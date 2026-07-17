台致癌油風暴國民黨號召遊行　鄭麗文：政府逼吃毒油就是逼上街頭

台灣致癌沙律油7月初爆發以來危機持續擴大，針對「中聯油脂」大豆沙律油致癌物苯駢芘超標事件，台灣行政院長卓榮泰今（17日）正式道歉，但台北市長蔣萬安批評民進黨政府不願積極處理，至今竟沒有人願意為這場重大食安風暴負起政治責任，要求賴清德道歉，卓榮泰要下台。



國民黨中央也在今日（17）日下午召開記者會，國民黨主席鄭麗文表示，台北市長蔣萬安今日號召全民上街頭，「大家的心聲跟憤怒是一致的」，因此國民黨決定，7月25日正好是國民黨全代會，會議結束後晚間6點就在凱達格蘭大道舉辦「我是人我反毒台」群眾晚會「共同發出怒吼」。



國民黨主席鄭麗文表示，7月25日正好是國民黨全代會，會議結束後晚間6點就在凱達格蘭大道舉辦「我是人我反毒台」群眾晚會「共同發出怒吼」。（Facebook）

鄭麗文指出，民進黨執政以來，從福島核食、萊豬、有毒雞蛋、毒馬鈴薯、毒蘋果到今天的致癌毒油，人民食安完全暴露在風險中，她批評，「現在還逼人民吃毒油，形同把人民逼上街頭」，她更稱行政院長卓榮泰「嘴臉輕佻、傲慢，不肯道歉，不願下台，無人負責」，鄭麗文痛批，現在的台灣已經呈現無政府狀態。

鄭麗文提到，現在食安風暴不斷擴大延燒，人心惶惶，中央政府到今天仍無法有效控制食安風暴擴大，以及危機管理，事件爆發至今仍不斷甩鍋，暴露中央政府嚴重的失能和無能，「更惡劣的是，過程中看到它們開始想要算計地方政府、惡劣的甩鍋，當地方政府不斷努力，認真替人民把關同時，還要兩面作戰」。

鄭麗文質問，「倘若中央政府的政策模稜兩可、相互矛盾，沒有想要清查整個問題的來源，如果中央政府沒有能力在最短時間內控制毒油來源，沒有魄力和擔當將毒油完全下架，請問我們的地方政府和人民該怎麼辦？」

台北市長蔣萬安批評民進黨政府不願積極處理，至今竟沒有人願意為這場重大食安風暴負起政治責任，要求賴清德道歉，卓榮泰要下台。（Facebook@蔣萬安）

鄭麗文指出，為響應基層、黨代表、中央委員及黨團的憤怒，反映人民怒吼，要求民進黨政府負起應負的政治責任，呼籲賴清德政府不要再把人民的食安當韭菜，要拿出辦法，要求該負責的負責、該道歉的道歉、該下台的下台，因此發起「我是人我反獨裁」食安凱道大會。

鄭麗文稱，這場凱道集會是由國民黨中央黨部主辦，屆時將邀請台灣民眾黨的朋友與代表、相關專家學者、各公民團體，號召所有在野力量、人民力量不分黨派，共同為食安發聲，當然國民黨黨員、執政縣市首長、候選人及立院黨團都將參與。