中國試射潛射戰略導彈引關注　官媒：兩年內兩連發射釋放三種訊號

7月6日12時01分，中國海軍成功組織潛射戰略導彈試射。2024年9月25日8時44分，中國人民解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈。



央視旗下新媒體帳號《玉淵潭天》分析，兩年內兩次發射釋放出三種訊號，包括第一，「三位一體」戰略核力量逐步夯實；第二，應對核威脅與核訛詐、打破核壟斷能力進一步增強；第三，中國會一如既往地堅持自衛防禦核戰略。



解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。央視公布導彈發射升空畫面。（央視）

信號一：「三位一體」戰略核力量逐步夯實

2025年，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會的閱兵儀式上，核導彈第一方隊亮相，包括「驚雷-1」空基遠程導彈、「巨浪-3」潛射洲際導彈、「東風-61」陸基洲際導彈和「東風-31」新型陸基洲際導彈。

去年，中國在「九三閱兵」上展示了巨浪-3導彈。（新華社）

《玉淵潭天》指出，這是中國軍陸、海、空基「三位一體」戰略核力量的首次集中展示。其中「驚雷-1」空基遠程導彈和同場受檢閱的轟-6N，代表中國擁有了空基遠程打擊能力。

「驚雷-1」空基遠程導彈。（截圖）

《玉淵潭天》指出，對陸基和海基來說，此前火箭軍的發射，是陸基車載機動發射。這一次，則是戰略核潛艇發射。

軍事專家張軍社透露，「潛射戰略導彈」是指由核潛艇發射的洲際彈道導彈。所謂「戰略」，主要體現在兩方面：一是說它的打擊目標和作用具有戰略性質，通常針對敵方指揮機構、重要軍事目標、能源或經濟命脈等，一旦使用，會在戰略全局都產生重大影響。二是其射程遠，遠超戰術彈道導彈。

值得注意的是，潛射洲際導彈研發與發射難度極高，對導彈本體、核潛艇平台以及發射操作人員都有著嚴苛要求。

094戰略核潛艇。（網絡圖片）

導彈在水下發射階段需要承受巨大水壓與彈射衝擊力，出水後又要快速適應空氣阻力驟降的空中環境。這對彈體結構強度、外形設計、飛行姿態控制都提出了極高標準，同時也要求導彈發動機、水下發射系統具備優異的耐高溫、抗衝擊性能。

特別是在導彈外形設計方面要求苛刻，潛艇內部空間極其有限，導彈必須垂直佈置，且長度必須嚴格適配潛艇耐壓殼直徑。這就要求導彈在保持大射程、大威力的前提下，實現極致的「矮胖」與小型化，對導彈材料、結構和內部設備集成提出了嚴苛要求。

《玉淵潭天》分析，此次試射完整驗證了中國核潛艇水下機動、水下發射、遠程制導等全流程作戰鏈路。

中國現役潛射戰略導彈的代表，是「巨浪」系列。2019年，慶祝中華人民共和國成立70週年大會的閱兵儀式上，「巨浪-2」潛射彈道核導彈首次公開亮相。

當時，關於它的介紹是：

中國第二代潛射遠程彈道導彈，承擔著支撐國家海基核威懾的重任。



2025年，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會的閱兵儀式上，「巨浪-3」公開亮相，關於它的介紹是：

「巨浪-3」潛射洲際導彈。從「遠程」到「洲際」，意味著通過潛射的方式，我們的打擊範圍足以覆蓋到那些有能力對我國實施核威脅的國家。



在去年北京舉行的「九三閱兵」上，展示了巨浪-3（中）。（香港01直播截圖）

本次發射的是「巨浪-2」，還是「巨浪-3」，中國海軍並未明確。

但這次海軍的成功發射，加上此前火箭軍的成功發射，從洲際彈道導彈試射到潛射戰略導彈試射，兩年內由不同軍種成功組織實施。這充分表明我國「三位一體」戰略核力量中的陸基和海基兩個重要組成部分都在有效運轉，也進一步強化了整體威懾力和可靠性。

信號二：應對核威脅與核訛詐、打破核壟斷能力進一步增強

《玉淵潭天》分析，陸、海、空基「三位一體」戰略核力量中，海基潛射彈道導彈更可能形成二次核打擊能力。

二次核打擊能力，指的是一個國家在遭受敵方核打擊後，仍然具有使用核武器進行反擊的能力。軍事專家張軍社表示，戰略核潛艇承擔執行戰略威懾和核反擊任務，它長期在水下巡航，隱蔽性強，不容易被探測，「而這種隱蔽性，沒有上限」。

這種能力越強，我們的戰略威懾和核反擊能力才會越強，我們也能應對核威脅與核訛詐、打破核壟斷，更好地捍衛國家主權和安全。

信號三：中國會一如既往地堅持自衛防禦核戰略

《玉淵潭天》指出，關於這次試射，日本、澳大利亞等國，出現了一些雜音。而關於這次試射，有兩個細節。

一是中方「已事先向有關國家作了通報」。《玉淵潭天》指出，中國是12時01分成功組織潛射戰略導彈試射的，早在這之前，外媒就發布了相關消息，並稱「中國政府已向各國政府通報了相關情況」。

張軍社表示，這個細節體現了中國堅持自衛防禦核戰略的一貫立場，也展示了我們的核政策高度透明、負責任。我們始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，這是中國作為負責任大國的擔當，這次通報也展示了我們的開放、透明和自信。

解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。央視公布導彈發射升空畫面。（央視）

《玉淵潭天》因此批評，「某些國家，不應該持雙重標準，更不應該對中國的正常行動說三道四。」

第二個細節，是「攜載訓練模擬彈頭」。使用訓練模擬彈頭，可以避免對海洋環境造成污染或威脅。

2024年的那次發射，中國也使用的是訓練模擬彈頭。此外，中國進行戰略導彈試射的頻率在核大國中是較低的。《玉淵潭天》指出，這充分說明，中國核力量建設是克制、穩健、防禦性的，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。

而克制的前提是，擁有足以讓任何對手不敢輕舉妄動的可靠威懾力。尤其是在今天，世界進入新的動蕩變革期，世界各地大大小小的衝突和戰爭不斷，國際格局正在經歷深刻調整。

《玉淵潭天》強調，在這樣的背景下，如何形成新的戰略平衡，成為每個大國必須回答的戰略命題。中國的答案是清晰的：「不與任何國家進行核軍備競賽，進行適當的核力量現代化，保持最低核威懾力量的安全性、可靠性與生存力」。

《玉淵潭天》文末指出，這些細節，都體現出中國負責任的態度，中國試射戰略導彈，是為了表明我們堅定捍衛國家主權和安全的決心和能力，「而且也表明我們有能力應對任何潛在的威脅。我們發展核力量，是為了維護國家主權和安全，不對任何無惡意國家構成威脅」。