國民黨反毒油遊行稱現場逾20萬人　鄭麗文帶領民眾喊：賴清德下台

台灣致癌沙律油風暴未歇，台北市長蔣萬安、國民黨號召民眾今日（25日）在台北凱達格蘭大道集結抗議政府處置不力。台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，在活動結束前，現場主持人稱有超過20萬人參與。



國民黨主席鄭麗文最後致詞，大罵賴清德「沒擔當、沒資格做我們的總統」；她稱，為了守護台灣民主、捍衛安全，「一定要讓無恥的政權下台，讓民進黨垮台」。



國民黨舉辦「反毒油」大遊行。（翻攝CTWANT）

鄭麗文指出今日凱達格蘭大道湧上20萬人，只希望讓吃下肚的東西安全不會致癌，台灣民主發展四十年，竟然換來的是如此冰冷、傲慢的政權，不顧人民死活，「連食品安全都要我們走上街頭嗎？」

鄭麗文稱，真正愛台灣的人民今天都在這裡，大家都沒離開，「落跑、沒膽，不敢出來面對人民的就是賴清德。」

鄭麗文指出，今天看到這麼多縣市長、立院黨團、立法院正副院長，走在人群中先向人民報告，「這才是真正的民選政治人物」，不像民進黨蓋牌、躲在司法爪牙、媒體護航、網軍攻擊，不敢面對人民、真相、擔當的政府，她稱，「賴清德只有一條路就是下台」。

致詞結束後，鄭麗文與國民黨務主管將台前七顆象徵民進黨蓋牌的黑色氣球一一戳破，凱道群眾也打開手機燈光，跟著一同怒喊「我是人，我反毒台」、「卓榮泰、賴清德下台」、「民進黨下台」。

國民黨主席鄭麗文最後致詞，大罵賴清德「沒擔當、沒資格做我們的總統」。（翻攝FTNN新聞網）

台中市長盧秀燕受訪時則稱，所以這次上街頭的民眾比以前多很多，代表台灣人民的憤怒，認為政府的迫害人民、不重視食安，「賴清德總統要面對台灣人民的憤怒，你要負責任，為什麼讓這樣有問題的油重新上架」。

盧秀燕表示，大家對於政府讓有問題的油重新上架，強迫人民面對有疑慮的油，人民發出了怒吼，所以這次上街頭的民眾比以前多很多，代表台灣人民的憤怒，認為政府的迫害人民、不重視食安。

國民黨舉辦「反毒油」大遊行。（翻攝CTWANT）

盧秀燕也稱，中央說含量20%以下的油品不用下架，台中市政府沒有跟著錯誤的決策走，是全部下架；中央要讓有問題的油重新上架，台中市政府也不認同，「這次中央的決策荒腔走板，台中市政府有先見之明，走對的路，不會跟中央胡作非為」。

對於此次遊行，台灣總統府晚間回應稱，尊重民眾依法表達意見的權利，也期待活動結束後，參與的縣市首長與公職人員都能儘速回到工作崗位，與中央攜手合作，共同守護台灣人食品安全。