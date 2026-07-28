波蘭一高校被列商務部管制清單　罕見「拉黑」民用高校是何意味？

7月24日，中國商務部發布公告，將14家歐盟實體立即列入兩用物項出口管制管控名單。這份名單上，既有德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall AG）、法國無人機開發商Cavok UAS、意大利電機製造商拉法特集團（Lafert S.p.A.）、捷克太脫拉卡車公司（TATRA TRUCKS）等歐洲防務與關鍵供應鏈企業，也出現了一個令人意外的名字——波蘭弗羅茨瓦夫理工大學（Politechnika Wrocławska，英文Wrocław University of Science and Technology，簡稱PWr）。



本文轉載自《觀察者網》。



此前中方已將日本防衛大學（軍事院校）列入出口管制管控名單，但將一所外國民用理工科大學與軍工企業並列納入，這在中方出口管制實踐中尚屬首次。

昨天（27日），在中國外交部例行記者會上，波蘭通訊社顯然有備而來，徑直拋出精心準備的問題：此舉是否意味着將學術與經貿交流政治化？對此，發言人林劍強調，中方的有關措施針對的是歐盟列單制裁中國企業的錯誤做法，不針對特定國家。

事實上，這正是中方對歐盟制裁中企的精準對等回應。PWr不僅深度參與歐盟軍事無人機與戰場AI的研發工作，與軍工企業Vigo Photonics存在密切合作，更在材料科學、光子學、半導體、網絡安全以及多項歐盟防務基金項目中發揮着重要作用。

校方稱對此消息感到非常「震驚」，圖為PWr校長波蘭money.pl網站（觀察者網引用）

中方反制的連鎖效應，歐盟尚在消化之中。據路透社報道，歐盟委員會發言人保拉·皮尼奧回應稱，正在分析中國新近宣佈的措施，並將與成員國和相關公司進行聯絡。她說：「我們將向中國方面尋求澄清，以便更好地了解其中的利害關係。」

中國軍事專家秦安在分析中方反制的戰略意涵時指出，中方反制迅速有力，歐盟「求錘得錘」。歐盟在恐懼驅動、霸凌思維與對華搖擺政策的多重困境下，終將自食其果，而歐洲企業則為歐盟政治野心付出代價。

14對14對等反制，「沒有打不還手的道理」

事件的直接導火索在布魯塞爾。

2026年7月23日，歐盟正式發布第21輪對俄制裁措施，新增51家受出口限制的實體，其中14家來自中國內地和香港。歐方聲稱這些企業通過微電子、數控機床、半導體加工設備等渠道「幫助俄羅斯規避出口限制」。

不到24小時，中國商務部的反制措施即告落地——14家歐盟實體被對等列入出口管制名單，覆蓋德國、法國各3家，意大利與波蘭各2家，以及荷蘭、捷克、保加利亞、立陶宛各1家。

相關措施立即生效：禁止向這些實體出口兩用物項（兼具民用與軍用用途的產品與技術，包括部分稀土元素），並禁止任何第三方將原產於中國的兩用物項供應給它們，正在進行的相關活動必須立即停止。

這並非中歐之間第一次因出口管制問題交鋒。2026年4月，中方就曾將7家歐盟實體（多為防務與航空航天相關）列入名單，理由涉及對台軍售。近年來，中國已逐步完善出口管制體系，從稀土、關鍵礦物到兩用物項，並引入「最終用戶」名單、不可靠實體清單等工具，外延性與對等性明顯增強。

2026年6月29日，商務部部長王文濤在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議並在會後發表聯合聲明。

此次7月交鋒，規模從7家擴大到14家，頻率和烈度均有所上升，呈現出更清晰的「精準對等」特徵。

「14對14」，數字上的對等一目了然。中國駐歐盟使團同日表態，中方「強烈不滿、堅決反對」歐方制裁中企的做法，並已「採取相應措施」。

秦安27日向俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）分析指出，此次列入管控名單的企業多處於軍工科技關鍵環節，其供應鏈中斷可能對歐盟軍備補給產生實質性影響。

他進一步從三個維度剖析了歐盟當前面臨的深層困境：

對俄羅斯威脅的過度渲染，使歐盟在決策中喪失理性。出於對俄羅斯的安全焦慮，歐盟陷入「凡俄必反」的思維定式，卻忽視自身在烏克蘭危機中的持續拱火行為同樣違背和平原則，這種雙重標準使其在道義與戰略上雙重失分，終將遭受反噬。

歐盟厭惡美國霸凌，卻不自覺模仿其霸權行徑。特朗普政府多次公開批評歐盟，甚至稱「歐盟的成立就是為了對抗美國」。在此壓力下，歐盟一方面對特朗普心存不滿，另一方面卻在處理對華關係時大行單邊制裁與長臂管轄之道，既不得美國尊重，也失國際認同，淪為「風箱裏的老鼠」——兩頭受氣。

歐盟在對華政策上搖擺於合作紅利與傲慢偏見之間。歐盟既想從中國市場獲利，又難以擺脫意識形態偏見，動輒跟風美國對華制裁。這種「搭便車」又「揮大棒」的矛盾心態，使其對華政策缺乏穩定，而中國的堅決反制更讓其得不償失。

俄烏戰爭：2026年6月2日，烏克蘭首都基輔受襲情況（State Emergency Service of Ukraine in Kyiv Region/Handout via REUTERS）

