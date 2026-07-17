世界AI大會提15項共識：緩解就業衝擊、防AI濫用和共享發展紅利
2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議，今（17）日起一連四天於上海舉行。據新華網報道，國家主席習近平出席開幕式並發表主旨講話，本屆大會以「智慧夥伴 共創未來」為主題，探討AI浪潮下的全球治理與向善發展。
大會指出，人工智能正深度融入產業、民生與科研，但隨之而來的技術倫理、數據安全及監管漏洞亦日益凸顯。大會倡議各國秉持「同球共濟」精神，平衡創新與治理，協助全球南方國家在AI發展進程中平等受益，確保AI造福全人類。
大會就AI的未來發展、安全防範及國際治理，提出15項核心共識：
1.創新是人工智能的驅動力：培育以企業為主體、市場為導向的創新生態，着力培養具備數字與人文素養、創新能力的AI跨領域人才。
2.推動「AI+」賦能： 積極推廣「人工智能+」模式，推進傳統行業改造升級、培育壯大新興產業，推進人工智能在科學、教育、農業及衛生等領域的應用。
3.人工智能發展要做好開源開放。在保護知識產權前提下，鼓勵建設開放包容的國際開源小區，促進人工智能研究成果和技術經驗的分享，提升AI技術和服務的可及性。
4.保障數據安全：深化數據資源開發利用要保障數據安全及加強個人信息保護，加快構建數據產權基礎制度的同時，也要確保數據流動安全、可控、可追溯。
5.推進人工智能與能源系統的融合： 推動AI與能源系統深度融合，引導智算集群佈局於新能源富集區，需關注對能源消耗和生態環境的影響，推動綠色低碳發展。
6.緩解人工智能衝擊就業： 系統性評估AI對就業市場的影響，開展技能培訓，維護勞動者尊嚴，構建有溫度的智能社會。
7.防範AI濫用惡用： 推動構建法律法規、技術監測、風險預警、應急響應體系等管理，防範濫用惡用，確保AI始終在合理控制中。
8.防範AI帶來系統性風險：人工智能前沿技術的升級迭代或對金融、電力、通信、交通等基礎設施構成潛在威脅，領先企業須審慎研發，為大模型加裝必要「護欄」。
9.規範智能體的行為邊界： 明確智慧體的決策權限與行為邊界，建立行為追溯機制，着力提升其安全能力，化解應用衍生風險•
10.打擊犯罪集團對AI的濫用惡用： 防範和打擊恐怖主義、極端勢力和跨國有組織犯罪集團對人工智能技術的濫用惡用，建立國際危機管控機制。
11.踐行多邊主義，重視AI全球治理碎片化問題： 支持聯合國在AI全球治理中發揮核心作用，凝聚全球共識，確保各國權利與機遇平等。
12.維護AI產業鏈供應鏈穩定： 探索構建國際經貿新規則，促進產業鏈普惠合作，支持發展中國家更多參與全球分工，反對不公平競爭。
13.支持各國發掘自身潛力，共享AI發展紅利： 推進落實「加強人工智能能力建設國際合作」」，支持發展中國家開展務實合作，共享發展紅利。
14.推動標準互認，降低AI國際合作成本： 加快制定安全、產業與倫理標準，建立具廣泛共識的規範框架，促進各國間標準互認，降低人工智能國際合作的成本和門坎。
15.尊重文化多樣性： 尊重各國歷史文化與社會制度差異，推動AI技術適配多元文化場景。
此次會議，哈薩克斯坦總統托卡耶夫、柬埔寨首相洪瑪奈、泰國總理阿努廷、聯合國秘書長古特雷斯，以及來自100多個國家和國際組織的官方代表等出席。世界人工智能合作組織是全球首個人工智能政府間國際組織，其總部將設於上海。該組織將遵循《聯合國憲章》宗旨，向所有國家開放，並探討適當的合作形式。