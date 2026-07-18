世界AI大會上海開鑼　官媒分析中國AI發展邏輯：系統性的共建共享

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。



央視旗下新媒體帳號「玉淵潭天」於16日發布文章分析中國AI的發展邏輯。分析指出，系統性的共建共享正在成為中國AI最顯著的特徵。中國正在探索一種集全人類、各國合力，實現開源的、全要素的AI生態構建秩序。



系統性的共建共享正成為最顯著的特徵

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。（路透社）

「玉淵譚天」提到，美國AI圈興起一個現象，許多AI行業相關從業者到中國實地走訪，回去後會詳細記錄自己在北京、上海和杭州等城市的調研見聞，復盤當地AI實驗室、科創企業的真實運作狀態。記錄透露出強烈的認知衝擊：他們用多年時間形成的行業認知，正在被中國AI顛覆。

過去，他們習慣用幾個簡單變量評判一個國家AI的發展道路：開源還是閉源，政府推動還是市場驅動，算力充足還是資源受限。但在中國，AI發展不是單一維度的技術升級，而是覆蓋算力調度、數據流通、技術迭代、人才聯動、場景落地、治理規則等全方位佈局。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

「玉淵譚天」指出，在中國AI的發展過程中，系統性的共建共享正成為最顯著的特徵。

首先，「開源」是最具辨識度的標籤。在技術層面，模型需要更多用戶使用才能持續進化；在商業層面，開源則可以培育市場。此外，在互聯網大廠內部人士的認知里，算力、算法、數據仍是人工智能發展的核心要素，但不局限於此，各類應用場景、工藝訣竅、行業治理經驗等都被納入合作視野，成為可以共享的一部份。這意味著，中國AI的合作邊界向「全要素共享」延伸。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

「玉淵譚天」還指出，中國AI合作形態升級為「AI生態構建」，它的特點是各行各業與AI相互賦能，在AI融入行業需求、行業應用帶動AI進化的過程中，構建互融互促的良好生態。這解釋了海外觀察者會感到「原有框架不夠用」，因為他們面對的，已經不是技術輸出和能力供給的傳統科技合作模式，而是一種能力共建、全要素共享、生態共生的全新發展路徑。

跳出「只有AI企業做模型」的固有認知

「玉淵譚天」總結了中國AI發展路徑的三個關鍵點。首先，比起打造技術高地，中國更看重的是提供務實有效的技術底座。提到大模型，很多人的第一反應往往是OpenAI、Anthropic這樣的人工智能企業。但在中國，不只人工智能企業入場，消費電子企業、通信運營商、辦公軟件和物流企業等，都在投入資源研發模型。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

比如，一家科技零售公司於2026年6月發布萬億參數模型，在五萬卡國產算力集群上完成全流程訓練與推理。這背後，是中國就不走「從模型到應用」的路子，而是「從應用到模型」，從產品搭建的第一天起就把它錨定在真實的業務需求上。

某互聯網大廠的工程師介紹，他們的一條業務線上，就有多個智能體研發團隊同時做一個方向。「如何順暢對接企業內部工作流平台？」「如何沉澱專屬業務知識、打造可復用的技能模塊？」「如何將行業專家經驗轉化為可調用的知識庫內容？」這些落地性極強的細節問題，是他們每天面對的真實問題。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

「玉淵譚天」表示，中國AI團隊往往有著極致的「工程師思維」。很多團隊做的不是最終產品，而更接近雲計算、電網這樣的基礎設施，通過這種佈局形成的AI技術底座，未來可以嵌入更多行業和業務流程中，支撐全產業迭代升級。

形成開放共享的AI技術生態

「玉淵譚天」指出，中國AI發展的第二步，是形成開放共享的AI技術生態。中國AI團隊在發布開源模型之後，往往還會公布與之配套的微調工具、推理框架、開發文檔等。可以看到，中國團隊交出的不只是技術成果，而且在降低開發者門檻，讓技術變得真正可用、好用。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

近三年，世界人工智能大會期間，國家發展改革委發布的《中國智·惠世界》案例集，發現一個明顯趨勢：2024年的案例多為單個模型、單項技術的輸出；2025年開始，許多案例不再只是交付一個AI產品，而是提供一套覆蓋場景適配、工具鏈與迭代能力的完整方案。而今年的案例，這樣的特徵將更加突出。

氣象人工智能賦能全民早期預警展亮相2025世界人工智能大會展覽。（中國氣象新聞網）

比如，一款國產大模型已經催生超過17萬個衍生模型。烏干達研究團隊在開發一款覆蓋31種語言的大模型時，就選擇了它作為底座。某雲計算公司的技術負責人曾表示，開發者的反饋和開源社區的生態支持，是其大模型技術進步的重要助力。

「玉淵譚天」表示，這是一個正向循環：開放吸引全球參與者，其場景反饋又反哺底層模型和技術體系。此時，生態構建已不再是技術領先的「副產品」，而恰恰是形成領先優勢的路徑本身。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

中國AI的開放是在安全底線之上的有序、可控、高質量開放

值得注意的是，多位業內人士在分享時補充，中國AI的共建共享，不是無底線、無邊界的全面放開，各個要素什麼時候共享、共享多少，都需要設計，它依託一套貫穿產業發展全過程的制度規範。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

《中國禁止出口限制出口技術目錄》始終保留人工智能相關技術的出口管理要求；《促進和規範數據跨境流動規定》完善了數據跨境流動的制度框架，對重要數據和達到規定規模的個人信息流動作出規範。「玉淵譚天」指出，中國AI的開放，是安全底線之上的有序開放、可控開放、高質量開放——所有國際合作，都在制度化、規範化的框架內推進。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

隨著模型、算力、人才、生態的協同日趨成熟，AI國際合作正逐步進入制度和規則層面。今年以來，中國在多邊場合呼籲推進人工智能全球治理，倡議成立世界人工智能合作組織，這就是讓規則設計、治理經驗成為共享的一部份。

中國正探索另一種AI生態構建秩序

「玉淵譚天」在文末回顧了海外AI從業者中國之行的困惑，他們所熟知的AI發展邏輯基於一種舊的科技秩序：核心技術掌握在少數人手中，其他參與者很難真正積累自己的技術能力。進入人工智能時代後，模型閉源、接口收費、算力受限、生態鎖死，當技術集中度越高，全球AI產業的依附關係就會越穩固。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

而中國想探索的，是另一種秩序——集全人類、各國合力，實現開源的、全要素的AI生態構建。這是因為，人工智能是一項截然不同的技術，勢必會引發安全、倫理等一系列問題，唯有全球共同參與、共同努力，才能走出一條安全、有效的發展道路。