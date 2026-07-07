核潛艇首次跨洋試射戰略導彈　中國核威懾再上台階釋放什麼信號？

7月6日，中國官方表示，海軍1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。中國官方稱此次導彈試射是軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，不針對任何特定國家和目標。公開資料顯示，本次試射是中國海軍破天荒首次跨大洋試射洲際導彈。



兩年前的2024年9月25日，中國火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。兩年前的試射是中國時隔44年再次向太平洋發射洲際彈道導彈，證明中國具備強大的陸基核打擊能力。

如今，中國通過戰略核潛艇成功試射戰略導彈說明中國具有強大的海基核打擊能力。網上不少分析推測，本次試射的戰略核潛艇可能是094型核潛艇，試射的導彈可能是去年9月3日天安門閲兵時候展示的巨浪-3潛射洲際導彈。

據《北京日報》報道，軍事專家張軍社認為：「這次發射的戰略導彈可能是巨浪-3或其他『巨浪』系列的戰略導彈，射程都超過1萬公里，屬於洲際彈道導彈，也就是可以從亞洲打到其他的大洲；發射的戰略核潛艇可能是094型戰略核潛艇或其改進型。」

中國第一代核潛艇工程總設計師黃旭華在核潛艇建造現場。（央視新聞）

無論是哪個型號的戰略核潛艇和潛射洲際導彈，本次成功試射都已表明中國所構建的「三位一體」的核威懾體系日漸成熟。「三位一體」的核威懾體系指陸基、海基、空基三種核威懾能力，其中，陸基是通過陸地的發射井或機動發射車發射，海基是通過戰略核潛艇發射，空基是通過戰略轟炸機發射，比如中國的轟-6N轟炸機。

眾所周知，自美蘇冷戰以來，核威懾是確保世界主要大國之間難以發生戰爭的壓艙石。人性當中同時存在光明面向和幽暗面向，由眾多人組成的國家同樣包含光明面向和幽暗面向，只要世界未能實現大同，只要世界秩序仍是以主權國家為基本競爭單位，國家之間的猜疑、紛爭乃至衝突將不可避免。核武器的威力永遠讓人憂慮，但核威懾能起到世界主要大國之間相互制衡的效果。冷戰期間美蘇在全球範圍內進行權力角逐，但並未失控為美蘇大戰，最根本的原因正是彼此都有核威懾。

當年中國置身於美蘇冷戰的嚴峻國際環境下，為了自衛防禦，研製出「兩彈一星」。長時間以來，中國的核威懾能力大幅落後於美國，尤其是海基和空基的核打擊能力存在明顯短板。但隨着改革開放以來科技、工業和經濟的騰飛，中國武器裝備現在與美國的差距已經大幅縮小，日益呈現美國贏在存量、中國贏在增量的競爭格局。

1962年10月24日，古巴導彈危機期間，美國總統甘迺迪向蘇聯發出警告。（Getty）

今年3月，《聯合早報》在《中國軍隊正補齊兩大戰略裝備短板》一文中認為，中國軍工科技近些年來發展迅猛，但存在兩大短板，即核潛艇和戰略轟戰機。該文表示：「在中美全面博弈和世界很不太平的背景下，中國大力發展軍備的腳步不會停下。095、096型核潛艇以及轟-20戰略轟炸機一旦服役，中國將在戰略裝備上補齊兩塊最大的短板；加上中國在研發第六代戰機、高超音速導彈等先進裝備方面已處於領先地位，印太地區的軍事平衡和戰略格局也將逐步被重塑。」目前來看，隨着中國通過戰略核潛艇成功試射洲際導彈，說明中國已在快速補齊短板。

一戰、二戰和冷戰的歷史教訓表明，持久的和平不能寄託於強國的恩賜，和平只有以實力作為後盾才能持久。核武器用不得、核戰爭打不得。對於有着14億人口、聯合國安理會常任理事國之一的中國來說，通過核威懾來維護和平是必要之舉。

數十年以來，與中國建立核威懾能力同時進行的是，中國始終主張和平發展道路。早在1964年10月16日成功爆炸第一顆原子彈的當日，中國便公開宣佈：在任何時候、任何情況下都不首先使用核武器。1994年，中國向其他四個核武器國家提交了「互不首先使用核武器條約」草案。如今的中國，既堅持不首先使用核武器原則，主張和平發展道路，又已構建「三位一體」的核威懾體系，從而意味着中國比近代以來任何時候都有實力來維護主權、安全、發展利益與促進世界和平。