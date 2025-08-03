中歐班列中通道累計通行量突破2萬列　運營路線73條通達德國波蘭

據新華社報道，中國鐵路呼和浩特局集團有限公司8月3日消息，當日，隨著一列滿載55個集裝箱的中歐班列經二連浩特鐵路口岸駛出，標志著中歐班列中通道自2013年通行首列中歐班列以來，累計通行量突破2萬列。



中歐班列部分路線。（維基百科）

中歐班列：2024年5月6日，在重慶國際物流樞紐園區，一列裝載機械設備、汽車和筆記本電腦的中歐班列在重慶團結村中心站等待中發（無人機照片）。（新華社）

二連浩特鐵路口岸是中歐班列中通道的關鍵節點。近年來，隨著中國國際經貿合作的持續深化，這里的中歐班列在開行方向、數量、頻次等方面呈明顯增長態勢，運輸貨物也從最初的金屬、化工、服裝鞋帽產品，逐步轉變為新能源汽車、電子產品、家用電器等高附加值產品。2022年，中歐班列中通道累計通行量突破1萬列大關，而突破第2個「萬列大關」，僅用時3年。

目前，中歐班列中通道運營線路達73條，通達德國、波蘭等10余個國家的70多個樞紐站點，輻射國內24個省（區、市）的60余座城市。