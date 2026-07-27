台灣毒油風波｜20萬人上街怒吼｢賴清德下台｣　蔣萬安：人民受夠了

撰文：鄭寧
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「中聯油脂」大豆沙律油致癌物苯駢芘超標，自7月初起，在台灣爆發近年來最大的食品安全風暴，引發社會恐慌，而賴清德的明進黨當局對事件的推卸責任引發民怨沸騰。7月25日，台北市長蔣萬安、國民黨號召民眾在台北凱達格蘭大道集結，舉辦「我是人，我反毒台」的抗議集會，現場超20萬人參與，民眾在現場高喊「賴清德下台！」

蔣萬安在遊行現場批民進黨當局，「人民受夠了！這個政府難道不要道歉，不要下台嗎？」

台北市長蔣萬安25日在凱道喊出：毒油案爆發快一個月了，這個政府卻無所作為，他受夠了，人民也受夠了。(台灣梅花新聞網)

蔣萬安在現場發言時「火力全開」。蔣萬安表示，人民要求非常卑微，只是要這個政府負起責任，即刻查明真相，公布事實，但是一個月了，政府還是沒辦法告訴人們事實的真相，更可悲的是，政府甚至根本沒有打算告訴人們真相，急著上架，趕快翻頁，才會到處鬼扯，說苯駢芘是天然物質，說多喝水可以排掉，說吃雞排也會吃到。如果是這樣，為什麼要訂安全標準？

蔣萬安批，「這個政府要負責、要下台」，這個政府處理毒油事件的態度「我受夠了，人民受夠了！這個政府難道不要道歉，不要下台嗎？」

然而，面對20萬人憤怒，民進黨當局雖然表示「尊重民眾依法表達意見的權利」，但又稱活動結束後讓「參與的縣市首長與公職人員都能儘速回到工作崗位。」

台灣國民黨和民眾黨發起「我是人、我反毒台」集會。（台灣梅花新聞網）

面對如此冷漠的態度，蔣萬安於今日（27日）在接受媒體採訪時怒嗆，「這種說法如此的傲慢權威心態，不去解決問題，卻去解決提出問題的人；不去查『毒油』，卻去查『水錶』；他不去下架毒產品、毒油，卻是去下架提出質疑的影片。」

蔣萬安稱，若民進黨當局能將「政治追殺」的效率用在追查「毒油」的流向，人民也許就不會選擇走上街頭。

國民黨宣布，725上凱道人數超過20萬。（台灣梅花新聞網）

20萬人走上街頭反對毒油，不同於過往國民黨集會大多為中老年人參與，這次不少年輕人亦出現在抗議現場，高喊「賴清德道歉，卓榮泰下台」。然而，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄卻質疑稱，本次國民黨集會是為佈局2028年總統大選，試圖轉移民眾食安問題的視線。

對此，蔣萬安表示，民眾走上街頭是對政府處理食安問題表達不滿，民進黨不應模糊焦點，刻意做政治揣測與政治操作，「這個事情大家都看的非常清楚，20萬民眾自發走上街頭，發出不滿和憤怒，沒有人再管選舉，大家都只關心食安。」

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