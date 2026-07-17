習近平出席世界AI大會鼓勵AI開源共享：早日形成全球治理框架

據《新華社》報道，7月17日上午，國家主席習近平在上海世界會客廳出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。習近平指出，中國積極推動人工智能發展和治理的重大舉措，世界人工智能合作組織將成為人工智能發展史上的一個重要里程碑。



他強調，要確保AI始終可控，並反對在AI領域泛化國家安全概念。習近平並指出，要早日形成具有廣泛共識的全球治理框架，並廣泛開展國際合作，同時宣布未來5年將面向發展中國家提供5千個AI專題研修培訓名額。



習近平出席世界AI大會開幕式。（央視新聞）

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

習近平指出，當前，全球AI技術創新進入前所未有的活躍期，「人類不得不直面時代之問，當機器開始思考，人類如何與之相處？當算法參與決策，安全如何保障？當技術挑戰倫理，治理如何跟上？當鴻溝不斷拉大，普惠如何實現？」

他提出四點意見，一是堅持開放共贏，驅動創新發展。習近平表示，AI是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，正從數字世界走向物理世界，要抓住難得的歷史性機遇，鼓勵開源開放，合作共享，全面促進AI科技創新、產業發展、場景應用，協同推進傳統產業改造升級，新興產業培育壯大、未來產業前瞻佈局，讓AI賦能千行百業。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

第二，強化風險意識，確保安全可控。習近平表示，AI應當成為人類的可信工具，要高度重視AI引發的各類內生和衍生風險，推動構建法律法規、技術監測、風險預警、應急響應體系，築牢安全底線，防範濫用惡用，確保AI始終處於人類控制之下。「同時應當共同反對在AI領域泛化國家安全概念，把本國安全凌駕於他國安全之上的做法」。

第三，鼓勵包容並蓄，促進文明共建。習近平說，AI發展和應用不應該侵蝕和損害世界文明多樣性和各國文化獨特性。要用全人類共同價值塑造AI的價值觀。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

第四，倡導和衷共濟，完善全球治理。習近平指出，AI是「全人類共同的智慧結晶和寶貴財富」，要踐行真正的多邊主義，切實發揮聯合國的重要作用，加強AI發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，早日形成具有廣泛共識的全球治理框架。要廣泛開展國際合作，幫助全球南方國家加強能力建設，避免在AI領域造成新的歷史不公。

今年大會的「鎮館之寶」之一——智元「遠征A3 Ultra」立於一隅，174cm的身形，標配高階靈巧手，可化身24小時在崗的金牌接待員。（中國新聞網）

習近平也提到，今年是中國「十五五」開局之年。近年來，中國積極擁抱人工智能發展，堅持有效市場和有為政府相結合，加強人工智能科技創新，積極推進「人工智能+」行動，培育各類主體共生共榮的健康生態，智能經濟核心產業規模已經超過萬億元人民幣。各類智能終端走進千家萬戶，切實惠及民生，「中國智造」已成為中國式現代化的又一亮麗名片。

他也指出，中國始終堅持發展和安全並重，把握人工智能發展趨勢和規律，不斷完善相關法律法規、政策制度、應用規範、倫理准則，「確保人工智能安全、可靠、可控，讓人工智能這匹千里馬既跑得快又跑得穩」。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

習進平表示，自他提出《全球人工智能治理倡議》以來，中方先後推動聯合國大會協商一致通過人工智能能力建設國際合作決議，發佈《人工智能能力建設普惠計劃》和《「人工智能+」國際合作倡議》，倡議成立世界人工智能合作組織，源源不斷貢獻中國方案。

習近平提到，「中國人常講，單弦不成音，獨木不成林」，他表示，人工智能發展不應該是某個國家的獨奏，而應當是全球合作的交響。

習近平指出，在各方共同努力下，世界人工智能合作組織在上海應運而生。這是中方響應全球南方呼聲、團結國際社會積極推動人工智能發展和治理的重大舉措，將成為人工智能發展史上的一個重要里程碑。

華為Atlas 950真機亮相大會現場。（東方財富網）

習近平宣布，為進一步支持全球人工智能發展、推進全球人工智能能力建設，未來五年，中國將面向發展中國家提供5000個人工智能專題研修培訓名額；面向東盟、阿盟、非盟、拉共體、上合組織、金磚國家建設國際人工智能應用合作中心；推動氣象智能預警方案「媽祖」在30個國家落地應用，守望萬家燈火，護佑四海安瀾。