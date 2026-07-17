世界AI大會提15項共識：緩解就業衝擊、防AI濫用和共享發展紅利

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議，今（17）日起一連四天於上海舉行。據新華網報道，國家主席習近平出席開幕式並發表主旨講話，本屆大會以「智慧夥伴 共創未來」為主題，探討AI浪潮下的全球治理與向善發展。



大會指出，人工智能正深度融入產業、民生與科研，但隨之而來的技術倫理、數據安全及監管漏洞亦日益凸顯。大會倡議各國秉持「同球共濟」精神，平衡創新與治理，協助全球南方國家在AI發展進程中平等受益，確保AI造福全人類。



7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

大會就AI的未來發展、安全防範及國際治理，提出15項核心共識：

1.創新是人工智能的驅動力：培育以企業為主體、市場為導向的創新生態，着力培養具備數字與人文素養、創新能力的AI跨領域人才。

2.推動「AI+」賦能： 積極推廣「人工智能+」模式，推進傳統行業改造升級、培育壯大新興產業，推進人工智能在科學、教育、農業及衛生等領域的應用。

3.人工智能發展要做好開源開放。在保護知識產權前提下，鼓勵建設開放包容的國際開源小區，促進人工智能研究成果和技術經驗的分享，提升AI技術和服務的可及性。

4.保障數據安全：深化數據資源開發利用要保障數據安全及加強個人信息保護，加快構建數據產權基礎制度的同時，也要確保數據流動安全、可控、可追溯。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

5.推進人工智能與能源系統的融合： 推動AI與能源系統深度融合，引導智算集群佈局於新能源富集區，需關注對能源消耗和生態環境的影響，推動綠色低碳發展。

6.緩解人工智能衝擊就業： 系統性評估AI對就業市場的影響，開展技能培訓，維護勞動者尊嚴，構建有溫度的智能社會。

7.防範AI濫用惡用： 推動構建法律法規、技術監測、風險預警、應急響應體系等管理，防範濫用惡用，確保AI始終在合理控制中。

8.防範AI帶來系統性風險：人工智能前沿技術的升級迭代或對金融、電力、通信、交通等基礎設施構成潛在威脅，領先企業須審慎研發，為大模型加裝必要「護欄」。

9.規範智能體的行為邊界： 明確智慧體的決策權限與行為邊界，建立行為追溯機制，着力提升其安全能力，化解應用衍生風險•

10.打擊犯罪集團對AI的濫用惡用： 防範和打擊恐怖主義、極端勢力和跨國有組織犯罪集團對人工智能技術的濫用惡用，建立國際危機管控機制。

11.踐行多邊主義，重視AI全球治理碎片化問題： 支持聯合國在AI全球治理中發揮核心作用，凝聚全球共識，確保各國權利與機遇平等。

12.維護AI產業鏈供應鏈穩定： 探索構建國際經貿新規則，促進產業鏈普惠合作，支持發展中國家更多參與全球分工，反對不公平競爭。

13.支持各國發掘自身潛力，共享AI發展紅利： 推進落實「加強人工智能能力建設國際合作」」，支持發展中國家開展務實合作，共享發展紅利。

14.推動標準互認，降低AI國際合作成本： 加快制定安全、產業與倫理標準，建立具廣泛共識的規範框架，促進各國間標準互認，降低人工智能國際合作的成本和門坎。

15.尊重文化多樣性： 尊重各國歷史文化與社會制度差異，推動AI技術適配多元文化場景。

7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行，外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。（外交部）

7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行，外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。（外交部）

此次會議，哈薩克斯坦總統托卡耶夫、柬埔寨首相洪瑪奈、泰國總理阿努廷、聯合國秘書長古特雷斯，以及來自100多個國家和國際組織的官方代表等出席。世界人工智能合作組織是全球首個人工智能政府間國際組織，其總部將設於上海。該組織將遵循《聯合國憲章》宗旨，向所有國家開放，並探討適當的合作形式。