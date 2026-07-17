硬槓美國AI霸權 中國主導成立「世界人工智能合作組織」

圍繞全球AI治理格局搭建與話語權、主導權爭奪，中國又做出關鍵戰略性佈局。7月16日，世界人工智能合作組織（WAICO）成立協定簽署儀式在上海舉行，標誌着這個由中國全程倡議、主導推動的全新政府間AI組織正式落地。作為當前全球AI治理領域的唯一廣泛國際性平台，該組織永久總部設於上海，共有29個國家成為創始成員國，聯合國秘書長古特雷斯親臨現場見證，中國外交部長王毅代表中國簽署協議。



7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行，外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。（外交部）

WAICO組織的成立，並非簡單的國際合作擴容，而是中美人工智能（AI）話語權、主導權博弈的關鍵落子。中國領導人習近平同期在上海召開的「世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議"上發表講話並提出了多項核心倡議。

根據官方披露的訊息，WAICO是獨立的政府間國際組織，嚴格遵循《聯合國憲章》宗旨，秉持共商共建共享、以人為本的核心理念，核心目標是打破AI技術壁壘、彌合全球數字鴻溝，構建普惠、安全、公平的全球人工智能發展與治理體系。本次參與簽約的29個創始成員國涵蓋亞洲、非洲、美洲、歐洲四大洲，以全球南方發展中國家為核心主體，主要包括中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、印度尼西亞、南非、巴西、古巴、塞爾維亞等國家。

WAICO倡議主張摒棄少數國家壟斷AI規則的霸權模式，推動AI技術普惠共享、治理規則包容多元，反對AI技術壁壘、科技霸權與數字殖民，為全球弱勢國家爭取數字化發展權益，為全球AI治理提供了區別於西方的全新方案。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

WAICO的應運而生，根植於愈演愈烈的中美AI競爭格局。當前，人工智能已成為新一輪科技革命、產業變革和大國博弈的核心賽道，是未來全球經濟、軍事、科技競爭的制高點。作為這場「革命「的兩大主角，中美都在「ALL IN AI」，將這場產業革命視為與國家命運和霸權爭奪攸關的投資。

在這場世紀爭奪戰，美國憑藉頂尖的算法模型、高端晶片、算力資源和頭部科技企業，試圖通過技術封鎖、規則排他、產業鏈遏制等方式掌控全球AI發展主導權。中國則緊緊追趕，成為全球範圍內唯一一個可以在該領域對美國具有全面挑戰的國家。近幾年，中國持續加碼AI技術研發、產業落地與場景應用，在算力基建、落地場景、普惠應用等領域形成獨特優勢，湧現出一大批具有相當有競爭力的AI產業實體，並正持續在國家財政與金融領域加大政策供給。

領銜成立WAICO，正是中國不甘美國在該領域形成新霸權，試圖從國際規則、全球市場、產業生態等層面佈局，搶佔全球AI治理的道義制高點與規則主動權的體現。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

針對WAICO成立，外界不乏質疑聲音，認為WAICO創始成員國多為AI發展水平較弱的小國、窮國，中高端AI技術儲備不足，無法代表全球AI發展先進水平，因此該組織缺乏實際價值。這種觀點無疑忽視了AI發展的底層格局與長期博弈邏輯。事實上，恰恰正是多數成員國AI發展基礎薄弱、數字化轉型需求迫切，才讓中國擁有了絕佳的佈局機遇，可以走出一條AI領域「農村包圍城市」的突圍之路。而且，加入WAICO的國家，絕大多數均屬於AI發展後進國家，它們擁有應用市場、數據資源和落地場景，卻要麼因為和美國關係緊張，被美國摒除在AI產業鏈之外，要麼受制於西方的技術壟斷和高昂技術成本，數字化與AI發展舉步維艱。

中國通過WAICO向這些國家開放成熟的AI應用技術、普惠的數字化解決方案和完善的基建體系，無疑正解了這些國家的燃眉之急，滿足了這些國家AI發展需求。在這一過程中，中國也能夠逐步搭建起以自身技術、標準、產品為核心的區域AI生態，讓眾多發展中國家形成對中國AI產業鏈、技術標準和治理體系的路徑依賴。相較於美國深耕高端前沿、壟斷頂層技術的精英化路線，中國的普惠化佈局是長遠且極具穿透力的戰略佈局。

而美國、日本、韓國及歐洲一眾經濟發達國家集體缺席WAICO，背後的原因不言自明。一方面，這些國家長期奉行對美追隨策略，在科技、外交領域高度依附美國，擔憂參與中國主導的AI合作組織遭到美國的報復，不敢突破美國構建的AI陣營壁壘。另一方面，和中國的AI發展理念與治理價值觀相比，二者也存在本質分歧。理念衝突與陣營對立，是西方國家目前未能加入該組織的主要原因。

7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行，外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。（外交部）

世界人工智能合作組織的成立，事實上等於正式拉開了全球AI陣營分化的序幕。未來全球人工智能領域，將逐步形成以中美為核心的兩大對立陣營。美國將聯合日韓、歐洲等國，固守高端技術壟斷、排他性規則霸權的精英AI陣營，聚焦前沿技術競爭與利益收割。而中國將依託WAICO，團結全球絕大多數發展中國家，構建普惠共享、互利共贏的大眾化AI陣營，主導新興市場AI發展與規則體系建設。

概言之，WAICO是中國在中美AI博弈中的關鍵戰略佈局。它跳出了單純的技術比拼，以市場、規則、生態、話語權為核心，通過「農村包圍城市」的差異化佈局，打破了西方對全球AI治理的長期壟斷。隨着中美AI爭奪激化和該組織發展壯大，兩大AI陣營的格局將愈發清晰。