2026年世界人工智慧大會上海揭幕　國產十萬卡AI集群亮相

從華為Atlas 950超節點、中科曙光十萬卡AI集群，到阿里磐久AL128超節點、努比亞AI智能體手機，再到機械人藥房、AI眼鏡和金融智能體等，今年世界人工智能大會（WAIC 2026）展出的不只有更強的模型和更快速的晶片，越來越多企業開始把技術嵌入伺服器、手機、眼鏡和機械人等實體。



本屆大會在上海世博、張江和徐匯西岸「三地四館」舉行。超過10萬平方米的展區內，1100餘家企業帶來3000餘項展品，超過300款產品在大會期間完成全球首發。大會以「智能夥伴共創未來」為主題，智算、大模型和具身智能等賽道分別匯集超過200家企業，構成本屆展覽中最為密集的產品看點。



今年世界人工智能大會（WAIC 2026）。（觀察者網）

今年世界人工智能大會（WAIC 2026）。（觀察者網）

國產算力：從單顆晶片到萬卡集群

算力是人工智能產業的底座，也是全球科技競爭的重要支點。在人工智能算力需求持續增長的背景下，中國基礎設施企業能否建立自主算力體系，與大模型的未來發展息息相關。

如何將單顆晶片整合，構成完整系統成為今年算力展區的一條主線。業界最大規模超節點華為昇騰Atlas 950 SuperPoD以真機形式亮相，單個超節點搭載1024張昇騰卡，提供1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4算力。基於其構建的Atlas 950 SuperCluster可進一步擴展至超過50萬卡。

東方算芯首展軟件定義近存計算3D晶片DF1000。該晶片採用國內成熟的14納米製程，通過3D堆疊和近存計算架構縮短計算單元與存儲之間的數據傳輸距離。

沐曦、天數智芯、燧原科技、摩爾線程、崑崙芯等國產晶片企業一同參展。其中，沐曦展示AI4S的X系列GPU產品；天數智芯帶來天垓、智鎧、彤央系列產品矩陣，覆蓋訓練、推理和邊緣計算；崑崙芯則展出P800 OAM模組及新一代邊緣處理器CV84X6；摩爾線程展示基於摩爾線程MTT S5000 GPU的全球首個5D世界模型『北大EvoPhys-World』的全棧原生訓練過程。

華為昇騰Atlas 950 SuperPoD。（觀察者網）

中科曙光則帶來入選WAIC 2026「鎮館之寶」的曙光8000「登峰」全國產十萬卡AI超集群真機，支持FP64至INT8全精度計算，系統圍繞晶片、計算、存儲、網絡、散熱、應用和服務形成全鏈路協同能力，目前已依託國家超算互聯網接入全國一體化算力網。

中科曙光帶來入選WAIC 2026「鎮館之寶」的曙光8000「登峰」中國產十萬卡AI超集群真機。（觀察者網）

阿里展示由真武M890 GPU和磐久AL128超節點組成的算力系統；沐曦也在大會首發「曦景」S系列超節點產品；中興通訊展示基於OEX與dOCS架構的國產Matrix超節點。

此外，曦智科技帶來光計算產品天樞·光立方等新品。

上海世博展覽館。（觀察者網）

大模型與智能體：走出聊天框

來到上海世博展覽館，大模型與智能體成為這裏的「風景線」。

其中，百度旗下通用智能體「百度搭子」入選本屆大會十大「鎮館之寶」。用戶只需提出目標，百度搭子便可以理解需求、拆解任務並調用不同工具，完成搜索、文件處理、數據分析和PPT生成等工作。

百度旗下通用智能體「百度搭子」入選本屆大會十大「鎮館之寶」。（觀察者網）

騰訊展示個人桌面智能體QClaw和企業智能工作枱WorkBuddy。前者可以操作電腦、調用網絡工具，後者能連接騰訊文檔、騰訊會議和企業知識庫。

商湯在大會發佈下一代旗艦多模態基座模型日日新SenseNova-U1 Pro，支持原生8K圖像輸出，將圖像理解、內容生成與任務執行能力結合，面向設計、辦公和內容創作等場景。

MiniMax展示M3多模態模型，搭載自研MSA稀疏注意力架構、支持長文本、圖像和視頻理解，並可操作電腦完成搜索、編程和多步驟任務。

此外，階躍星辰則首發Agent作業系統，為大模型調用工具、連接設備和運行智能體提供統一環境。無問芯穹InfiniClawBox安全脫敏智能體、月之暗面Kimi K2.7 Code代碼模型、零一萬物萬策決策中樞平台等也亮相。

會上的大模型正逐步走出聊天框，開始接管文件、軟件和具體工作流程。它們不再只是等待提問的工具，而是能夠協助用戶決策，共同完成任務的「智能夥伴」。

越來越多企業開始把技術嵌入伺服器、手機、眼鏡和機械人等實體。（觀察者網）

具身智能：機械人走上生產線

世博展覽館· H3有着兩件具身智能「鎮館之寶」：智元機械人遠征A3 Ultra和螞蟻靈波機械人智慧藥房分別代表人形機械人和多機械人協同合作兩條不同路線。

遠征A3 Ultra為全尺寸人形機械人，身高174厘米，配備360度視覺與激光雷達融合感知系統、700 TOPS計算平台和高階靈巧手，適配接待、講解和商業服務等需要長時間運行的場景。智元旗下臨界點靈巧手Omnihand 3 Ultra-M則在現場進行精細操作展示。

