硬槓美國AI霸權 中國主導成立「世界人工智能合作組織」
圍繞全球AI治理格局搭建與話語權、主導權爭奪，中國又做出關鍵戰略性佈局。7月16日，世界人工智能合作組織（WAICO）成立協定簽署儀式在上海舉行，標誌着這個由中國全程倡議、主導推動的全新政府間AI組織正式落地。作為當前全球AI治理領域的唯一廣泛國際性平台，該組織永久總部設於上海，共有29個國家成為創始成員國，聯合國秘書長古特雷斯親臨現場見證，中國外交部長王毅代表中國簽署協議。
WAICO組織的成立，並非簡單的國際合作擴容，而是中美人工智能（AI）話語權、主導權博弈的關鍵落子。中國領導人習近平同期在上海召開的「世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議"上發表講話並提出了多項核心倡議。
根據官方披露的訊息，WAICO是獨立的政府間國際組織，嚴格遵循《聯合國憲章》宗旨，秉持共商共建共享、以人為本的核心理念，核心目標是打破AI技術壁壘、彌合全球數字鴻溝，構建普惠、安全、公平的全球人工智能發展與治理體系。本次參與簽約的29個創始成員國涵蓋亞洲、非洲、美洲、歐洲四大洲，以全球南方發展中國家為核心主體，主要包括中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、印度尼西亞、南非、巴西、古巴、塞爾維亞等國家。
WAICO倡議主張摒棄少數國家壟斷AI規則的霸權模式，推動AI技術普惠共享、治理規則包容多元，反對AI技術壁壘、科技霸權與數字殖民，為全球弱勢國家爭取數字化發展權益，為全球AI治理提供了區別於西方的全新方案。
WAICO的應運而生，根植於愈演愈烈的中美AI競爭格局。當前，人工智能已成為新一輪科技革命、產業變革和大國博弈的核心賽道，是未來全球經濟、軍事、科技競爭的制高點。作為這場「革命「的兩大主角，中美都在「ALL IN AI」，將這場產業革命視為與國家命運和霸權爭奪攸關的投資。
在這場世紀爭奪戰，美國憑藉頂尖的算法模型、高端晶片、算力資源和頭部科技企業，試圖通過技術封鎖、規則排他、產業鏈遏制等方式掌控全球AI發展主導權。中國則緊緊追趕，成為全球範圍內唯一一個可以在該領域對美國具有全面挑戰的國家。近幾年，中國持續加碼AI技術研發、產業落地與場景應用，在算力基建、落地場景、普惠應用等領域形成獨特優勢，湧現出一大批具有相當有競爭力的AI產業實體，並正持續在國家財政與金融領域加大政策供給。
領銜成立WAICO，正是中國不甘美國在該領域形成新霸權，試圖從國際規則、全球市場、產業生態等層面佈局，搶佔全球AI治理的道義制高點與規則主動權的體現。
針對WAICO成立，外界不乏質疑聲音，認為WAICO創始成員國多為AI發展水平較弱的小國、窮國，中高端AI技術儲備不足，無法代表全球AI發展先進水平，因此該組織缺乏實際價值。這種觀點無疑忽視了AI發展的底層格局與長期博弈邏輯。事實上，恰恰正是多數成員國AI發展基礎薄弱、數字化轉型需求迫切，才讓中國擁有了絕佳的佈局機遇，可以走出一條AI領域「農村包圍城市」的突圍之路。而且，加入WAICO的國家，絕大多數均屬於AI發展後進國家，它們擁有應用市場、數據資源和落地場景，卻要麼因為和美國關係緊張，被美國摒除在AI產業鏈之外，要麼受制於西方的技術壟斷和高昂技術成本，數字化與AI發展舉步維艱。
中國通過WAICO向這些國家開放成熟的AI應用技術、普惠的數字化解決方案和完善的基建體系，無疑正解了這些國家的燃眉之急，滿足了這些國家AI發展需求。在這一過程中，中國也能夠逐步搭建起以自身技術、標準、產品為核心的區域AI生態，讓眾多發展中國家形成對中國AI產業鏈、技術標準和治理體系的路徑依賴。相較於美國深耕高端前沿、壟斷頂層技術的精英化路線，中國的普惠化佈局是長遠且極具穿透力的戰略佈局。
而美國、日本、韓國及歐洲一眾經濟發達國家集體缺席WAICO，背後的原因不言自明。一方面，這些國家長期奉行對美追隨策略，在科技、外交領域高度依附美國，擔憂參與中國主導的AI合作組織遭到美國的報復，不敢突破美國構建的AI陣營壁壘。另一方面，和中國的AI發展理念與治理價值觀相比，二者也存在本質分歧。理念衝突與陣營對立，是西方國家目前未能加入該組織的主要原因。
世界人工智能合作組織的成立，事實上等於正式拉開了全球AI陣營分化的序幕。未來全球人工智能領域，將逐步形成以中美為核心的兩大對立陣營。美國將聯合日韓、歐洲等國，固守高端技術壟斷、排他性規則霸權的精英AI陣營，聚焦前沿技術競爭與利益收割。而中國將依託WAICO，團結全球絕大多數發展中國家，構建普惠共享、互利共贏的大眾化AI陣營，主導新興市場AI發展與規則體系建設。
概言之，WAICO是中國在中美AI博弈中的關鍵戰略佈局。它跳出了單純的技術比拼，以市場、規則、生態、話語權為核心，通過「農村包圍城市」的差異化佈局，打破了西方對全球AI治理的長期壟斷。隨着中美AI爭奪激化和該組織發展壯大，兩大AI陣營的格局將愈發清晰。