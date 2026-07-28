商務部將14家歐盟實體列管制清單　含波蘭一理工高校　外交部回應

7月24日，中國商務部將14家歐盟實體列入出口管制清單，其中包括拉法特集團(Lafert S.p.A.)、嘉耐特公司(Garnet S.r.l.)，其中還有一家波蘭弗羅茨瓦夫理工大學(Politechnika Wroclawska)，以反制歐盟於7月23日發佈的第21輪對俄制裁措施。



針對將大學列入實體清單，中國外交部7月27日在例行記者會上回應，中方的有關措施針對的是歐盟列單制裁中國企業的錯誤做法，不針對特定國家，「關於出口管制的具體問題，建議向中方的主管部門了解。」

弗羅茨瓦夫理工大學。（Google Map）

中國商務部於7月24日發布公告，將拉法特集團(Lafert S.p.A.)等14家歐盟實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：禁止出口經營者向上述14家實體出口「兩用物項」，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述14家實體，正在展開的相關活動應當立即停止；特殊情況下確需出口者，出口經營者應向商務部提出申請。本公告自公布之日起正式實施。

中國商務部新聞發言人指出，7月23日晚，歐方正式發布第21輪對俄制裁措施，將14家中國內地和香港企業列單制裁。為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，針對歐方上述行徑，根據《中國出口管制法》和《中國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，中方決定將拉法特集團等14家歐盟實體列入出口管制管控名單。

中國商務部發佈出口管制管控名單如下：

1、拉法特集團(Lafert S.p.A.)

2、嘉耐特公司(Garnet S.r.l.)

3、辛德豪瑟材料有限公司(Sindlhauser Materials GmbH)

4、萊茵金屬公司(Rheinmetall AG)

5、安特拉科化工貿易有限公司(Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH)

6、InPACT公司(InPACT S.A.)

7、三五實驗室(III-V LAB)

8、Cavok UAS公司(Cavok UAS)

9、維戈爾光電公司(Vigo Photonics S.A.)

10、弗羅茨瓦夫理工大學(Politechnika Wroclawska)

11、IHC公司(IHC Merwede Holding B.V.)

12、太脫拉卡車公司(TATRA TRUCKS a.s.)

13、Opticoelectron集團(Opticoelectron Group)

14、Ekspla公司(Ekspla UAB)