宇樹科技帶來人形機械人G1、四足機械人Go2和載人變形機甲GD01，GD01可以從四足「機器狗」形態變形成「機械人」形態。

螞蟻靈波則以「全棧大腦2.0」為主線，覆蓋空間感知、操作決策和環境反饋等環節。其機械人智慧藥房搭載LingBot-VLA 2.0具身模型，讓不同品牌、不同構形的機械人共用一套「通用大腦」，實現訂單接收、智能分揀和商品交付的全流程閉環。

它石智航A1機械人1：1復刻汽車裝配工廠的環形線束流水線；智元也展示工業作業機械人精靈G2 Max「打工天團」，以機械人形式重現工業產線中的合作。

它石智航A1機械人1：1復刻汽車裝配工廠的環形線束流水線。（觀察者網）

AI終端：智能體成為貼身夥伴

來到被稱為「生活之岸」的徐匯西岸，人工智能與觀眾的距離進一步縮短。訊飛AI眼鏡能在整機重量僅為40克的基礎上，實現實時翻譯、會議記錄等功能，將字幕呈現在鏡片上；科大訊飛還展示翻譯機、翻譯耳機和多語種透明屏等更多產品，將AI能力延伸至辦公、出行和跨語言交流。

另一件「鎮館之寶」STEPX Neo智能體手機搭載階躍星辰Step AOS和智能體Amoo，可以理解用戶指令並調用手機應用完成任務。努比亞也展示了與字節跳動合作開發的NaviX Ultra智能體手機，通過豆包大模型識別屏幕內容，並執行跨應用搜索、訂票和信息整理等操作。

榮耀Robot Phone則後置一套可以伸出機身的機械雲台相機，配備2億像素主攝、F1.6光圈和23毫米等效焦距，攝像頭能夠主動追蹤人物、調整拍攝方向並感知周圍環境。

阿里巴巴帶來的千問AI眼鏡S1接入千問大模型，可用於實時翻譯、導航、拍攝和視覺支付。其他多款AI眼鏡也一同出展。

從智能體手機到AI眼鏡，本屆大會上的終端產品正在減少用戶反覆點擊和切換應用的操作，成為貼身協助用戶的「智能夥伴」。

本屆大會上，科大訊飛、京東、螞蟻、國泰海通和中金公司等企業的產品實際展示了AI如何賦能教育、醫療、金融等行業。（觀察者網）

行業應用：AI進入課堂、醫院和辦公桌

人工智能真正產生價值，更在於它能否進入具體業務流程，提高信息處理、決策和交付的效率。本屆大會上，科大訊飛、京東、螞蟻、國泰海通和中金公司等企業的產品實際展示了AI如何賦能教育、醫療、金融等行業。

科大訊飛同窗AI黑板、星火智能批閱機和AI學習機將進入課堂教學、作業批改等場景，幫助教師記錄課堂、分析學情，也為學生提供答疑和學習規劃；京東Aidol創造營匯集一系列展品，涵蓋了個人護理、智能穿戴、陪伴機械人、辦公設備、運動健康和無障礙輔助等方方面面；螞蟻旗下「螞蟻阿福」則可以解讀體檢報告、藥盒和其他健康資料，建立家庭健康檔案，並連接預約掛號與雲陪診。

金融展區則讓AI在投研、財富管理和客戶服務中進一步發揮作用：國泰海通靈犀App 3.0依託君弘靈犀大模型，提供行情分析、產品解讀和資產測算等功能；中金公司帶來中金點睛、大模型Agent和分析師.Skill，能檢索研究資料、整理金融數據和輔助投研；螞蟻的螞小財與螞小財PRO分別服務個人投資者和金融機構，也能提供行情解讀、持倉分析和研究支持。

國泰海通靈犀App 3.0依託君弘靈犀大模型，提供行情分析、產品解讀和資產測算等功能。（觀察者網）

展覽之外，WAIC策劃140餘場論壇，匯集1400餘位中外嘉賓，並首次設立高水平國際學術會議「WAIC Academic」。會議由圖靈獎得主姚期智擔任大會主席，鄂維南、鄭慶華等學者負責程序委員會工作，共收到來自9個國家的284篇論文投稿，研究內容涵蓋基礎模型、智能體、世界模型和AI for Science等前沿方向。

大會同期還舉行人工智能全球治理高級別會議，邀請數十個國家和國際組織的高級別代表，就人工智能發展、安全、倫理和國際治理等議題交換意見。本屆大會聯動12個國家部委、8個國家級重點實驗室和10餘個國際組織，理查德·薩頓、約書亞·本吉奧等圖靈獎得主及國際學者也將參會。

2026WAIC幾乎覆蓋了人工智能產業鏈的各個主要環節。上游，是晶片、伺服器、高速互聯和集群構成的算力底座；中游，是大模型、智能體和開發平台形成的技術中樞；下游，則是機械人、消費終端以及教育、醫療、金融等實際行業應用。

當技術離開屏幕，當機械人走進藥房、工廠和商店，當智能體接管屏幕，輔助操作決策，當AI眼鏡、手機融入日常生活，人工智能正從單純的技術概念，成為觸手可及的生產工具和生活夥伴。

本屆WAIC將一幅智能世界畫卷在觀眾面前徐徐展開，也讓人們對人工智能將如何改變未來，產生更多具象又生動的遐想。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

