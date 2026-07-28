長鑫科技3萬億市值　真正贏家有哪些？合肥國資回報極豐厚

人工智能（AI）的造富神話還在持續。



7月27日，國產晶片存儲龍頭長鑫科技正式登陸上交所科創板，首個交易日，一度暴漲超500%，市值破3萬億（人民幣，下同），改寫了多個記錄。



2026年4月14日，圖為中國半導體企業長鑫長鑫存儲技術股份有限公司（CXMT）的標誌。（Reuters）

首先是開盤總市值超過3.3萬億，成為A股首隻開盤市值破3萬億的科技股。

第二個是，開盤即登頂A股市值榜首，超越宇宙行登頂A股最高市值。

三是上市第一個小時內，成交額突破1000億元，全天成交額刷新A股紀錄。

四是A股首隻「千億成交額+超50%換手率」並存的新股。

A股總市值排行。（格隆匯）

長鑫登頂A股「市值一哥」，還改變了長期由白酒、銀行等傳統行業巨頭把持的局面。這也是中國資本市場轉向的標誌性事件，以硬科技為代表的創新力量，正迎來市場前所未有的高度認可。

有專家分析，長鑫科技之所以估值這麼高，受市場如此熱捧，是因為它佔盡了各種優勢。

長鑫被稱為全球第四大DRAM廠商的上市，僅次於居首位的三星電子、第2的SK海力士等韓國企業以及第3位的美光科技。有預測稱，2026年底將逼近居第3位的美國美光科技。

DRAM各廠商的全球份額。（Counterpoint Research）

換成估值語言來說，長鑫是"全球價格β加本土數量α"的組合——DRAM按全球定價，漲價周期它照單全收；銷量增長走國產替代的內需通道，不依賴任何美國客戶。

長鑫招股書披露，公司直接客戶主要為半導體行業知名經銷商，終端客戶包括阿里雲、字節跳動、騰訊、聯想、小米、傳音、榮耀、OPPO、vivo等。

不過，長鑫也不是天生如此，「一哥」也是熬出來的，此前長期虧損，處於破產邊緣，2025年才實現業績反轉。

因為熬不住，2021年，碧桂園創投還把當時9億元投資，即1.56%的股權給賣了。

如果按照長鑫科技收盤3.28萬億元的市值計算，這筆錢的市值超511億元，碧桂園相當於少賺491億元。

長鑫科技（CXMT）近日在科創板IPO招股說明書（申報稿）中披露了驚人業績。公司預計2026年上半年實現營業收入1100億至1200億元。（財聯社）

中途退出的人，肯定腸子都悔青了。那些拿住並熬到上市的，成為最大贏家，梳理下來主要有以下幾批受益者：

第一批直接受益者，肯定是管理團隊。

最顯眼的贏家，是以董事長朱一明為核心的管理團隊，至少有14人身價均過億，其中兩人邁入百億俱樂部。

若按照54.65元/股的股價計算，董事長朱一明的持股市值高達869億元；董事、總裁兼核心技術人員曹堪宇的持股市值同樣跨越百億門檻，達到115.96億元。

此外，還有5名高管的持股市值站在了10億元以上梯隊，包括：

執行副總裁 朱文菊（29.15億元）



聯席總裁 張羽（27.65億元）



高級副總裁、財務負責人 黃丹陽（19.83億元）



高級副總裁、核心技術人員 李紅文（15.23億元）



副總裁、董事會秘書 袁園（11.07億元）



更值得注意的是，朱一明已承諾將獲授股份中的一半（約7.68億股）在上市滿三年後的十年內，全部份配給公司員工（不含本人），這是A股歷史上規模最大的個人股權激勵之一。

第二批受益者是外部投資者，包括阿里和銀行系。其中阿里「76億翻了20倍」。

阿里巴巴通過浙江阿里巴巴雲計算與阿里巴巴（中國）網絡技術兩家主體，合計持有長鑫科技約4.97%的股份，累計投入約76億元。

按照上市後3萬億以上市值計算，這部份股權對應價值已超1500億元，投資回報倍數超過20倍。

阿里不僅是財務投資者，更是核心客戶——阿里雲伺服器對DRAM有剛性需求，入股既鎖定了供應鏈，也分享了產業紅利。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

