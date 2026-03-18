伊朗戰爭｜中國正在撿美國掉下來的信任
中東這場仗打到現在，迄今已逾半個月，戰事不僅不如特朗普那般樂觀，正呈現無法收攏之勢，同時還像一面照向世界的照妖鏡，告示世人：當世界越來越亂，到底誰比較像一個穩得起、靠得住的國家？
這面照妖鏡無疑是用伊朗人民的血淚與生命打磨出來的，也挑戰著美國「世界警察」的老舊人設。自冷戰結束後，美國作為世界單極獨霸，縱使各國對其作為有所不滿，多還是默認美國是既有秩序的提供者與維護者，然而，隨著特朗普主義橫行全球，舉凡對各國開徵毫無道理的對等關稅、閃入委內瑞拉劫走馬杜羅，再到聯合以色列進攻伊朗、直接擊斃哈梅內伊等，直接讓美國國際形象迎來一場戲劇性的大迫降。
美國政治新聞媒體「Politico」日前公布一項橫跨加拿大、英國、德國和法國的民調顯示，這四個美國傳統盟國的民眾，對美國愈來愈反感且不信任。調查反映的直觀感受是「美國不只是強，還變得不太可靠」，尤其認為中國比美國「更可靠」的比重還在相應上升。該報道分析直指，這種觀感的轉變是由特朗普的外交政策一手造成，示意著未來主導全球的力量，將不再以西方為主。
當然，這份調查問的是「感受」，是一種人們在回應世局變化下的「情緒」，這樣的判斷就科學方法來說，未必完全準確，但背後的轉變卻已經很清楚，在美以伊戰爭的強曝光下，問題已經不是「喜不喜歡中國」，而是「還敢不敢完全相信美國」。
簡言之，很多國家現在不是突然愛上中國，而是先受夠了美國。
有關特朗普這幾年的對外作風，各界分析早已堆積如山，得出的基本邏輯也簡單粗暴，特朗普眼中的國際秩序，就猶如eBay一般，什麼都可以買，什麼都可以賣，買賣什麼都不奇怪。對他來說，這些或都只是談判技巧，要贏者全拿，但對與之交往的外界來說，就是無止盡的不確定在蔓延。然而，這也正是特朗普外交手段的軟肋，國際社會最怕的從來不是對手有多強，而是對手變來變去，甚至連盟友身份都無法提供信任擔保。當各國不知道特朗普明天之後又要玩起什麼把戲時，那各國今天就只能先保守以待。
如今中東局勢的突變，對中國而言，或許正是一場被特朗普拱出來的形象契機——正是在這種背景下，中國的做法開始被重新看待。當然，中國不是也不可能沒有私心，國際秩序沒有那般「康德」，但至少北京現在不像華府那般，經常把全世界搞得提心吊膽，還吊打著。
此這次中東局勢升高為例，北京的反應其實再典型不過，沒有衝在最前面，也沒有完全缺席，官方該講的話很固定，諸如停火、談判、尊重主權、不要擴大衝突等，而該做的事也很克制，例如一邊打電話，一邊提供人道援助。
固然這些行動可謂「很沒有新意」，但換個角度想，正是因為沒有太多變化，才讓人覺得可以預期。這個世界不應該被特朗普餵養成一個圖貪重口的秩序胃口，還以為是常態。
可以說，北京在變動世局下的說與不說，大致都可以預期，更重要的是，各國不會預期北京哪天突然改口、翻臉不認帳，不會前一天才喊著要和平，明天卻自己跳進戰場攪和。而這種或許「無聊」的「穩」，在承平時期不顯眼，北京向來標榜卻沒人認真看待，也唯有在當前這種戰爭時期才被人認真、認為很有價值。
如見越共總書記蘇林3月16日在河內會見外長王毅時，正面評價中國是「動盪世界的中流砥柱」，這當中固然政治語言的成分，但也絕不是空話。對不少國家來說，所謂的中流砥柱，不是指誰最強，而是指誰比較不會出事。這背後可以延伸的潛台詞是可以跟誰做生意？可以跟誰談合作？可以在誰的框架下安排雙邊的未來？
因此，謂中東局勢突變對中國國家形象的閃光點，是一場被特朗普拱出來的形象契機，關竅正在於此。越南已用「中流砥柱」的評價，來回應這個世界誰比較穩的問題。
反觀美國過去之所以是中心，不只是因為客觀國力強，還有那種讓國際社會「有規則可循」的信任感，但現在這一點正在鬆動。當盟友開始懷疑，美國會不會哪一天突然改變條件，那種原本被當作理所當然的信任，就會慢慢流失。
當然，這不表示中國就會要趁虛去填補美國真空出來的位置。就北京向來的處世原則，並沒有打算仿效美國到處提供軍事保護、建立安全體系的安排。相反地，北京在這次中東局勢裡，非常清楚自身立場，即這種高風險的戰場，不值得跳，同時也戮力讓自己成為那個看起來「不會把事情搞得更糟」的角色。北京心如明鏡，放諸當前世界，很多國家、包含中國自己要的，並不是要由誰來主導，而是不要被誰來添亂；也只要北京不添亂，甚至還能維持一點秩序感，中國自然就會被當成一種選項，更具體來說，是一個不會讓局勢變得更壞的選項。
這也是為什麼，中國這幾年在中東、在全球南方，甚至在部分歐洲社會的形象，慢慢出現變化，這不是因為北京突然變得多討喜，而是因為中國的對外行為，始終保持前後一致。可笑的是，這對中國的對外方針而言，再普通不過，但在這個當代，這般的普通反而變成一種稀缺。換句話說，北京某種程度也要反過來感謝特朗普的「躬逢其盛」，加碼給足了中國、乃至世界一個完美的對照性，才得以讓中國的穩，讓世界看到。