軍工底色：一所大學的「雙重身份」

很多人好奇，爲什麼偏偏是弗羅茨瓦夫理工大學？

弗羅茨瓦夫理工大學長期位居波蘭頂尖理工類大學之列，在工程技術、物理科學和化學領域表現突出。公開研究記錄顯示，這所大學在防務研究領域的參與度遠超一般學術機構。

2026年4月，歐盟委員會公布第五輪歐洲防務基金（European Defence Fund, EDF）資助結果：在410份申請中，僅57個項目獲得支持，總資助額超過10億歐元。PWr的研究團隊參與了其中兩個項目，合計預算近1100萬歐元（約合1290萬美元）。在波蘭研究機構中，這一成績僅次於軍事技術大學。

這兩個項目的軍事屬性十分鮮明。

第一個項目名爲U-HARRIER（無人重型運輸空中偵察與彈性綜合歐洲響應），旨在開發一種有效載荷達300公斤的重型軍用無人機，能夠在對抗環境中執行任務。項目涉及彈道防護、抗電磁干擾和實時狀態監測等關鍵技術，聯合體成員來自西班牙、愛爾蘭、希臘、克羅地亞和羅馬尼亞。

第二個項目名爲DIALOG-AI，由空客防務與航天公司（Airbus Defence and Space）牽頭。該項目聚焦於生成式人工智能、大語言模型和對話系統在作戰軍事環境中的應用，旨在開發適用於防務場景的評估與測試方法，聯合體涵蓋法國、德國、斯洛文尼亞和芬蘭的七家機構。

除此之外，PWr還有一系列防務研究的歷史記錄，包括保護軍用電子系統免受高功率微波脈衝攻擊、開發能夠干擾雷達、通信和導航設備的脈衝電磁裝置等項目。這些項目大多由波蘭國家研究與發展中心資助，於2020至2023年間完成。

換句話說，在歐盟防務基金的支持下，弗羅茨瓦夫理工大學早已深度嵌入歐洲軍工研發體系——它不再僅僅是一所「大學」。

弗羅茨瓦夫理工大學。（Google Map）

供應鏈上的「關鍵節點」

PWr被列入清單，還有一個不容忽視的因素：它與另一家被制裁實體——波蘭維戈爾光電公司（Vigo Photonics S.A.），存在密切的研究合作關係。

Vigo Photonics是波蘭紅外光子探測器與半導體材料製造商，專注於中波紅外和長波紅外探測器及模塊的研發與生產。其產品廣泛應用於導彈預警系統、制導彈藥和定向紅外對抗系統。PWr與Vigo正在聯合開發覆蓋近紅外至遠紅外波長的超穩定脈衝激光器。

將一所與軍工企業深度合作的大學納入出口管制，其邏輯鏈條清晰可見：中方不僅是在制裁單個實體，而是在切斷一個完整的軍工供應鏈節點。

事實上，這份14家實體清單的構成頗具深意。意大利Lafert生產工業電機；意大利Garnet供應稀土磁鐵；德國Sindlhauser Materials提供真空鍍膜用稀土靶材；法國InPACT和III-V LAB專注於半導體材料；法國Cavok UAS生產專業無人機；荷蘭IHC Merwede、保加利亞Opticoelectron、立陶宛Ekspla等均處於各自領域的關鍵位置。

這些實體分布在意大利、德國、法國、波蘭、荷蘭、捷克、保加利亞、立陶宛等多個歐盟國家，覆蓋電機、稀土、半導體、無人機、光電等軍工供應鏈的多個環節。

6月，歐盟領導人在布魯塞爾舉行會議，討論中國問題。（觀察者網引自路透社）

「未通知即生效」，傳遞清晰信號

中方出口管制措施的核心內容是：禁止向14家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給這些實體。

對於PWr而言，這一禁令的實際影響遠超「防務研究」範疇。

公開資料顯示，該校與中國高校保持着持續的學術合作關係。2025年12月，PWr宣佈與中國高校合作，研究二維材料與矽、鍺和氮化鎵之間的半導體界面。該項目獲得近200萬茲羅提（約55萬美元）資助，旨在開發新型納米電子器件，屬於波蘭國家科學中心與中國國家自然科學基金委員會共同運作的「盛」聯合資助計劃的一部分。

儘管該項目被定性為基礎研究、無公開確認的軍事應用，但新的出口管制措施可能直接影響實驗材料、測試晶圓、激光器和半導體元器件的供應，以及研究樣本在中波雙方之間的轉移。中國合作機構也可能因合規考慮而暫停與該校的合作。

對於自己的「上榜」，PWr方面表示尚未收到中方正式通知，其新聞部門的安傑伊·查里托紐克告訴波蘭money.pl網站，校方感到非常「震驚」。「我們無法對此事發表評論，因為尚未收到任何官方信息，仍需進一步核實。」

從更大的背景來看，這場制裁與反制的循環，折射出中歐關係面臨的深層困境。歐盟在烏克蘭危機中將中國企業與俄羅斯關聯，中方則以出口管制作為回應。雙方在電動汽車、高技術、出口管制和投資限制等領域存在諸多分歧。

有觀察人士指出，中方的反制呈現出「精準對等」的特徵——歐盟制裁多少家中國企業，中方就反制多少家歐盟實體。這種模式既傳遞了明確信號，又為局勢升級保留了空間。PWr在聲明中表示「尚未收到任何正式通知」，這種「未通知即生效」的做法，本身就傳遞了一個清晰的信號：中方的反制不容討價還價。

弗羅茨瓦夫理工大學的案例表明，在中歐關係日趨複雜的當下，即便是看似「中立」的學術機構，一旦深度嵌入軍事研發體系，也可能成為大國博弈的靶心。而對於中國而言，將一所大學與軍工巨頭並列制裁，既是對歐盟的精準回擊，也預示著未來中歐在出口管制領域的博弈將更加精細化、更具針對性。