伊朗戰爭｜中國正在撿美國掉下來的信任

中東這場仗打到現在，迄今已逾半個月，戰事不僅不如特朗普那般樂觀，正呈現無法收攏之勢，同時還像一面照向世界的照妖鏡，告示世人：當世界越來越亂，到底誰比較像一個穩得起、靠得住的國家？



這面照妖鏡無疑是用伊朗人民的血淚與生命打磨出來的，也挑戰著美國「世界警察」的老舊人設。自冷戰結束後，美國作為世界單極獨霸，縱使各國對其作為有所不滿，多還是默認美國是既有秩序的提供者與維護者，然而，隨著特朗普主義橫行全球，舉凡對各國開徵毫無道理的對等關稅、閃入委內瑞拉劫走馬杜羅，再到聯合以色列進攻伊朗、直接擊斃哈梅內伊等，直接讓美國國際形象迎來一場戲劇性的大迫降。

圖為2026年2月28日，美軍對伊朗展開軍事行動期間，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）討論。（The White House/Social Media/Handout via REUTERS）

美國政治新聞媒體「Politico」日前公布一項橫跨加拿大、英國、德國和法國的民調顯示，這四個美國傳統盟國的民眾，對美國愈來愈反感且不信任。調查反映的直觀感受是「美國不只是強，還變得不太可靠」，尤其認為中國比美國「更可靠」的比重還在相應上升。該報道分析直指，這種觀感的轉變是由特朗普的外交政策一手造成，示意著未來主導全球的力量，將不再以西方為主。

當然，這份調查問的是「感受」，是一種人們在回應世局變化下的「情緒」，這樣的判斷就科學方法來說，未必完全準確，但背後的轉變卻已經很清楚，在美以伊戰爭的強曝光下，問題已經不是「喜不喜歡中國」，而是「還敢不敢完全相信美國」。

簡言之，很多國家現在不是突然愛上中國，而是先受夠了美國。

有關特朗普這幾年的對外作風，各界分析早已堆積如山，得出的基本邏輯也簡單粗暴，特朗普眼中的國際秩序，就猶如eBay一般，什麼都可以買，什麼都可以賣，買賣什麼都不奇怪。對他來說，這些或都只是談判技巧，要贏者全拿，但對與之交往的外界來說，就是無止盡的不確定在蔓延。然而，這也正是特朗普外交手段的軟肋，國際社會最怕的從來不是對手有多強，而是對手變來變去，甚至連盟友身份都無法提供信任擔保。當各國不知道特朗普明天之後又要玩起什麼把戲時，那各國今天就只能先保守以待。

如今中東局勢的突變，對中國而言，或許正是一場被特朗普拱出來的形象契機——正是在這種背景下，中國的做法開始被重新看待。當然，中國不是也不可能沒有私心，國際秩序沒有那般「康德」，但至少北京現在不像華府那般，經常把全世界搞得提心吊膽，還吊打著。

此這次中東局勢升高為例，北京的反應其實再典型不過，沒有衝在最前面，也沒有完全缺席，官方該講的話很固定，諸如停火、談判、尊重主權、不要擴大衝突等，而該做的事也很克制，例如一邊打電話，一邊提供人道援助。

固然這些行動可謂「很沒有新意」，但換個角度想，正是因為沒有太多變化，才讓人覺得可以預期。這個世界不應該被特朗普餵養成一個圖貪重口的秩序胃口，還以為是常態。

2025年12月23日，美國紐約，圖為中國常駐聯合國副代表孫磊在聯合國呼籲相關方就伊朗核問題重啟談判進程。（X@Chinamission2un）

可以說，北京在變動世局下的說與不說，大致都可以預期，更重要的是，各國不會預期北京哪天突然改口、翻臉不認帳，不會前一天才喊著要和平，明天卻自己跳進戰場攪和。而這種或許「無聊」的「穩」，在承平時期不顯眼，北京向來標榜卻沒人認真看待，也唯有在當前這種戰爭時期才被人認真、認為很有價值。

如見越共總書記蘇林3月16日在河內會見外長王毅時，正面評價中國是「動盪世界的中流砥柱」，這當中固然政治語言的成分，但也絕不是空話。對不少國家來說，所謂的中流砥柱，不是指誰最強，而是指誰比較不會出事。這背後可以延伸的潛台詞是可以跟誰做生意？可以跟誰談合作？可以在誰的框架下安排雙邊的未來？

因此，謂中東局勢突變對中國國家形象的閃光點，是一場被特朗普拱出來的形象契機，關竅正在於此。越南已用「中流砥柱」的評價，來回應這個世界誰比較穩的問題。

反觀美國過去之所以是中心，不只是因為客觀國力強，還有那種讓國際社會「有規則可循」的信任感，但現在這一點正在鬆動。當盟友開始懷疑，美國會不會哪一天突然改變條件，那種原本被當作理所當然的信任，就會慢慢流失。

當然，這不表示中國就會要趁虛去填補美國真空出來的位置。就北京向來的處世原則，並沒有打算仿效美國到處提供軍事保護、建立安全體系的安排。相反地，北京在這次中東局勢裡，非常清楚自身立場，即這種高風險的戰場，不值得跳，同時也戮力讓自己成為那個看起來「不會把事情搞得更糟」的角色。北京心如明鏡，放諸當前世界，很多國家、包含中國自己要的，並不是要由誰來主導，而是不要被誰來添亂；也只要北京不添亂，甚至還能維持一點秩序感，中國自然就會被當成一種選項，更具體來說，是一個不會讓局勢變得更壞的選項。

這也是為什麼，中國這幾年在中東、在全球南方，甚至在部分歐洲社會的形象，慢慢出現變化，這不是因為北京突然變得多討喜，而是因為中國的對外行為，始終保持前後一致。可笑的是，這對中國的對外方針而言，再普通不過，但在這個當代，這般的普通反而變成一種稀缺。換句話說，北京某種程度也要反過來感謝特朗普的「躬逢其盛」，加碼給足了中國、乃至世界一個完美的對照性，才得以讓中國的穩，讓世界看到。