達里奧預判中國的不戰而勝　2028年是關鍵年

日前，橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio；達利歐）發表了一篇引發廣泛討論的長文——《朝貢體系：新世界秩序》（The Tribute System: The New World Order）。

在這篇文章中，達里奧大膽斷言：美伊戰爭之後，美國霸權已然終結，世界將進入一個由中國主導的現代版「朝貢體系」。姑且拋開達里奧的立論，文章系統闡述了他對世界秩序正在發生根本性變化的判斷。作為一位42年來頻繁訪問中國、與多國決策層保持密切接觸的全球頂級投資人，達里奧的觀察值得深入解讀。



2025年4月23日，億萬富豪投資人、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人「鱷王」達里奧 (Ray Dalio) 在紐約市林肯中心爵士音樂廳舉行的2025年TIME100峰會上發表講話。（Getty）

文章主體有四個方面的認識。第一，美國信譽的衰落：新秩序的邏輯起點。達里奧的長文開篇直指核心：美國處理霍爾木茲海峽危機的方式，使世界各國領導人，尤其是亞洲領導人，得出了一個關鍵結論：美國民眾不願承受戰爭帶來的痛苦，美國也沒有足夠的資源在兩線或多線作戰，無力維護其帝國。如今美國民眾不可能支持對中國採取軍事應對行動。

達里奧觀察到，美國在全球80個國家擁有約750個軍事基地，長期以來被視為遭遇攻擊時值得依賴的夥伴。但他在亞洲一個月的訪問中感受到明顯的轉變：愈來愈多國家認為，未來未必能完全依靠美國參與衝突或提供保護。美國正喪失其作為全球強權的信譽，而中國則持續積累財富與影響力。

這一變化最直接的體現是各國領導人訪華潮。在半年內，中國迎來了法英美俄四個聯合國安理會常任理事國的領導人。達里奧將這一趨勢形容為「朝貢體系」。歷史上，朝貢體系本質上是一種承認彼此實力差距的秩序安排，各國通過承認大國的相對地位，換取貿易與安全上的穩定。他強調，他所說的「朝貢體系」並非通過領土支配或武力脅迫，而是一種以相對實力為核心的共存秩序。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

2026年5月20日，習近平接見訪華的俄總統普京（Reuters）

第二是中國「孫子兵法」與不戰而勝的戰略邏輯。達里奧判斷：世界秩序正在從美國主導的多邊、基於規則的秩序，轉變為兩極、基於實力的等級秩序。在這一轉變中，中國將更多地運用「孫子兵法」來展示實力，努力實現不戰而勝。

他從八個維度理解中國的戰略邏輯：中國文化、朝貢制度、孫子兵法、百年屈辱、「只有一個中國」原則、過去80年的實力變化、中美領導人的政治現實，以及全球政經格局。達里奧以一句話概括其核心判斷：中國日益增長的經濟、軍事和地緣政治實力，將通過以下方式矯正百年屈辱：中國變得強大且基本自給自足；日益行使其對台灣的主權；運用「孫子兵法」手段，在不發動正面軍事攻擊的情況下施加影響；現代版朝貢體系出現。

達里奧特別強調「不戰而屈人之兵，善之善者也」的原則。他認為，中國人解決問題的首要原則是非暴力，暴力戰爭是最後的手段，戰爭的勝利應通過施壓和策略來實現。在尋求兩岸統一的過程中，中國很可能會嘗試通過這種「幕後運作」來取得勝利。關於「百年屈辱」，達里奧指出，對中國人而言這並非歷史，而是一道尚未癒合的傷口，兩岸統一將有助於彌合這道傷口。關於「一個中國」原則，他指出絕大多數中國人都認同和平統一，並將台灣視為中華民族大家庭的一部分。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

第三是中美的實力對比。達里奧認為，中國現在的整體實力幾乎與美國不相上下，在其周邊地區（東亞），中國的經濟和軍事實力遠超美國。與此同時，美國既不願也未做好與中國在東亞地區開戰的準備。

他特別提到2028年是關鍵年，屆時美國和中國都將面臨政治勢能的變化，台灣也將舉行選舉。達里奧指出，台灣兩大政治陣營對獨立問題持有截然不同的觀點，國民黨領導人支持與北京建立更緊密的關係，反對「台灣獨立」。這種局面可能有利於有序地走向最終的統一，其過程或許會與香港非常相似。達里奧預計中國將逐步施加更多「孫子兵法」式的壓力，以尋求兩岸統一。他舉例說，中方已要求特朗普停止對台軍售，他預計特朗普會推遲甚至最終放棄這筆軍售。因為如果特朗普執意售武，中國很可能會採取強硬的軍事行動，類似於佩洛西訪台後的情況，甚至可能更加激烈。

中國企業在芯片領域正在努力縮小差距。（Reuters）

第四，達里奧指出中國擁有多種實力杠桿。例如，中國計劃在2027年底前實現芯片（晶片）生產的自給自足，而屆時美國和世界仍將依賴台灣的芯片生產。不難想象，如果台灣芯片供應被封鎖將造成怎樣的影響。他認為，這種實力轉移使美國陷入尷尬境地——必須在開戰與不開戰之間做出選擇。很難想象特朗普會派遣美軍去應對北京針對台灣的行動，尤其是在這些行動規模較小的情況下。因此，北京只需發出威脅而不面臨抵抗，就能取得進展。

達里奧的認知，是具有一定代表性的。從實力而不是意願的角度解讀中美博弈，美國並非不想維護霸權，而是資源和民意的約束使其力不從心；將兩岸統一納入一個更大的歷史敘事框架，賦予其超越地緣政治的文化和歷史邏輯。當然，達里奧的「朝貢體系」框架也受到一些質疑。「朝貢體系」是西方漢學家費正清在20世紀提出的學術概念，用這一垂直等級概念來概括21世紀中國的外交行為，本身帶有西方視角的投射。

但達里奧所描述的「基於實力的等級秩序」取代「基於規則的多邊秩序」，確實正在成為國際政治的現實。最終的格局或許不會走向達里奧描述的那種朝貢體系，但舊秩序確實在解體，新秩序正在成形。