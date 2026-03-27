王滬寧會艾利森：修昔底德陷阱下的中美　為何走向「提前行動」？

中美關係談了這麼多年「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap），圍繞的問題其實已經在變，討論不再只是就強權之間會否因權力轉移而爆發衝突，而是逐漸轉向雙方如何理解彼此？如何定義風險？以及在時間被壓縮的情況下，是否還能避免誤判？全國政協主席王滬寧3月20日在北京會見美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison），正好把這個轉變具體呈現出來。



表面上來看，這是一場重量級國關學者訪華的官方交流接待，但如果放進中美大國脈絡，就不只是如此。提出「修昔底德陷阱」的艾利森近年多次訪華，接觸層級從外交系統到政治局常委，規格不低，北京在今次會面再度強調「台灣問題是核心中的核心」，同時又談對話與穩定，藉由同場對象，透露滿滿訊號。

格雷厄姆·艾利森（Graham Tillett Allison）。（觀察者網）

王滬寧長期在中南海處理的是意識形態與政治語言，是負責「怎麼說」的人；艾利森則是在美國戰略學界提供理論框架的人，他提出的「修昔底德陷阱」，幾乎成為觀察中美競爭最常被引用的模型。兩人橫跨太平洋所處位置不同，但角色其實相似：都在定義問題。也因此，這場會面的重點，不只在於談了什麼，而更該問在於中美之間，正在用什麼語言去理解彼此。

「修昔底德陷阱」最初的假設很清楚，概論而言，即歷史上多數強權轉移，最終都將走向衝突。這種帶有「歷史慣性」的判斷，在中國崛起、美國霸權出現鬆動的背景下，被不斷強化，也加深了外界對中美關係的焦慮。（延伸閱讀：告別「中國崛起」：北京論壇揭開「中國崛起後」的現實）

但三人不一定就得要成虎，「修昔底德陷阱」是基於過去「歷史慣性」給予世人的一類警醒，但並不代表就要成為絕對的結論。北京方面多次強調，世界上本無「修昔底德陷阱」，習近平當年那句「太平洋夠大，容得下中美兩國」，既今言猶在耳，等於是把問題從結構衝突轉向能否避免誤判引導而去。而更值得注意的是，即使提出這套理論的艾利森本人，也從未把它當成一場宿命論。

2012年2月，時任中國國家副主席習近平訪美，傳達「寬廣的太平洋兩岸有足夠空間容納中美兩個大國」。圖為習近平於該次訪問期間，與時任美國副總統拜登會面。（Reuters）

艾利森一方面承認中美之間存在高度競爭，甚至具有結構性壓力，但另一方面也反覆指出，戰爭並非不可避免，關鍵在於風險能否被管控、誤判能否被避免。換句話說，這套理論最熟悉的人，本身也只是提出警告，而不是預言結果。

這其實已說明，中美之間並不是沒有清醒的人、清楚的判斷。無論北京還是華府，都理解競爭的存在，也理解失控的代價，但問題在於，即使「不想衝突」是共識，也不代表「不會走向衝突」。進一度細究真正的壓力，或許是「修昔底德陷阱」討論多年後，種在中美大國權力心田的一種「時間」情結。

綜觀過去談論「修昔底德陷阱」，多半在講權力誰升誰降，但今天更現實的問題，是時間節奏正在被改變。中國方面長期認為自身具備發展優勢，時間站在自己這一邊，這本來意味著可以避免過早對抗。但這個前提，其實並不如預期的那般穩定。

當科技限制、供應鏈重組與地緣壓力同時出現時，「原本可以慢慢走」的路開始出現被打斷的可能。於是，等待不再只是優勢，也開始變成風險，為了確保優勢不被削弱，北京的部分行動自然會被迫往前移。

另一方面，美國方面回應時間的感知則更為緊迫。如果判斷中國正在縮小差距，甚至可能改變規則，那麼「現在不動，以後更難動」，就會成為華府的政策直覺。

結果是，一方擔心未來優勢被打斷，一方擔心既有優勢被追上，雙方於是不約而同被推入「必須提前行動」的螺旋之中。可以說，正是這樣的時間壓力與提前動作，構成了今天中美互動更深層的動力。（延伸閱讀：伊朗戰爭｜中國正在撿美國掉下來的信任）

2025年10月30日，中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山會晤。（Reuters）

由此回到「修昔底德陷阱」的討論，大國現實於理論發酵之後出現新的質變，或也反向導致「陷阱」的意義發生變化。「修昔底德陷阱」如今已不再只是關於權力轉移是否會導致戰爭的預示，而是進一步關於雙方如何解讀彼此行動，是否仍然存在一套可以互相理解的語言。舉例來說，當一方認為自己是在降低風險，另一方卻將同樣的行動視為壓制，誤判就會逐漸累積，而這種「誤判」，正是北京反覆強調的關鍵詞。

最後，回到理論創見者的艾利森身上，他的角色本身就體現了這種轉變：從提出理論，到被雙方引用，再到成為高層會面的對象，他已不只是觀察者，而是進入了這場敘事互動之中，這也讓這次會面變得可以理解——這場對話本身，就是中美如何理解彼此的一部分。