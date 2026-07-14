蔣方舟學術不端驚人反轉　她的問題只是學界亂象的冰山一角

該來的還是來了。內地知名青年作家蔣方舟的碩士論文學術不端問題出現驚人反轉。

7月13日，中國人民大學突然發布情況通報，公開表示：「蔣方舟碩士學位論文有9處與境外某篇期刊論文存在文字重合，且相關內容未標註引用、未列明參考文獻。依據《高等學校預防與處理學術不端行為辦法》《中華人民共和國學位法》的相關規定，學校認定蔣方舟構成學術不端行為，並研究決定，撤銷其碩士學位。」與此同時，蔣方舟在微博發文：「本人接受人大校方對此事的處理。因此事被驚擾並失望的讀者，我致以歉意。對我的老師為此事蒙受的處分，深致歉意。」

生於1989年的蔣方舟，早在青少年時期便出版多部文學作品，像韓寒那樣名滿天下，被不少人譽為「天才少女」。2008年她被清華大學破格錄取，2016年進入中國人民大學攻讀碩士學位，師從著名作家閻連科。名滿天下的人總是免不了被世人拿着放大鏡監督，從2025年開始，網上有人質疑蔣方舟的作品存在抄襲問題。

2017年12月17日，濟南，蔣方舟在濟南參加圖書分享會。 （資料圖片）

對於網上的質疑，蔣方舟始終未有正面回應。直到最近清華大學教授肖鷹實名舉報蔣方舟碩士論文存在系統性學術不端的新聞成為網絡熱點之後，蔣方舟才在首次公開回應中否認肖鷹的指控。蔣方舟的回應言之鑿鑿、信誓旦旦，贏得不少人的信任。

7月5日，中國人民大學在情況通報中表示，蔣方舟「對碩士學位論文註釋的重要性認知嚴重不足，其碩士學位論文部分註釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現存在學術不端行為」。然而讓人大跌眼鏡的是，短短數日之後，中國人民大學便根據新線索推翻自己的調查結論，正式給蔣方舟作出了「學術不端」的定性。

縱觀整個事件，蔣方舟終究還是辜負了不少人對她的期望，她今天的道歉讓她數日前的言之鑿鑿顯得非常尷尬。人都有可能犯錯，做了錯事，應該坦坦蕩蕩、大大方方地承認和道歉，而不是遮遮掩掩或假裝理直氣壯。儒家經典《論語》認為「小人之過也必文」，但「君子之過也，如日月之食焉；過也，人皆見之；更也，人皆仰之。」過錯可以隱瞞一時，卻難以隱瞞一世。如果蔣方舟能早日知道出來混總是要還的，她會否早日承認和面對過錯？然而可惜的是，她還是辜負了公眾的信任。

B站一名教育科普博主「耿同學講故事」，實名舉報多位中國學者所發論文涉嫌嚴重學術造假。（bilibili）

不過應該指出的是，對於蔣方舟的過錯還是應該堅持比例原則，有一分證據說一分話，不宜上綱上線，不能從一個極端走向另一個極端。人非聖賢，孰能無過；知錯能改，善莫大焉。只要一個人的過錯不是十惡不赦，且他願意改過自新，社會還是應該給他機會。一個健康的社會不能苛求人人皆是天使，一個健康的社會不能因為一個人一次犯錯而對他一票否決。人性往往復雜多樣，既有光明面向，又有幽暗面向，在評價一個人的時候要同時防止陷入無限追捧和無限貶低的兩個極端。

蔣方舟確實不對，但對她的評價還是應該一碼歸一碼。她被取消碩士學位是她應該承受的懲罰，對於她是否涉及文學作品抄襲問題應當實事求是地進行核實，但只要她能改正錯誤，在今後的歲月中寫出屬於她的作品，做出她的社會貢獻，還是應該予以鼓勵。因為只有在懲戒與挽救之間達成平衡，既能依法懲戒那些犯錯的人，又能讓犯錯的人改正錯誤，重新做出貢獻，才能最大程度增進社會的福祉。畢竟，犯過錯誤而又做出巨大貢獻的人比比皆是，像美國民權運動領袖馬丁·路德·金的論文便存在明顯的抄襲問題，但他依舊以傑出的社會貢獻活在天下人心中。

蔣方舟碩士論文的學術不端不是她一個人的問題，而是一個比較普遍而又嚴重的現象。比如，最近中國人民大學一位博士研究生惠某某在準備入職安徽大學的時候，被發現論文涉嫌逐字翻譯抄襲國外作者的論文。學術的造假、腐敗問題由來已久，甚至已經是一個系統性問題。最近耿同學雖在中國知識界掀起一場打假風暴，但只是揭開學界亂象的冰山一角。人們在討論蔣方舟的時候要看到她身後比較普遍而又嚴重的學界亂象，要痛定思痛、共同努力，讓知識界早日變得風清氣正。