遼寧艦編隊遠海訓練細節公布：萬噸大驅指揮　日機衝闖中方演訓區

日前，中國海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布了訓練海空域，並在訓練前多次向附近海域日艦現場通報，獲日艦回覆收到。周五（19日），訓練更多細節公布。值得一提的是，代表編隊向日艦通報訓練信息的，是055型萬噸大驅南昌艦。



據央視總台國防軍事頻道《礪劍》欄目報道，中方人員通知日方：「日本海上自衛隊116艦，我是中國海軍101艦，我編隊將按計劃，組織艦載機飛行訓練。」日方覆道：「中國101艦，這裏是日本116艦，我已收到你的信息。」

然而，報道稱，訓練開始不久後，日本自衛隊飛機多次惡意抵近滋擾，衝闖中方劃設公布的演訓區，最近距離不到50公里。

訓練開始不久後，日本自衛隊飛機與中方劃設公布的演訓區，最近距離不到50公里。（玉淵潭天）

值得注意的是，代表編隊向日艦通報訓練信息的，是055型萬噸大驅南昌艦，舷號101。其擔當著航母編隊的指揮艦。

被稱為航母的「帶刀侍衛」的驅逐艦，既能在艦艇編隊中擔任進攻性的突擊任務，也能承擔作戰編隊的防空、反潛、護衛任務，通常擁有先進的指揮、控制、通信、計算機和情報系統，能夠在編隊作戰中擔任協調和指揮節點，整合各艦艇的作戰信息，提升整體作戰效能。

軍事評論員曹衛東表示，航母編隊出去的時候，通常周邊會有其他的大型水面作戰艦艇，比如說驅逐艦、護衛艦。在航母編隊整個的分工中，大型的導彈驅逐艦或巡洋艦往往是指揮艦，即是編隊的指揮員並不在航母上，而是在驅逐艦上，因其有足夠的通信冗余，有足夠的艙室，可以把指揮班子放在這樣的艦上。因此，這次101艦發出這種信號也有可能是因為航母編隊的指揮班子，就在101艦上。

055型萬噸大驅南昌艦，舷號101。（央視新聞）

055型萬噸大驅南昌艦，舷號101。（央視新聞）

055型萬噸大驅南昌艦，舷號101。（央視新聞）

12月15日下午的國防部例行記者會上，國防部發言人蔣斌大校表示，12月6日，遼寧艦航母編隊組織101艦通報中方將組織艦載機飛行訓練，日方116艦確認收到；其後，中方101艦再次通報艦載機飛行訓練預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航母以南區域，日方116艦再次確認收到。在此情況下，日方仍派飛機多次沖闖中方訓練海空域進行滋擾，危及飛行安全的一切責任理應由日方承擔。

蔣斌指出，此次事件事實清楚、證據確鑿，容不得日方狡辯抵賴。日方一再欺騙本國民眾、誤導國際社會，把中方正常的軍事訓練炒作成所謂「安全威脅」，把自己從挑釁者包裝成受害者，不禁讓人懷疑其是不是想為高市首相涉台錯誤言論造成的嚴重後果轉移視線？是不是想為其突破戰後體制、謀求軍事松綁、覆活軍國主義幽靈製造借口？中方強烈敦促日方正視當前中日關係困難的癥結，切實反思糾錯，任何避實就虛、偷梁換柱、倒打一耙的卑劣行徑和政治操弄都不可能得逞。