銀行系同樣收穫豐厚。農行、建行、工行、中行、交通銀行等五家國有大行主要通過旗下的金融資產投資公司（AIC）參與了長鑫科技的投資。其中，建設銀行旗下建信投資、建銀國際等多家平台合計持股市值已達百億級別。

這些機構在長鑫最艱難的虧損期提供了資金支持，如今隨著AI驅動的存儲超級周期到來，實現了從「耐心資本」到「豐厚回報」的轉換。

騰訊、小米、美的等產業資本也現身股東名單，雖然持股比例相對較低，但均受益於估值躍升。

第三批獲益者，也是地方國資的終極勝利者，是合肥。

位於合肥的長鑫科技廠區。（紅星新聞）

穿透股權後，合肥國資體系通過清輝集電（第一大股東，持股約21.67%）、長鑫集成（約11.71%）以及產投壹號、合肥建長等多個平台，合計持有長鑫科技約36.79%的股份。按3萬億市值計算，對應賬面價值已超過1.1萬億元。

這意味著，合肥通過長鑫科技這一單一標的，在A股持有的市值規模實現躍升，改變區域格局，在長三角城市中僅次於上海，穩居第二，拋開杭州、南京、蘇州、無錫等，成為長三角「第二城」。

長三角A股總市值前十強城市排名。（21世紀經濟報道）

從2016年一期項目合肥產投出資144億元（佔總投資80%）起步，到如今持股雖被稀釋但仍穩居主導地位，合肥用十年時間完成了一次教科書式的產業投資。

除了財務回報，關鍵是產業生態的重塑。長鑫落戶後，設備、材料、封測企業加速集聚，合肥集成電路產值從2016年約180億元增長到2025年的1514億元，形成完整產業鏈。

除了這些財務回報豐厚的直接受益者與管理贏家，我們不得不提及第四批、也是下一個真正的長期受益贏家：綠電與「算電協同」。

長鑫存儲的暴漲核心驅動是AI推理和訓練對DRAM（尤其是未來HBM）的強勁需求。而AI算力的真正瓶頸，已經從「晶片夠不夠」轉向「電夠不夠、綠電夠不夠」。

中國算力中心2025年用電量約1700億千瓦時，佔全社會用電1.6%。

中電聯預測2026-2030年年均新增超1000億千瓦時，2030年可能佔到6%。

這個預測，顯然是比較保守的。從一些區域看，肯定要超過這個數據。

比如廣東上半年數據中心用電同比+21.1%，部份城市甚至翻倍。

內蒙古烏蘭察布市‌2025 年數據中心用電量達‌43.21 億千瓦時‌，同比增長‌116.6%‌，增速顯著。

相關政策明確提出：到2030年，AI數據中心綠電佔比要達到約80%（從2023年的11%左右大幅躍升）。

晚上十點，長鑫仍燈火通明。（元新聞）

我們可以設想一下，長鑫上市募資，主要是用來擴產，本質上是在給「吃電狂魔」AI數據中心加「內存彈藥」。

每一塊新增DRAM產能，背後都對應著更多伺服器機櫃、更高功率密度和更大的綠電需求。可以把長鑫的市值狂飆，解讀為市場對「算電協同」長期確定性的投票。

而且，半導體製造（尤其是DRAM晶圓廠）是典型的高能耗產業：潔淨室全年無休、超純水、精密溫控、刻蝕/沉積設備都極度吃電。

對比電解鋁和鋼鐵等傳統高耗能行業，半導體用電更剛性，對電網穩定性和綠電可靠性要求更高。

所以，存儲晶片的火爆，對應的AI數據中心規模的擴展，而綠電的剛性要求，必然會引發數據中心綠電直連、源網荷儲一體化、「算電島」、西部風光大基地與東部算力樞紐的對接等新模式加速落地。

長鑫解決的是「存儲自主可控」，而綠電解決的是「算力可持續運轉」，兩者缺一不可。

當存儲晶片不再成為瓶頸，電力與能源效率將成為下一道硬約束。誰能同時解決「算力」與「電力」的問題，誰才是更長遠的贏家。

本文獲環球零碳研究中心微信公眾號「環球零碳」授權刊載，原標題為《長鑫市值3萬億，真正贏家有哪些》。

