，進入太平洋。

這項消息隨即引起軍事觀察人士關注，猜測安徽艦是否即將與遼寧艦在西太平洋會師，形成一支包含航母、兩棲攻擊艦、驅逐艦、潛艇和補給艦的特混編隊，上演強強聯手的高強度演習，強化中國海軍在第一島鏈周邊活動與遠海聯合作戰能力。

日本海上自衛隊5月22日在沖繩縣久米島西南約110公里海域，發現安徽艦及054A型導彈護衛艦安陽艦（舷號599）向東南航行。（日本國防部統合幕僚監部官網）

有軍迷甚至認為，遼寧艦和安徽艦很可能效仿之前遼寧艦和山東艦去年6月在西太平洋的雙艦合璧，以關島為目標進行貼近實戰的攻防演練。

中國軍事自媒體《御風觀察》5月26日指出，如果安徽艦與遼寧艦會師，編隊將同時具備固定翼艦載機、直升機群和兩棲投送能力，屬於能遂行多種任務的新質戰鬥力組合。

文章並指出，關島是美軍在第二島鏈的核心基地，常態化部署有轟炸機、潛艇和後勤設施。中國海軍編隊接近關島區域，能有效檢驗美日情報監視能力、響應速度，同時展示解放軍在第二島鏈的行動自由度，表明美日倚重的島鏈封鎖線已逐漸失效，同時標誌着中國海軍從近海防禦向遠海護衛轉型。

央視軍事5月30日公布安徽艦去年在太平洋海域成功發射導彈、命中目標的畫面。（央視截圖）

公開信息顯示，安徽艦2022年底正式入列，是中國自主研發的第三艘075型兩棲攻擊艦，被認為是准航母級別的海上流動基地。

該艦排水量約4萬噸，配備紅旗10近程防空導彈、1130近防炮、先進電子戰系統，並擁有直通甲板，可搭載30餘架直20、直8、直9等各型直升機，塢艙可容納數艘726型氣墊登陸艇、兩棲突擊戰車和數百名海軍陸戰隊員。

報道指，日本軍方通報逾一周後，央視軍事於5月30日公布安徽艦去年在太平洋海域成功發射導彈、命中目標的畫面，時機耐人尋味。

中國軍事自媒體「強國視角」也在6月3日撰文分析，央視此時發佈安徽艦實彈射擊畫面釋放強烈信號，即兩棲攻擊艦已從單純的登陸運輸平台，升級為攻防兼備的海上堡壘。

中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男同日發影片分析，上述央視節目中首次公布安徽艦搭載反潛直升機「直20F」的畫面，甲板上還同時出現直20J、直8C、直9F等三型艦載直升機。

他說：「四型主力艦載直升機首次在075型兩棲攻擊艦上開展協同作業，這也是安徽艦飛行甲板最熱鬧的一集。央視選擇此時披露安徽艦動態，用意頗深。」

王亞男研判，安徽艦此次出海可能開展遠海反潛訓練，直20F和直9F反潛直升機搭配使用，可構建起一套半徑達100公里的艦隊級反潛網：直9F負責50公里以內的禁區反潛，直20F則將反潛邊界拓展至100公里。他說：「安徽艦正在演練的反潛技能，恰恰是在和航母編隊一起活動時才能發揮出最大戰鬥力。」

央视军事5月30日公布安徽舰去年在太平洋海域成功发射导弹、命中目标的画面。（央视视频截图）

分析：遼寧艦聯手安徽艦打破第一島鏈封鎖桎梏

解放軍北部戰區海軍星期一通報遼寧艦完成遠海實戰化訓練，並證實編隊期間在西太平洋海域與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練，充分錘鍊遠海實戰行動效能。

央視影片揭曉，與遼寧艦搭檔演練的075型軍艦正是安徽艦。《南華早報》指出，075型之前很少與航母並肩作戰。

中國軍事評論員杜文龍在央視《軍情時間到》欄目中評估，航母和兩棲攻擊艦組成混合編隊能完成多種作戰任務，但協同會更加複雜，「特別是登陸編隊面臨着敵火威脅，在複雜條件下多區制空權制海權，以及對陸上作戰進行支援，對登陸部隊進行支援，難度極大」。

杜文龍指出，這次新的作戰和編組形式，說明海軍多項遠洋作戰任務能力正在發展提高，編隊常態化之後，在不同海域對各種島礁陸地，包括其他點位的控制能力將會進一步提升。

在軍艦角色分工方面，《南華早報》23日引述中國軍事專家傅前哨指出，兩棲攻擊艦主要負責登陸作戰和支援岸上地面部隊，航母則執行縱深海上和空中打擊任務，兩者功能截然不同。

傅前哨分析：「在登陸作戰中，航母艦載機可以為兩棲攻擊艦提供火力掩護和支援，雙方還可以為對方的艦載直升機提供服務和起降平台……兩種艦艇之間的靈活協同，可以增強海上突擊能力。」

台媒鉅聞天下新聞網引述中華戰略學會資深研究員張競則分析，解放軍此舉效仿美軍組成攻防兼備的遠洋特遣打擊支隊，在軍事戰術、戰略延伸，以及對台海、域外勢力威懾上，皆具有指標性核心意義。

對於遼寧艦和安徽艦此次聯訓內容，《環球時報》24日引述中國軍事專家張軍社研判，訓練科目可能包括支援掩護，即航母編隊內部艦機協同，提升編隊防空反導、反潛能力，增強編隊海上生存能力；編隊以外海上兵力提供支援掩護，其中就包括掩護兩棲攻擊艦等登陸部隊。

張軍社強調，在大型島礁登陸作戰中，航母編隊可出動艦機、屬艦爭奪戰場制空、制海權，再掩護兩棲攻擊艦所屬登陸部隊實施登陸。航母與兩棲攻擊艦編隊協同演練，有利於提升中國海軍大型島嶼登陸作戰能力。

遼寧艦本輪遠海大練兵為何引發境外輿論警惕？中國時事評論員、《國際觀察》主編喬魯京在《北京時間》軍情節目中分析：「本次訓練最讓日本等國緊張的，不是航母遼寧艦單艦遠航，而是航母編隊加兩棲打擊群強強聯動。」

喬魯京指出，遼寧艦制空制海外圍清掃，負責奪取整片海域的空中優勢，攔截外機，壓制海面威脅，為編隊搭建起安全屏障。安徽艦則主打立體投送，低空突擊、島礁控守，搭載系列直升機，配合氣墊登陸艇，可快速完成兵力投送，應急處置、立體登陸。

他說，這兩套戰力疊加練的就是遠離本土的遠海全域實戰能力，「日本防衛省（這次）為什麼反應更緊張？ 因為看懂了這套組合，專門針對遠海島礁複雜環境，徹底打破第一島鏈封鎖桎梏，西太海域戰略主動權掌握在一手。」

中美目前都希望通過加大軍事威懾以維持和平，美國主導的環太平洋軍演24日在夏威夷登場，集結31國大規模兵力參演。中國此時不僅公布遼寧艦與安徽艦雙艦合璧的消息，還首度公開「東風17」高超音速導彈發射畫面，與美軍隔空較勁意味濃厚。

儘管中美兩軍正面矛盾衝突、唇槍舌戰的激烈程度與一年前相比已大幅降低，但美國盟軍體系與中國多元軍事手段在西太平洋的戰略博弈還在加劇。正如美國戰爭部長赫格塞斯所言，兩軍目前展現的正是「強硬而沉着，手持大棒，輕聲細語（big stick，speak softly）」。