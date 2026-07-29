解構兩岸民間交流．三｜論壇結束之後　北京真正的交流才正要開始

過去兩年，北京開展各式兩岸民間交流的速度與廣度，十分醒目，從海峽論壇、兩岸青年峰會，到各地台辦、高校、青年創業基地等推出的交流計劃，各式活動幾乎要回到疫情前的水準，日程編排上甚至比過去更加密集，地域性擴張與身份類別化也明顯得到確認。



本系列文章第一篇〈對台工作告別一日秀 進入帶狀播出時代〉整理近兩年兩岸民間交流，得出交流活動增加，且逐漸從幾場大型品牌論壇，延伸到各地不同層級、不同主題的交流項目的觀察。系列文章第二篇〈青年沒有消失 但「青年」正在消失〉則進一步證成，北京對「青年」的理解也開始出現變化，在官方文件與相關活動設計裡，「青年」的籠統概念正在被稀釋，取而代之得是依學生、教師、創業者、科技人才等不同身分，去安排不同交流內容。

當然，在兩岸民間交流視為北京對台工作一項重點下，交流規模擴大之後，導向分眾經營的結果都很合理，但兩岸民間交流之於對台工作、之於兩岸關係政治層面的影響，又當如何認知？這則需要更細緻去看箇中變化。試想，如果目的只是恢復交流，北京有沒有必要把交流拆分得如此細緻？又有沒有必要讓越來越多地方政府、高校、產業園區一起投入？

從近兩年的官方活動的公告可以看到，不只是國台辦、共青團等中央涉台系統，像是上海、福建、江蘇、浙江、湖北，甚至連新疆在內的地方，都開始大量承接不同交流計劃，當中有些活動由地方直接規劃，有些則結合高校、企業、青創基地共同辦理，不同地方甚至逐漸形成各自固定的交流品牌，「品牌化」是一個明確的發展標記。

然而，如果真的只是為辦一場論壇走走過場，這樣的安排未免小題大作，就近年的態勢來看，不少兩岸民間交流並非一場活動結束就畫下句點，而是發展出彼此相互延伸的連結，例如參與者今年參加完青年論壇，後續可能安排至企業參訪、實習媒合、創業競賽等活動。高校建立合作也是一樣的道理，可以延伸科研交流、教師互訪、產學合作等。

2023年9月，當屆有100多位台灣政商界人士達成返航航班抵達武漢參加「武漢台灣周」交流活動。（資料照片）

因此，就遠觀而言，每一場活動都是獨立的交流項目，但如果把時間拉長拉齊，就不難發現許多活動其實共享著同一批地方資源、合作機構，更重要的是持續接觸「相近的受眾」，進而在獨立與獨立之間出現跨時的連結效果，而這或許正是近年地方政府大量加入的原因。

換句話說，地方在兩岸民間交流活動的重要性，未必只是提供經費、場地或行政支援，而是把原本一次性的交流，變成一段可以延續的互動。

由此再回頭看近兩年的交流設計，相關安排便可以有更能被理解的解讀——論壇之後還有論壇，參訪之後還有參訪，戮力不斷地把原本短暫的接觸，延長成可持續性發展的關係，而被累積留下的，是寶貴的人與人之間持續存在的連結。

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是以，當交流不再只是一次性跑單幫式的接觸，參與者身繫的不同身份便代表不同工作路徑，學生自有交流管道，教師存在業內平台，創業者則用扶持政策吸引。簡言之，當交流對象越分越細，後續工作的方式就必然要分而治之，宗旨不是辦成多少活動，而是能把交流一次又一次地延續下去。

至於兩岸民間交流中潛在的兩岸政治取向，從目前公開的官方文件來看，北京反覆強調的，仍是融合發展、合作共享、共同利益等輕快語言，並未把政治認同設定為每一場交流的直接成果，但這並不代表交流沒有政治意涵，而是官方所期待累積的，不是透過一次活動就立刻要帶來態度與立場上的改變，而是期望透過持續接觸「面的擴大」，形成一套新的社會關係網絡連結，這一點既現實，也務實，也是兩岸民間交流在整體北京對台工作功能中的一種明顯改變。