中歐班列中通道累計通行量突破2萬列 運營路線73條通達德國波蘭
撰文：鄭寧
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據新華社報道，中國鐵路呼和浩特局集團有限公司8月3日消息，當日，隨著一列滿載55個集裝箱的中歐班列經二連浩特鐵路口岸駛出，標志著中歐班列中通道自2013年通行首列中歐班列以來，累計通行量突破2萬列。
二連浩特鐵路口岸是中歐班列中通道的關鍵節點。近年來，隨著中國國際經貿合作的持續深化，這里的中歐班列在開行方向、數量、頻次等方面呈明顯增長態勢，運輸貨物也從最初的金屬、化工、服裝鞋帽產品，逐步轉變為新能源汽車、電子產品、家用電器等高附加值產品。2022年，中歐班列中通道累計通行量突破1萬列大關，而突破第2個「萬列大關」，僅用時3年。
目前，中歐班列中通道運營線路達73條，通達德國、波蘭等10余個國家的70多個樞紐站點，輻射國內24個省（區、市）的60余座城市。
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