中國首公開發射潛射戰略導彈　軍事陽謀堂而皇之　美國必須接招

7月6日中午，中國各大官方媒體幾乎都報道了這樣一則新聞。中國人民解放軍海軍一艘戰略核潛艇，從渤海向太平洋相關公海海域成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。

發射點在渤海，落點在南太平洋，全程8,000多公里。中國海軍在中國內海，完成了一次跨越半個地球的洲際打擊驗證，是中國海基核力量歷史上首次公開確認的、向太平洋公海發射的遠程潛射洲際彈道導彈試驗，堪稱里程碑事件。

2024年9月中國火箭軍曾向太平洋發射陸基洲際導彈。而和2024年不同的是，此次海基發射隱匿在深海，難以被衛星和雷達追蹤，是確保國家在遭受首輪核打擊後，仍能發起毀滅性報復的「最後保險」，堪稱大國核博弈中真正的「二次反擊」王牌。

2018年4月12日，中國海軍在南海舉行大閲兵時出現的094戰略核潛艇和093B攻擊核潛艇。（CCTV視頻截圖）

軍事專家普遍認為，從2024年的陸基洲際導彈到2026年的海基戰略核力量，標誌着中國「三位一體」戰略核力量的結構性完善，再次印證中國海基核力量已具備從最高決策到精確命中的全鏈條實戰能力，戰略威懾體系正式步入更加成熟完備的新階段。

和以往軍事試驗的大多秘密进行滞后公布相比， 中國在官方公告裏明確點出了「戰略核潛艇」和「潛射戰略導彈」，發射時間、平台類型、彈頭性質、落區性質都一一告知。既不是含糊帶過稱之為「某部」、也不是暗示其為「某型」，過程非常公開。

且中國發射之前通報了美國澳洲日本等相關國家。根本不擔心被他國探測和察覺。這是一種自信，自信到根本不擔心對方知道，根本不想要藏着掖着。這是一種堂而皇之的戰略威懾。

2025年9月3日，中國紀念抗戰勝利80周年閲兵式上展示的DF-5C洲際戰略核導彈。（Getty）

日本在中國發射前的一個半小時收到通知，認為太過於倉促，提出交涉。澳洲批評此次發射「破壞穩定」。新西蘭外長表示「深感憂慮」，不希望南太平洋成為導彈試驗場。美國國務院發表聲明，表達「深刻關切」，批評中國核武庫「快速且不透明地擴張」。這些反饋並不算友好，但洲際導彈飛行高度遠超國際公認的100公里領空界限，全程合規合法，美國未採取實質性的強烈抗議。

且值得注意的是他們質疑的並不是中國發射的真實性，而是在承認了基本事實之後，表達了憂慮焦躁的情緒。

美國將戰略重心轉移到亞太，聯絡起日本澳洲等國家試圖組建亞太版北約，美軍在菲律賓新開基地、美日澳在南海聯合巡邏、AUKUS核潛艇合作，美國的動作眼花繚亂。但是從中國此次發射的潛射戰略導彈行進看，日本、菲律賓、關島方向的美軍基地、澳洲北部的達爾文港……這條彈道掃過的區域，恰好跟美國在「第一島鏈」到「第二島鏈」之間佈局的那一串軍事節點高度重合。

美國海軍5月2日宣佈，在佛羅裏達州的卡納維拉爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）成功試射了海基高超音速飛彈發射系統，標誌其向在海上部署先進武器的重要一步。（U.S. Department of Defense）

中國此次重磅軍事行動的目標不言而喻。你有你的人多勢眾，我有我的金剛絕活。中國從來不懼美國的圍追堵截。

美國總統特朗普(Donald Trump)今年5月訪華中美達成構建建設性戰略穩定關係到共識。前不久中國外長王毅同美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通話敦促落實共識。但這談何容易。真正的戰略穩定，不是外交場上拿到的。展示實力，是為了減少誤判。軍事實力為先鋒，美國才會真正敬畏對手，不敢輕舉妄動，願意維持戰略穩定。

日本對華無能為力，日本此次的反應不過是三分驚恐七分演技，通過渲染中國威脅來趁機加強軍事部署。而澳洲新西蘭這些國家需要讓他們頻繁看到中國的實力，逐步習慣中國擁有這樣的實力，以後就不會大驚小怪、牢騷滿腹。