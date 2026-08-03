中國好感度反超美國　華府卻只想到打宣傳戰？

中美兩強之間的競爭關係，早已無孔不入，從晶片、人工智能到稀土管制，只要能被換算成國力的東西，華盛頓幾乎都要與北京比上一輪，但如今就連「中美誰比較討喜」，也正式成為戰場，觸動了美國的霸權焦慮，揚言要打一場宣傳戰。



內媒《觀察者網》近日報道，美國總統特朗普提名出任美國國際媒體署負責人的莎拉．羅傑斯（Sarah Rogers），7月30日在參議院聽證會上表示，美國必須加強對中國的「媒體挑戰」，未來將更多利用短影音和海外社群，擴大美國的傳播影響力，她還進一步聲稱，中國每年投入約400億美元從事宣傳與影響行動。

莎拉．羅傑斯的焦慮不能算是無風起浪，根據皮尤研究中心7月公布的調查顯示，在可直接比較的36個國家和地區中，有25個對中國的好感高於美國，美國領先中國的只剩六個，拜特朗普所賜，美國兩鄰國的加拿大和墨西哥也都更偏向中國。另一項涵蓋37國的統計則顯示，受訪者對中國持正面看法的中位數已達51%，這在幾年前，或還是很難想像的調查結果。

美國總統特朗普提名出任美國國際媒體署負責人的莎拉．羅傑斯（Sarah Rogers），7月30日出席參議院聽證會。（United States Department of State）

毫無疑問，中國的國際形象當然不是突然洗白，也很難片面人力可為，綜觀歐美社會對中國的政治制度、人權問題和地緣政治意圖的疑慮依然存在，鄰近的日本、韓國、印度和菲律賓等國對中國也仍保持相當距離。然而，皮尤的這份民調所透露的，並非中國已經變成全球最受歡迎的國家，而是美國過去長期享有的形象優勢正在快速縮水。換句話說，中國的上升是一半，美國的下降是另一半，而且很可能是更重要的那一半，見微知著來看，莎拉．羅傑斯對問題的理解，正充分表現出屬於美國問題的那一半。

早已習慣霸權身份的美國，對於中國的影響力、好感度的上升，相當慣性地把問題解釋為北京對外的宣傳太強，這種說法政治上簡直免洗，只要戮力把責任歸於北京的資訊戰，美國便不必檢討自己的政策，例如國際社會若對美國存在什麼不滿，不是因為美國做錯了什麼，而是因為各國人民被中國的話語與利誘蒙騙。莎拉．羅傑斯揭示的的宣傳戰便是順此而下的產物，只不過她還停留在天真的狀態，以為接下來美國只要編列預算，多拍一些短影音、多做幾檔網絡節目，就能把人心給搶回來。

這套思維，要說天真很天真，要說美國也很美國，畢竟是資本主義橫行、凡事靠市場邏輯解決的國家，莎拉．羅傑斯遂把美國政府當成可口可樂公司一般，以為國家形象可以靠廣告打出一片天。

特朗普重新執政後，把國際政治進一步變成赤裸裸的交易，關稅戰殺得盟友們離心離德，要求各國增加軍費也是琅琅上口，動不動就以市場、金融和安全承諾作為談判籌碼，對內這當然是「美國優先」，但傳到了跨洲跨洋的盟友耳中，左不過是美國的承諾有價，還隨時要加價。

2026年6月，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）批評特朗普政府新一輪關稅提案「不合理」。（Reuters）

根據皮尤6月公布的另一份調查，結果指出美國在多國的評價下降，受訪者對美國外交政策、民主狀況及其作為可靠夥伴的信心都在減弱，這不可能是幾條或幾百條中國短影片宣傳可以造成的，更不是增加美國之音的更新頻率就能修補。相較之下，中國近年的對外策略沒有那麼討喜，卻相當務實。

對許多發展中國家而言，中國是否符合西方民主標準，不是他們關心的問題，因為這問題對於自身發展而言並不迫切。反之，中國發展對外關係，長年透過基礎設施、貿易、融資與產業合作進入這些國家，當中固然有自己的戰略盤算，也會製造債務、依賴與政治爭議，但它至少提供了一套看得見的交換，至少在那些當地，看得見公路、港口，甚至是高鐵。而美國則內縮成一個只會訓話、威脅的橫行霸權，例如華府經常告誡各國，中國投資可能危害國家安全，但另一方面又未必拿得出同等規模的資金和建設方案，作為具競爭性的替代選項。尤其美國在以木立信方面最大的敗筆，還在於既呼籲維護規則，自己需要時又毫不猶豫繞過規則，重創國家信譽。

久而久之，「中國是否可信」與「美國是否可靠」，便不再是同一道問題，許多國家未必信任中國，卻開始更加不信任美國，而這正是華府最不願承認之處。就國際關係、公眾外交言及到的軟硬實力來說，美國軟實力過去之所以強大，不只是因為荷里活、成群的常春藤大學和強勢的國際媒體，更是因為許多人相信美國提供的秩序可以預期，同時可以受惠於這樣的秩序。但如今，美國固然還在軍事、AI等領域與北京強勢壓制，但在國家形象上受損最嚴重的一塊，也正是預期秩序與利得不再可信。

2026年7月5日，美國民調機構和智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查顯示，全球民眾對中國好感度持續升至歷史最高，首度出現多數國家對華觀感優於美國的情況。（Pew Research Center）

至於在傳播方式早已改變下，羅傑斯提出短影音、播客和海外社群途徑並非全無道理，美國的國際媒體機構也確實需要改革，但羅傑斯提出的藥方，並沒有精準投餵在病徵上，若輸出傳播的內容仍是要求別國理解美國、服從美國，卻不願理解別國為何厭倦美國，再精準的演算法也無濟於事。

更諷刺的是，特朗普政府此前大幅削減美國國際媒體署旗下機構，大批美國之音員工被安排休假，中文服務也一度縮減，美國在「自宮」的同時，再來驚呼中國的聲音太大？要求公共外交去挽救美國形象，這根本人格分裂。

當然，中國好感度如今反超美國，不能直陳證明是為「中國模式」的勝出，也不代表全球秩序要倒向北京，民調只是階段性的溫度計，但這怎樣都至少說明道，美國過去理所當然擁有的優勢，已經不再理所當然。當然，華盛頓可以把這統稱為「宣傳戰」，可以編一筆筆預算針對性地去反擊中國，但若美國仍把所有的國際批評都當成認知作戰，把所有疏離都解釋成受到操弄，那麼華府輸掉的就不會只是一筆最新的民調，而是每一筆最新的民調。