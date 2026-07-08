中國軍隊兩個面向：突飛猛進的武器裝備和複雜嚴峻的反腐形勢

近些年以來，隨着工業和科技的發展，中國軍隊的武器裝備進步非常大，甚至可以說是突飛猛進。7月6日，中國海軍1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。這是中國海軍破天荒第一次跨大洋全程試射洲際導彈，預示中國具有強大的海基核打擊能力。

在本次試射之前，中國早已具備強大的陸基核打擊能力。兩年前的2024年9月25日，中國火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。陸基核打擊能力是通過陸地的發射井或機動發射車發射，海基是通過戰略核潛艇發射。相比於陸地的發射井或機動發射車，藏在海洋深處的核潛艇往往十分隱秘，故更有可能形成二次核打擊能力，即一個國家在遭受敵方核打擊後仍有核打擊能力進行反擊。正因這樣，本次中國海軍核潛艇跨大洋全程試射戰略導彈具有不同尋常的意義，預示中國核威懾能力再上台階。

在這背後是中國武器裝備突飛猛進的時代縮影。1840年鴉片戰爭以來中國在西方列強堅船利炮面前落後捱打的一個關鍵因素是清王朝的武器裝備大幅落後於西方列強。中國的軍事工業起步晚，發展坎坷，哪怕到了共產黨建政的1949年，軍事裝備依舊非常落後，甚至可以用小米加步槍來形容，根本沒有像樣的空軍與海軍。1949年10月1日中國舉行開國大典的時候，參加閲兵的山炮部隊靠騾馬拖拽。然而經過建國以來尤其是改革開放以來的持續努力，隨着中國經濟、工業和科技的騰飛，今天中國軍事裝備已經發生根本性變化，在許多方面都位居世界前列。

1949年10月1日，北京，參加開國大典閲兵式的騎兵部隊。（VCG）

以曾經作為中國薄弱環節的空軍、海軍為例，1949年舉行開國大典的時候，受閲飛機因為數量非常少，出現飛兩遍的窘境。然而隨着殲-10戰鬥機在1998年首飛成功與後來的陸續交付，中國正式具備研製先進戰機的能力。2025年在印巴衝突中大顯身手的巴基斯坦殲-10CE戰機，正是中國殲-10戰機的外貿型號。後來中國又成功研製被譽為第五代戰機的殲-20戰機、殲-35戰機，與美國差距大幅縮小。現在中國第六代戰機試飛的傳聞已經有較長時間，進展速度甚至超過美國。

中國海軍曾經大幅落後於西方，20世紀80年代劉華清將軍踮起腳尖參觀美艦的畫面讓世人看到中國海軍裝備與美國的巨大差距。然而以2012年入列的遼寧艦為節點，中國航母實現「零的突破」，自此進入厚積薄發的周期。2019年航母山東艦入列，2025年具備世界一流的電磁彈射技術的航母福建艦入列。除了航母之外，中國的導彈驅逐艦在過去二十年進步非常大，從曾經只能引進蘇聯快要過時的驅逐艦到如今能自主研製具有世界先進水平的052D驅逐艦、055萬噸大驅。

如今的中國因為具有世界第一的工業產能，而美國因為長時間的工業空心化問題，造成中美日益呈現美國贏在存量、中國贏在增量的競爭格局。只要中國政治清明、社會穩定和經濟持續發展，時間越往後，中國的軍工產業和武器裝備越有競爭優勢。

遼寧艦、山東艦開展雙航母編隊演練。（央視視頻）

然而與中國武器裝備突飛猛進形成鮮明反差的是，中國軍隊面臨複雜嚴峻的反腐形勢。大約10年前，兩位在當時已經卸任的中央軍委副主席郭伯雄、徐才厚被查曾轟動一時，既彰顯中國決策層的反腐決心，又說明中國軍隊存在嚴重的腐敗問題。

與郭伯雄案、徐才厚案相比，2022年二十大以來中國軍隊的反腐力度創下數十年未有的歷史紀錄。2022年二十大與2023年全國「兩會」新產生的新一屆中央軍委，有六位軍方成員，如今已有5位被查，包括兩位軍委副主席張又俠、何衛東和國防部長李尚福、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立、中央軍委政治工作部主任苗華。這說明中國軍隊的反腐敗鬥爭形勢仍然複雜嚴峻，反腐是持久戰攻堅戰。

兵者歷來是國之大事，軍事現代化既包括武器裝備現代化，又包括軍隊風氣、政治生態的現代化。對於任何一個國家來說，如果軍隊長期被腐敗問題所困，勢必難以承擔起保境安民的重任。大批軍隊高級將領被查，說明中國決策層具有強大的「自我革命」決心和強大的掌控力。怎麼在中國軍隊武器裝備突飛猛進的背景下在軍隊營造風清氣正的政治生態，怎麼探索反腐治本之策，讓中國軍隊在經歷反腐行動後浴火重生，既關乎中國武器裝備的持續發展，又關乎中國軍事現代化事業。