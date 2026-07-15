賈平凹之女賈淺淺被認定論文抄襲　遭撤銷碩士學位與教師資格

內地博主「抒情的森林」此前發帖指控，著名作家、茅盾文學獎得主賈平凹之女賈淺淺於2014年發表的學術論文涉嫌系統性抄襲。



7月15日，西北大學發佈情況通報稱，認定賈淺淺的碩士論文存在抄襲，決定撤銷其碩士學位。同時，撤銷賈淺淺的副教授職稱及教師崗位任職資格，同意其提出的辭職申請，解除聘用關係，已按程序撤銷了其教師資格。



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西北大學表示，對賈淺淺被指抄襲事件，會同有關單位成立工作專班和調查組，通過調閱資料核查、委託專業機構鑑定、組織省內外專家評議、聽取當事人陳述等，對相關問題進行了全面深入調查。

經查，賈某某以第一作者公開發表的學術論文共16篇，9篇與他人已發表作品存在多處段落及語句重複且未註明來源等問題（其中1篇存在重複發表情形），6篇存在個別文字重複、引用標註不規範的情形，1篇未發現引用不規範等問題，經西北大學學術委員會審議，認定存在抄襲行為，學術不端行為屬實。

賈某某碩士學位論文的主要觀點、論據、結論與他人已出版和公開發表的著作、論文重複，經陝西師範大學學術委員會審議，認定存在抄襲行為，學術不端行為屬實，已依據學位管理法律法規，撤銷賈某某碩士學位。

西北大學依據相關法律法規，撤銷賈某某副教授職稱及教師崗位任職資格，同意其提出的辭職申請，解除聘用關係，已按程序撤銷了其教師資格。有關單位依規依紀對相關責任人進行處理。

此前報道

博主「抒情的森林」發布對比材料，指賈淺淺於2014年7月在《文藝爭鳴》發表的論文《文學視閾下賈平凹繪畫藝術研究》，涉嫌剽竊多名學者的核心觀點。

指控指出，賈淺淺將學者朱良志在2006年的著作觀點直接挪用，用以評價其父賈平凹的畫作「氣韻生動」。此外，文中對《唐僧取經》等畫作的具體意象描述，如「黑湧湧的」、「光頭老者」等詞句，與學者曾令存1997年的論文存在大面積重疊。文中關於「筆墨與空白」關係的論述，亦與畫家季酉辰2010年的文章高度相似，僅有個別詞組順序微調。

此外賈淺淺文章開篇對中國繪畫的「三階段論」框架，被指與作家韓羽2008年發表在《美文》雜誌的文章一致該雜誌的創辦人兼主編正是其父賈平凹。

除了抄襲疑雲，該篇被賈淺淺列為「重要學術成果」的論文還被爆出低級文字錯誤。博主指出，文中將藝術史上著名的典故「米芾拜石」（北宋書法家米芾）誤寫為「米蒂拜石」，並將常用引語「常言道」誤寫成「常言到」。

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不僅如此，賈淺淺另一篇代表作《生命的言說與意義——試論賈平凹的書法創作》亦被質疑。博主對比發現，該文部份內容與賈平凹1994年評論書法家馬治權的舊文高度雷同。這份20年前由父親撰寫的評語，竟在20年後被女兒「轉手」發表在自己名下，引發外界對其學術嚴謹性的質疑。