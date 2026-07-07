多國不滿中國試射潛射戰略導彈　外交部：已作通報不針對任何國家

在7月6日，解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。7月7日外交部例行記者會上，有記者就此提問稱，導彈試射引發許多國家批評；對此，毛寧表示，這次試射活動是中國軍隊例行的軍事訓練活動，不針對任何特定的國家和目標。



7月7日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。法新社記者提問，多家政府對中國昨日開展的導彈試射活動提出「批評」，其中包括所羅門群島等南太平洋國家，新西蘭也表態不希望看到在該國周邊的南太平洋海域開展導彈試驗。請問中方對此有何回應？

對此，毛寧表示，這次試射活動是中國軍隊例行的軍事訓練活動，不針對任何特定的國家和目標。

毛寧介紹，中國已事先向所羅門群島等南太平洋地區以及有關國家作出了通報，符合國際法和國際慣例。毛寧強調，中國堅持走和平發展的道路，堅持自衛防御的核戰略，始終把自身的核力量維持在國家安全需要的最低水平，有關國家沒有必要過度解讀。

據此前報道，本次試射導彈中方並未說明試射的導彈型號，不過官媒《環球時報》引述專家稱，巨浪-3（JL-3）導彈的可能性極高，該型洲際導彈射程可達一萬公里以上。