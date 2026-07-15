蔣方舟學術不端、賈淺淺抄襲：中國要下決心根治學界亂象

如果後人回看2026年中國知識界，相信會把打假作為其中一個鮮明的標籤。繼7月13日知名青年作家蔣方舟的碩士論文被中國人民大學證實「學術不端」之後，7月15日著名作家賈平凹之女賈淺淺的抄襲問題終於等來西北大學的情況通報。



青年作家蔣方舟的碩士論文被中國人民大學證實「學術不端」。（蔣方舟微博）

西北大學表示：「經查，賈某某以第一作者公開發表的學術論文共16篇，9篇與他人已發表作品存在多處段落及語句重複且未註明來源等問題(其中1篇存在重複發表情形)，6篇存在個別文字重複、引用標註不規範的情形，1篇未發現引用不規範等問題，經西北大學學術委員會審議，認定存在抄襲行為，學術不端行為屬實。」

在同一份情況通報中，賈淺淺的碩士學位論文「主要觀點、論據、結論與他人已出版和公開發表的著作、論文重複，經陝西師範大學學術委員會審議，認定存在抄襲行為，學術不端行為屬實，已依據學位管理法律法規，撤銷賈某某碩士學位」。目前，賈淺淺已經被西北大學撤銷副教授職稱、教師崗位任職資格與解除聘用關係。

賈平凹是一位名滿天下的大作家，圖為2018年2月26日他出席一位作家的追悼會。（資料圖片）

賈淺淺的父親賈平凹是中國當代大名鼎鼎的作家，現任陝西省作家協會主席，曾任全國作家協會副主席。生於1952年的賈平凹早在1980年代便已經出名，數十年來，他一直是名滿天下的大作家，是陝西文壇領袖，社會影響大。

賈淺淺生於1979年，本來事業一直順風順水，然而近年來她寫的詩歌和作品備受質疑，以至於不少人認為她是靠着父親賈平凹的巨大光環而獲得成功。後來，網上有聲音公開指控賈淺淺的論文涉嫌抄襲。如今，在經過長達3個月的調查後，西北大學正式宣佈賈淺淺的多篇學術論文和碩士學位論文「存在抄襲行為，學術不端行為屬實」。

在賈淺淺之前被證實學術不端的蔣方舟，生於1989年，不到10歲便出版首部著作，11歲寫出長篇小說，一度被不少人譽為像昔日的作家韓寒那樣的天才少女。然而未曾想到的是，少年成名的蔣方舟在近年來被質疑涉嫌抄襲和學術不端。

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起初在面對清華大學教授肖鷹的實名舉報，蔣方舟還言之鑿鑿地否認指控。7月5日，中國人民大學在情況通報中表示，蔣方舟「對碩士學位論文註釋的重要性認知嚴重不足，其碩士學位論文部分註釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現存在學術不端行為」。尷尬的是，短短數日之後的7月13日，面對網上出現的新線索，中國人民大學正式認定「蔣方舟構成學術不端行」、「撤銷其碩士學位」。

蔣方舟和賈淺淺，一個是昔日的天才少女、知名青年作家，一個是活在父親巨大光環下的二代子弟，在體制內有着體面的工作，兩人的情況有所不同，然而都被證實存在「學術不端」行為，真是「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」。

2017年12月17日，蔣方舟在濟南參加圖書分享會。（資料圖片）

對於蔣方舟和賈淺淺的問題，應該具體問題具體分析，不宜上綱上線，但公眾對她們的失望、不滿情緒是可以理解和值得重視的社會現象。因為公平是社會穩定的基石，尤其是在近年來經濟發展面臨下行壓力、大量普通人被收入下降和失業問題所困擾的形勢下，公眾是難以忍受那些明明處於優勢地位卻還「學術不端」的人。歸根結底，出來混總是需要還的，人終究要為自己的行為承擔責任，蔣方舟辜負了她的讀者的信任，賈淺淺證明二代子弟光靠父輩庇護並不長久，終會崩塌。

從蔣方舟到賈淺淺，她們的「學術不端」行為，只不過是中國知識界亂象的冰山一角。多年以來，已有不少有識之士在為中國知識界的造假、腐敗行為憂心忡忡。今年一位退學博士耿同學，一舉揭穿多位長江學者、國家傑青的論文造假行為。學術是天下之公器，學術公平、學術公信力對於國家健康發展具有重大影響。面對層出不窮的「學術不端」行為，中國社會需要認真思考內在原因，下決心根治亂象。