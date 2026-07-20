Kimi K3發佈48小時　算力逼近極限　月之暗面暫停C端新用戶訂閱

內地人工智能（AI）獨角獸月之暗面（Moonshot AI）7月17日發布新模型Kimi K3，被寄於可能縮小中美尖端AI模型差距的厚望。Kimi K3發佈後人氣急升也導致算力逼近承載極限，19日晚，月之暗面發佈公告表示，決定暫停C端（一般消費者）新用戶訂閱，將現有算力全部投入服務已訂閱用戶，確保其權益不受影響。



據微信公眾號「月之暗面Kimi」19日晚間發布《致Kimi用戶：關於算力緊缺與會員暫停開放的說明》，公司稱自Kimi K3發布以來，收穫了「遠超預期的支持」，但也面臨「始料未及的算力挑戰」。為保障既有訂閱用戶體驗，團隊已全速推進算力擴容，待新算力陸續到位後將逐步開放更多訂閱名額，直至全面恢復正常。

Kimi K3發佈48小時，算力逼近承載極限，公司發公告暫停C端新會員開放。

對於後續新訂閱用戶，月之暗面表示會將Kimi主服務權益，包括Kimi Web、App及Kimi Work，與Kimi Code權益拆分，以更精準匹配算力，保障體驗。Kimi今日（20日）一早亦在微博回應用戶，強調原有會員方案並未下架，現有用戶可正常使用，連續訂閱也不受影響，目前正優化介面顯示；已手動關閉連續訂閱的用戶仍可續費，新方案則尚未開放，開放時間待定。

月之暗面於17日發布新一代模型Kimi K3，參數規模達2.8萬億，是目前全球參數最大的開源模型，標誌著中國人工智能模型發展邁出新的一步。

月之暗面科技有限公司介紹，Kimi K3原生支持視覺理解，具備100萬Token（詞元）上下文窗口，面向軟件工程、知識工作、深度研究、多模態理解等複雜任務場景進行優化，進一步提升了大模型複雜任務的處理能力。

2026年3月25日，中國北京，圖爲月之暗面的創辦人楊植麟在中關村論壇上發表講話。（Reuters）

「參數越大，能力上限越高，可以提供更智能的模型表現。」月之暗面有關負責人表示，參數就像人腦里的神經連接，近3萬億參數意味著這個模型能把更多的知識和規律裝進「腦子」，懂得更多、想得更深、答得更準。

數據顯示，在K3發布當日，Kimi年化收入（ARR）從平緩波動區間陡然衝高，創下歷史最大單日增幅，足見市場反應之熱烈。