日澳紐對解放軍試射導彈表達擔憂　中方：例行安排　勿過度解讀

中國海軍從一艘核潛艇上試射一枚導彈，該導彈落入太平洋指定水域，此舉引發日本、澳洲和新西蘭（New zealand，又譯紐西蘭）的批評和擔憂。中國外交部指，不針對任何特定國家和目標，事先已經向有關國家作通報，符合國際法和國際慣例，希望有關國家不要過度解讀。



據新華社7月6日報道，中國海軍當天中午12時01分在南太平洋從一艘核潛艇試射一枚長程彈道導彈，彈頭落入「預定水域」。

中國外交部指，此次試射是「年度軍事訓練的例行性安排」，符合國際法與國際慣例，「不針對任何特定國家和目標」，又稱事先已經向有關國家作通報，有關發射活動始終保持安全、規範和專業操作，希望有關國家不要過度解讀。

2026年6月3日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

日本政府較早前稱事前接獲通知，但已向中方表達「嚴重關切」，並指中國軍事活動升溫；日方海岸保安廳上周日亦接獲中方通報，稱可能有太空殘骸墜入日本專屬經濟區。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）在斐濟首都蘇瓦記者會確認中方事前通知，但指試射「破壞地區穩定」，指中方「快速軍備擴張缺乏透明度與意圖保證」。

新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）稱紐方在試射後數小時內才獲通知，批「不受歡迎且令人憂慮的發展」，「新西蘭與其他太平洋鄰國一樣，不希望中國把南太平洋當導彈能力試射場」。